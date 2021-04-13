В СБУ розповіли, що саме їхні матеріали лягли в основу рішення РНБО щодо санкцій проти "десятки контрабандистів": Відкрито низку кримінальних проваджень
Стосовно фігурантів санкційного списку, рішення за якими було прийнято на засіданні РНБО в рамках боротьби з контрабандою, було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У відомстві зазначили, що кримінальні провадження щодо фігурантів санкційного списку РНБО, за якими рішення було прийнято в рамках боротьби з контрабандою, розслідуються як СБУ, так і іншими правоохоронними органами.
"Про деталі справ ми повідомимо відразу, коли це дозволять процесуальні норми і розголошення цих відомостей не зашкодить розслідуванню", додали в СБУ.
У відомстві наголосили, що Служба безпеки здійснює системну роботу щодо захисту національних інтересів України, в тому числі у сфері економічної безпеки. Саме матеріали СБУ лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і про введення санкцій проти так званої десятки контрабандистів.
"Ці обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля та оперує конкретними фактами і доказовою базою", - резюмували в СБУ.
Нагадаємо, РНБО ввів санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в силу це рішення РНБО.
Санкції введено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.
Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у силу це рішення РНБО.
Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.
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