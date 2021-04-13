Тупицький і Касмінін просять ОАСК заборонити держохороні не пускати їх у будівлю КС
В Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) надійшли позови від Олександра Тупицького й Олександра Касмініна щодо недопуску їх у приміщення Конституційного Суду України (КСУ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК
Зокрема, позивачі звернулись до ОАСК з позовними у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобов'язати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ.
Водночас, разом з позовами ними були подані заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачу - Управлінню державної охорони України вчиняти дії щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України.
Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справ
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
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