Київ продовжив заборону на проведення продуктових ярмарків, - КМДА

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації продовжив заборону на проведення продуктових ярмарків у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

"Продовжено заборону на території міста Києва проведення ярмаркових заходів до окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Києві заборонено проведення продуктових ярмарків до 12 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві з'явиться новий інклюзивний туристичний маршрут