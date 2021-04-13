Перекинуто дві армії і три з'єднання ПДВ. Навчання завершаться протягом 2 тижнів, - Шойгу запевняє, що РФ стягує війська до кордонів України через погрози НАТО

Російська сторона стверджує, що нібито перекинула свої війська до західних кордонів у рамках контрольної перевірки у відповідь на погрози з боку НАТО.

Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ПДВ. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на нараді в Сєвєроморську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

У властивій РФ манері Шойгу бачить ворогів у НАТО і закриває очі на агресивні дії власної країни.

За його словами, війська відправлені "в райони виконання навчально-бойових завдань". Шойгу запевняє, що це зроблено нібито у відповідь на погрози з боку НАТО. Про які саме погрози йдеться, він так і не уточнив.

"Реагуючи на загрозливу для Росії військову діяльність альянсу, ми вжили відповідних заходів", - стверджує він.

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Шойгу додав, що війська показали "повну готовність і здатність виконати завдання щодо забезпечення військової безпеки країни".

"Нині ці об'єднання і з'єднання задіяні в навчаннях", - повідомив міністр оборони РФ.

Він додав, що контрольну перевірку збройних сил, в ході якої війська перекинуті на навчання до західних кордонів РФ, планується завершити протягом двох тижнів.

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