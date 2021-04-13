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Новини Коронавірус і карантин
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Київ продовжив заборону на проведення продуктових ярмарків, - КМДА

Київ продовжив заборону на проведення продуктових ярмарків, - КМДА

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації продовжив заборону на проведення продуктових ярмарків у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

"Продовжено заборону на території міста Києва проведення ярмаркових заходів до окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Києві заборонено проведення продуктових ярмарків до 12 квітня.

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Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19643) ярмарок (38) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ярмарки на свежем воздухе, без очередей - запретить...А Эпицентр в это время кишит посетителями, в кассы очередь, лифт ждать пришлось и от тележек уворачиваться.....
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13.04.2021 16:25 Відповісти
+2
Четверо человек умерло после получения русской вакцины "Спутник V". Еще 6 человек в критическом положении. Эти частичные данные, которые удалось выявить несмотря на цензуру, приводит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в Амстердаме. https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email …
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13.04.2021 16:15 Відповісти
+1
Ну так там вроде 4 недели после "вакцинации" ни капли в рот нельзя. Какой рузький выдержит такое издевательство!
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13.04.2021 16:19 Відповісти
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Четверо человек умерло после получения русской вакцины "Спутник V". Еще 6 человек в критическом положении. Эти частичные данные, которые удалось выявить несмотря на цензуру, приводит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в Амстердаме. https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email …
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13.04.2021 16:15 Відповісти
Ну так там вроде 4 недели после "вакцинации" ни капли в рот нельзя. Какой рузький выдержит такое издевательство!
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13.04.2021 16:19 Відповісти
Ко Дню космонавтики умереть от Спутника... Как это тонко, сэр!
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13.04.2021 18:18 Відповісти
имя имя демона
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13.04.2021 16:25 Відповісти
Ярмарки на свежем воздухе, без очередей - запретить...А Эпицентр в это время кишит посетителями, в кассы очередь, лифт ждать пришлось и от тележек уворачиваться.....
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13.04.2021 16:25 Відповісти
Скажите, пожалуйста, какой ирод заставил Вас идти в Эпицентр и уворачиваться от тележек? Уж не долб...изм?
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13.04.2021 16:46 Відповісти
бабки некуда девать
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13.04.2021 16:58 Відповісти
Продуктовий ярмарок гут в райцентрах і селах. В Києві це порно.
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13.04.2021 17:35 Відповісти
 
 