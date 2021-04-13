Держава платить до 97 тис. грн за лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, - Степанов
До 97 тисяч гривень платить держава за лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Це стало можливим завдяки коригуванню оплати з боку держави, яку МОЗ розробило і затвердило протягом минулого року. Зміни запрацювали з 1 квітня 2021 року.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Якщо у квітні 2020 року оплата лікування гострого мозкового інсульту була спочатку 19 тис. грн, то потім ми підняли цю суму до 27 тис. грн ще в умовах минулого року. Потім у нас була непроста битва за бюджет 2021 саме в підвищенні суми коштів для лікування українців із серцево-судинними хворобами. Сьогодні держава сплачує вже до 97 тис. грн залежно від того, яку саме допомогу отримує пацієнт та необхідності того чи іншого лікування", – зазначив міністр.
Степанов нагадав, що 67% випадків смертності в Україні стосуються серцево-судинних захворювань. Лише за перший квартал 2021 року система охорони здоров’я надала послуги майже 27 тисячам пацієнтів із гострим мозковим інсультом, 9 300 з гострим інфарктом міокарда та понад 125 тисячам українців з іншими захворюваннями серцево-судинної системи, такими як хронічна ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба та інші хвороби мозкового кровообігу.
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А что - когда-то доходили?
Тестя с инсультом в 2017м в Александровскую больницу забрали - так мы ежедневно закупали лекарства на 1000-2000 - все, вплоть до физраствора и капельниц. За диагностическую операцию с нас взяли 10000 - и это еще по-божески.
Так что там "доходило"? На зарплату нянечкам и аренду помещения? На это и сейчас "доходит", а за все, что кроме этого платишь из своего кармана.
"Деньги на вакцины Pfizer заберут у врачей и больниц, а не с дорог или Офиса Президента. Такой проект постановления сформировал Максим Степанов. Повышение зарплат врачам в действии, ага. Очень скоро это поддержит правительство, а затем монобольшинство в Комитете по вопросам бюджета ВРУ", - пишет депутат "Голоса".https://zn.ua/UKRAINE/stepanov-khochet-zaplatit-za-vaktsinu-pfizer-denhami-dlja-bolnits-i-bolnykh-dokument.html