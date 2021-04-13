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Тупицький і Касмінін просять ОАСК заборонити держохороні не пускати їх у будівлю КС

Тупицький і Касмінін просять ОАСК заборонити держохороні не пускати їх у будівлю КС

В Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) надійшли позови від Олександра Тупицького й Олександра Касмініна щодо недопуску їх у приміщення Конституційного Суду України (КСУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК

Зокрема, позивачі звернулись до ОАСК з позовними у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобов'язати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ.

Водночас, разом з позовами ними були подані заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачу - Управлінню державної охорони України вчиняти дії щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України.

Також читайте: Тупицький і Касмінін втратили статус суддів з 27 березня, рішення КС до цієї дати з їхньою участю перегляду не підлягають, - Веніславський

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справ

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Автор: 

КС (1427) УДО (108) Тупицький Олександр (259) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+10
Это какой-то гребаный цирк...
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13.04.2021 16:27 Відповісти
+8
Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС .-Чертовски хочется работать.Чтобы стать впервые назначенным районным(всего лишь) судьей, надо "занести" деньги в четыре инстанции. 1. Договориться о месте в районном суде с его председателем $50000. 2. Найти "нужного" человека в квалификационной комиссии $50000. 3. Заплатить Высший совет юстиции $50000. 4. "занести" деньги на Банковую $100000. ИТОГО 250000 долларов, которые нужно "отбить".
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13.04.2021 16:29 Відповісти
+4
Поздно всрались ребята
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13.04.2021 16:21 Відповісти
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Поздно всрались ребята
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13.04.2021 16:21 Відповісти
Это какой-то гребаный цирк...
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13.04.2021 16:27 Відповісти
Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС .-Чертовски хочется работать.Чтобы стать впервые назначенным районным(всего лишь) судьей, надо "занести" деньги в четыре инстанции. 1. Договориться о месте в районном суде с его председателем $50000. 2. Найти "нужного" человека в квалификационной комиссии $50000. 3. Заплатить Высший совет юстиции $50000. 4. "занести" деньги на Банковую $100000. ИТОГО 250000 долларов, которые нужно "отбить".
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13.04.2021 16:29 Відповісти
а помните судью (забыл уже как звали) - четыре раза восстанавливался через суд? во как хотел на пенсию заработать...
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13.04.2021 19:52 Відповісти
там отставка без вопросов работает лучше пенсии,- со всеми привилегиями..(((, то он хотел продолжить судилища на благо...
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13.04.2021 23:57 Відповісти
предлагаю попросить ОАСК запретить зеленскому отменять указы об их назначении в Конституционный суд, это будет веселее...
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13.04.2021 16:35 Відповісти
На хитрую гайку тупицкого нашелся болт.
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13.04.2021 16:44 Відповісти
Тупицький і Касмінін просять ОАСК заборонити держохороні не пускати їх у будівлю КС - Цензор.НЕТ 5861"
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13.04.2021 23:27 Відповісти
Завтра вертухаи не пустят в свой офис Зеленского... Та шо там? Петра Алексеевича, в Раду не пустят))) Хотя, не смешно..
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13.04.2021 16:49 Відповісти
"запретить не пускать" = "разрешать", "давать допуск". не благодарите.
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13.04.2021 16:52 Відповісти
Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и судья Александр Касминин подали иск в отстраненный Окружной административный суд Киева относительно их недопуска в помещение КС...
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13.04.2021 17:00 Відповісти
Ну теперь Зелю точно судья Вовк посадит.
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13.04.2021 17:02 Відповісти
Я бы с такой тупицкой мордой его даже не пускал в общественный туалет...
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13.04.2021 17:06 Відповісти
Осмелели,однако..
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13.04.2021 17:19 Відповісти
тупость тупицкого поражает.... запретить госохране его не пускать можно... но запретить другим охранным структурам его не пускать и снова нужно судиться... судиться можно до деревянного ящика... какое падло настырное, ты его в дверь оно в окно лезет, кочергой по башке гниду.
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13.04.2021 17:33 Відповісти
Замечательно. Тупицкий считает себя действующим судьей, порошенко считает себя действующим президентом.
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13.04.2021 17:44 Відповісти
палата №6!...
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13.04.2021 19:48 Відповісти
Тупицький і Касмінін просять ОАСК заборонити держохороні не пускати їх у будівлю КС - Цензор.НЕТ 1081"
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13.04.2021 23:29 Відповісти
Тупицкий и Касминин просят ОАСК запретить госохране не пускать их в здание КС______ ну так еще бы, прямое давление на остальных... "неизвестно как проголосуют"...
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13.04.2021 19:47 Відповісти
 
 