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Київ продовжив заборону на проведення продуктових ярмарків, - КМДА
Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації продовжив заборону на проведення продуктових ярмарків у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
"Продовжено заборону на території міста Києва проведення ярмаркових заходів до окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві заборонено проведення продуктових ярмарків до 12 квітня.
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