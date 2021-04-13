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В СБУ розповіли, що саме їхні матеріали лягли в основу рішення РНБО щодо санкцій проти "десятки контрабандистів": Відкрито низку кримінальних проваджень

В СБУ розповіли, що саме їхні матеріали лягли в основу рішення РНБО щодо санкцій проти

Стосовно фігурантів санкційного списку, рішення за якими було прийнято на засіданні РНБО в рамках боротьби з контрабандою, було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У відомстві зазначили, що кримінальні провадження щодо фігурантів санкційного списку РНБО, за якими рішення було прийнято в рамках боротьби з контрабандою, розслідуються як СБУ, так і іншими правоохоронними органами.

"Про деталі справ ми повідомимо відразу, коли це дозволять процесуальні норми і розголошення цих відомостей не зашкодить розслідуванню", додали в СБУ.

У відомстві наголосили, що Служба безпеки здійснює системну роботу щодо захисту національних інтересів України, в тому числі у сфері економічної безпеки. Саме матеріали СБУ лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і про введення санкцій проти так званої десятки контрабандистів.

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"Ці обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля та оперує конкретними фактами і доказовою базою", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, РНБО ввів санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в силу це рішення РНБО.

Санкції введено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.

 

Автор: 

контрабанда (1825) санкції (12079) СБУ (12945) РНБО (2293)


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Я вот только одного не понял : так а где уголовные дела, задержания, изъятие незаконно нажитых многомиллионых состояний в пользу государства и посадка топовых контрабандеров и их крышевателей?...
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13.04.2021 16:18 Відповісти
бред по зебильному санкции против бандитов
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13.04.2021 16:22 Відповісти
Есть несколько знакомых домушников и карманников - СБУ может и против них ввести санкции?
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13.04.2021 16:29 Відповісти
Сотрудник правоохранительных органов, который знает про совершаемое преступление и про того, хто ето преступление совершает - должен бежать в соответствующий отдел правоохранительных органов и открывать там впровадження и карну справу.
Если сотрудник правохранительных органов етого не делает - то он не правоохранитель, а мусор вонючий, который папочку прячет на всякий случай в сейф, а вдруг пригодится.
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13.04.2021 17:30 Відповісти
 
 