Тупицький і Касмінін просять ОАСК заборонити держохороні не пускати їх у будівлю КС

В Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) надійшли позови від Олександра Тупицького й Олександра Касмініна щодо недопуску їх у приміщення Конституційного Суду України (КСУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК

Зокрема, позивачі звернулись до ОАСК з позовними у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобов'язати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ.

Водночас, разом з позовами ними були подані заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачу - Управлінню державної охорони України вчиняти дії щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України.

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Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справ

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.