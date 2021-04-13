Перекинуто дві армії і три з'єднання ПДВ. Навчання завершаться протягом 2 тижнів, - Шойгу запевняє, що РФ стягує війська до кордонів України через погрози НАТО
Російська сторона стверджує, що нібито перекинула свої війська до західних кордонів у рамках контрольної перевірки у відповідь на погрози з боку НАТО.
Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ПДВ. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на нараді в Сєвєроморську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
У властивій РФ манері Шойгу бачить ворогів у НАТО і закриває очі на агресивні дії власної країни.
За його словами, війська відправлені "в райони виконання навчально-бойових завдань". Шойгу запевняє, що це зроблено нібито у відповідь на погрози з боку НАТО. Про які саме погрози йдеться, він так і не уточнив.
"Реагуючи на загрозливу для Росії військову діяльність альянсу, ми вжили відповідних заходів", - стверджує він.
Шойгу додав, що війська показали "повну готовність і здатність виконати завдання щодо забезпечення військової безпеки країни".
"Нині ці об'єднання і з'єднання задіяні в навчаннях", - повідомив міністр оборони РФ.
Він додав, що контрольну перевірку збройних сил, в ході якої війська перекинуті на навчання до західних кордонів РФ, планується завершити протягом двох тижнів.
Раніше Цензор.НЕТ публікував тезу Кулеби з іспанському виданню EFE про те, що, за твердженням глави МЗС України, на відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
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Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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Крымчанин опубликовал фотографии, как вновь прибывшие голодные ихтамнеты ру бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное:
"Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути - закинула, а на "довольствіє" поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і "підломлюють" (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній!
А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд - звичайне гарматне м'ясо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1381334369319727115 (фото).
Ранее подобные фотографии были опубликованы из Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
в а ш у мєлкую жизьнь...
Война до победы и.@55privet555· 4 ч
По поводу боеспособности российской армии, давайте рассуждать логически.
Всё высшее руководство страны - ВОРЫ-миллионеры-предатели, с семьями, активами и недвижимостью на Западе.
20 ЛЕТ они набивали карманы деньгами и прятали.
И вы хотите сказать что они отдадут жизнь за Родину?!
там, похоже, чебурнет уже развернут по всем эбеням
Самая большая возможная угроза от стран НАТО - это заблокировать счета, а также арестовать имущество кацапских казнокрадов разных мастей. При таких раскладах они сами х*ло на ножи поставят.
у Вовы выйдет аккурат по его росточку промеж гланд...
ТЬМА НАЧАЛА СГУЩАТЬСЯ !
ОЛЕНЬ ТАЙГИ -
НЕ ВРЕМЯ УЛЫБАТЬСЯ !
пыня кони очень любил - купались в месте жена пыни рассказывала... вы что совсем не в курсе?
11205 прокурворов;
358000 поліцаїв;
33000 мвд;
33500 сбушників
Итого 435 705 халуев ми содержимо а прєступность та коррупцію усе ніяк не здолаємо...
Щось тут не те як гадаєте? Чи то може вони і стоять на стражі преступності та її і охороняють?
СБУ это преступная организация направленная на крышевание и грабеж Украины. Вот с помпой была задержана преступная группировка, которая примерно с 2000 годов терроризировала местное население https://www.youtube.com/watch?v=qLt23UEAzaw
13.04 все эти задержанные фигуранты были отпущены по домам, с извинениями, интересно оружие им вернули или нет?
Задержанные являются действительно смотрящей преступной группировкой все местные о ней прекрасно осведомлены, но возникает вопрос а что же у нас за СБУ такое, чьи интересы оно защищает? Местная полиция - преступники!
Баранам и овцам оружие нельзя разрешать, бараны должны молча работать и сопеть в две дырки.
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534
полк-бригада-дивизия-корпус-армия -фронт
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По ****.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «******»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на *** дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
********* с туи, подорвал паром,
Сам себе по *** ***** топором,
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор ***ня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно ********.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра ********* сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - ********. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей! ОРЛУША
Ермак, говорящий про Patriots, не единственный интересный момент текста в Time. Дочитайте до конца. Последние три абзаца. Я сокращу без потери смысла.
«Когда Зеленский добрался до военной заставы возле Шумов, офицеры повели его на экскурсию по окопам и туннелям. Генерал Хомчак указал на близлежащие линии электропередач и сказал, что там были замечены российские позиций, которые находятся в пределах досягаемости снайпера. Ближайшая украинская позиция к этой линии - система траншей, которую военные прозвали «Вьетнамом», как напоминание той грязи, которую они видели в фильмах.
Стоя там в бронежилете, Зеленский не обещал отомстить за людей, погибших при защите этих блиндажей. Вместо этого он, в первую очередь, поставил под сомнение целесообразность занятия этой позиции, которую Украина взяла под свой контроль в 2018 году, за год до избрания Зеленского президентом, нанеся удар по позициям, поддерживаемым Россией. «Для кого-то это означало, что мы крутые» ("For some, that meant we were the tough guys,"), - говорит он, оглядывая близлежащий кустарник. «Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой» ("For others it meant their sons would not be coming home.").
Зеленский не намерен поступать подобным образом. Риски слишком высоки. Путин все еще может принять решение о полномасштабном вторжении, которому у Украины будет мало шансов противостоять. «И это пугает», - признает Зеленский. Но он старается этого не показывать».
Я верю Time. Меня не так сильно пугает страх Зеленского, как то, что верховный главнокомандующий считает неправильным воевать за свою землю. И винит в смерти солдат в Шумах не российских снайперов, а украинских солдат, занявших эту позицию. Еще одно усилие, и Зеленский должен сказать, что в смертях в Шумах виноват Порошенко.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
а вообще чувак потерял связь "причина-следствие". Сначала эти уроды всю армию к нам стянуло, и только потом НАТО стало чуть-чуть активность проявлять...