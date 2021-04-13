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Новини
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Держава платить до 97 тис. грн за лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, - Степанов

Держава платить до 97 тис. грн за лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, - Степанов

До 97 тисяч гривень платить держава за лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Це стало можливим завдяки коригуванню оплати з боку держави, яку МОЗ розробило і затвердило протягом минулого року. Зміни запрацювали з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Якщо у квітні 2020 року оплата лікування гострого мозкового інсульту була спочатку 19 тис. грн, то потім ми підняли цю суму до 27 тис. грн ще в умовах минулого року. Потім у нас була непроста битва за бюджет 2021 саме в підвищенні суми коштів для лікування українців із серцево-судинними хворобами. Сьогодні держава сплачує вже до 97 тис. грн залежно від того, яку саме допомогу отримує пацієнт та необхідності того чи іншого лікування", – зазначив міністр.

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Степанов нагадав, що 67% випадків смертності в Україні стосуються серцево-судинних захворювань. Лише за перший квартал 2021 року система охорони здоров’я надала послуги майже 27 тисячам пацієнтів із гострим мозковим інсультом, 9 300 з гострим інфарктом міокарда та понад 125 тисячам українців з іншими захворюваннями серцево-судинної системи, такими як хронічна ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба та інші хвороби мозкового кровообігу.

Автор: 

фінансування (3148) лікування (607) Степанов Максим (2197)


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Топ коментарі
+7
вопрос - КОМУ платит?) до пациентов эти деньги перестали доходить...
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13.04.2021 16:44 Відповісти
+6
В каком это смысле "перестали"?
А что - когда-то доходили?
Тестя с инсультом в 2017м в Александровскую больницу забрали - так мы ежедневно закупали лекарства на 1000-2000 - все, вплоть до физраствора и капельниц. За диагностическую операцию с нас взяли 10000 - и это еще по-божески.
Так что там "доходило"? На зарплату нянечкам и аренду помещения? На это и сейчас "доходит", а за все, что кроме этого платишь из своего кармана.
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13.04.2021 17:03 Відповісти
+3
Государство платит до 97 тыс. грн за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9793
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13.04.2021 16:45 Відповісти
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вопрос - КОМУ платит?) до пациентов эти деньги перестали доходить...
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13.04.2021 16:44 Відповісти
Смотря до каких пациентов.
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13.04.2021 16:52 Відповісти
В каком это смысле "перестали"?
А что - когда-то доходили?
Тестя с инсультом в 2017м в Александровскую больницу забрали - так мы ежедневно закупали лекарства на 1000-2000 - все, вплоть до физраствора и капельниц. За диагностическую операцию с нас взяли 10000 - и это еще по-божески.
Так что там "доходило"? На зарплату нянечкам и аренду помещения? На это и сейчас "доходит", а за все, что кроме этого платишь из своего кармана.
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13.04.2021 17:03 Відповісти
Государство платит до 97 тыс. грн за лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9793
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13.04.2021 16:45 Відповісти
Не держава, а ми, платники податків. А паралельно, ти гнида зелена, ще й у нас на куртку грошей вкрав!
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13.04.2021 16:49 Відповісти
Ти про яку куртку вже вкотре балаболиш?
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13.04.2021 18:04 Відповісти
Хто буде вважатися «пацієнтом» визначає ОАСК чи Печарський суд?
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13.04.2021 16:58 Відповісти
как и с ковидом..рапортируют и переполненых больницах, а на самом деле бюджет пилят на обратных откатах в МОЗ! Никто тебе ничего не сделает и не поставит даже капельницу, если не закинешь денег или не купиш свое лекарство. Зеленки нету даже (типа) КУ-КУ!
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13.04.2021 16:59 Відповісти
Колись казали "всьо для блага чєловєка" а деякі навіть знали цього чєловєка...Ось так і Стєпанов...Які 97 тисяч,для кого?Кардіограму зняти - платиш,операцію - платиш,ліки - платиш...Може,на пару високопоставлених шмоньків включно з Стєпановим десь у Феофаніі і йдуть ті тисячі,але прості мусять вмирати безплатно...
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13.04.2021 17:48 Відповісти
гандон. ты сам себя слышишь ??? может депутатам и их приближенным платит государство, но простые смертные в долги лезут чтобы лечится...
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13.04.2021 18:22 Відповісти
В декабре 2009г операция на сердце обошлась в 65 тыс. гр. Тогда по курсу примерно 8тыс. д. Это включая покупку аортального клапана, кардиостимулятора и электрода к нему. Всё американское---пока работает. Остались счета. Пошёл в совбес (по старому) просить компенсировать что либо. Смотрели как на рехнутого. Когда осмыслил. сам засмеялся. дёрнул стопку, ушёл домой. Скоро менять кардиостимулятор. В этот раз повезёт конечно.
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13.04.2021 19:31 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов хочет https://zn.ua/UKRAINE/stepanov-anonsiroval-postavku-pervoj-partii-vaktsiny-pfizer-na-etoj-nedele.html оплатить вакцину Pfizer деньгами, предназначенными на медицинские гарантии - то есть речь идет о средствах на больницы и больных. Об этом на своей странице в Фейсбук https://www.facebook.com/photo/?fbid=4485526978142569&set=a.353008981394410 сообщила народный депутат от фракции "Голос" Ольга Стефанишина.
"Деньги на вакцины Pfizer заберут у врачей и больниц, а не с дорог или Офиса Президента. Такой проект постановления сформировал Максим Степанов. Повышение зарплат врачам в действии, ага. Очень скоро это поддержит правительство, а затем монобольшинство в Комитете по вопросам бюджета ВРУ", - пишет депутат "Голоса".https://zn.ua/UKRAINE/stepanov-khochet-zaplatit-za-vaktsinu-pfizer-denhami-dlja-bolnits-i-bolnykh-dokument.html
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13.04.2021 20:00 Відповісти
ублюдочек....
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14.04.2021 03:46 Відповісти
 
 