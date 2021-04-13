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Новини Агресія Росії проти України
16 339 56

Перекинуто дві армії і три з'єднання ПДВ. Навчання завершаться протягом 2 тижнів, - Шойгу запевняє, що РФ стягує війська до кордонів України через погрози НАТО

Перекинуто дві армії і три з'єднання ПДВ. Навчання завершаться протягом 2 тижнів, - Шойгу запевняє, що РФ стягує війська до кордонів України через погрози НАТО

Російська сторона стверджує, що нібито перекинула свої війська до західних кордонів у рамках контрольної перевірки у відповідь на погрози з боку НАТО.

Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ПДВ. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на нараді в Сєвєроморську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

У властивій РФ манері Шойгу бачить ворогів у НАТО і закриває очі на агресивні дії власної країни.

За його словами, війська відправлені "в райони виконання навчально-бойових завдань". Шойгу запевняє, що це зроблено нібито у відповідь на погрози з боку НАТО. Про які саме погрози йдеться, він так і не уточнив.

"Реагуючи на загрозливу для Росії військову діяльність альянсу, ми вжили відповідних заходів", - стверджує він.

Також читайте: Кремль має розуміти, що наступ на Україну може перерости у третю світову війну, - Кравчук

Шойгу додав, що війська показали "повну готовність і здатність виконати завдання щодо забезпечення військової безпеки країни".

"Нині ці об'єднання і з'єднання задіяні в навчаннях", - повідомив міністр оборони РФ.

Він додав, що контрольну перевірку збройних сил, в ході якої війська перекинуті на навчання до західних кордонів РФ, планується завершити протягом двох тижнів.

Раніше Цензор.НЕТ публікував тезу Кулеби з іспанському виданню EFE про те, що, за твердженням глави МЗС України, на відміну від 2014 року Росія погрожує знищити Українську державу як таку.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

армія рф (17784) НАТО (6530) росія (65974) Шойгу Сергій (628)


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Топ коментарі
+29
Тема оленеводной кавалерии ещё не прозвучала.
Переброшены две армии и три соединения ВДВ. Учения завершатся в течение 2 недель, - Шойгу уверяет, что РФ стягивает войска к границам Украины из-за угроз НАТО - Цензор.НЕТ 4465
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13.04.2021 16:47 Відповісти
+18
Эти ущербные собирают войска возле границы с Украиной, которая не входит в НАТО и никогда на кацапию не нападала, больные ублюдки..

Самая большая возможная угроза от стран НАТО - это заблокировать счета, а также арестовать имущество кацапских казнокрадов разных мастей. При таких раскладах они сами х*ло на ножи поставят.
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13.04.2021 16:53 Відповісти
+10
"...ми долго шлі к вєлікой целі, поетому нє єлі"

Крымчанин опубликовал фотографии, как вновь прибывшие голодные ихтамнеты ру бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное:

"Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути - закинула, а на "довольствіє" поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і "підломлюють" (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній!

А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд - звичайне гарматне м'ясо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1381334369319727115 (фото).

Ранее подобные фотографии были опубликованы из Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
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13.04.2021 16:46 Відповісти
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"...ми долго шлі к вєлікой целі, поетому нє єлі"

Крымчанин опубликовал фотографии, как вновь прибывшие голодные ихтамнеты ру бродят по магазинам, скупая жрачку, и прокомментировал увиденное:

"Селище Перевальне. Штурмують продовольчі магазини і вимітають все їстівне, бо батьківщина їх сюди закинути - закинула, а на "довольствіє" поставити чи забула, чи не встигла… А грошики-то мають гидку звичку швидко закінчуватись, а в борг в магазині іхтамнетам не дають, бо їх же немає… От поштові відділення і "підломлюють" (грабують, як це сталося нещодавно), а що робити! Бо телевізорів ще немає, а холодильник порожній!

А ще місцеві доповіли, що прибульців доки чотири сотні, очікують ще вісім (якщо ці не зжеруть все їстівне в окрузі). Розміщені в лісі (в наметах). На вигляд - звичайне гарматне м'ясо" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1381334369319727115 (фото).

Ранее подобные фотографии были опубликованы из Феодосии https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
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13.04.2021 16:46 Відповісти
Это ж в каком месте им дебилам НАТО угрожает, твари перепуганные. Если бы угрожала ната, уже бы бежали без оглядки
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13.04.2021 17:22 Відповісти
не бежали бы. Лежали бы уже убитыми
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13.04.2021 21:20 Відповісти
Тема оленеводной кавалерии ещё не прозвучала.
Переброшены две армии и три соединения ВДВ. Учения завершатся в течение 2 недель, - Шойгу уверяет, что РФ стягивает войска к границам Украины из-за угроз НАТО - Цензор.НЕТ 4465
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13.04.2021 16:47 Відповісти
отдадут-отдадут!..
в а ш у мєлкую жизьнь...

Война до победы и.@55privet555· 4 ч

По поводу боеспособности российской армии, давайте рассуждать логически.
Всё высшее руководство страны - ВОРЫ-миллионеры-предатели, с семьями, активами и недвижимостью на Западе.
20 ЛЕТ они набивали карманы деньгами и прятали.
И вы хотите сказать что они отдадут жизнь за Родину?!
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13.04.2021 16:54 Відповісти
Фейк. ОНО ни дня не служило в армии.
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13.04.2021 17:01 Відповісти
Переброшены две армии и три соединения ВДВ. Учения завершатся в течение 2 недель, - Шойгу уверяет, что РФ стягивает войска к границам Украины из-за угроз НАТО - Цензор.НЕТ 1538
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13.04.2021 17:04 Відповісти
Просто ОНО было оленеводом на гражданке. Зачли как "военную кафедру".
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13.04.2021 17:06 Відповісти
оно с дєдушком-шаманом на пару травамі-корєньямі для крємльовскіх старцев сібє карьєру обєспєчіло
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13.04.2021 17:24 Відповісти
Нам ВСЕМ насрать на ваши учения эти дешёвые понты для приезжих смело можете затусовать себе в очко а то что вас упырей ,научат это ФАКТ ,примерно так-же как научили СеСеСеР...
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13.04.2021 16:48 Відповісти
Чтобы читать-слушать этих шойгу, лавровых, письковых надо быть непоследним психиатором.
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13.04.2021 16:48 Відповісти
если постоянно, за неимением другого, то привыкнешь...
там, похоже, чебурнет уже развернут по всем эбеням
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13.04.2021 16:57 Відповісти
где НАТО?
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13.04.2021 16:49 Відповісти
Прислали два корабля.
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13.04.2021 16:58 Відповісти
Прав уже и обосрались
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13.04.2021 17:23 Відповісти
Эти ущербные собирают войска возле границы с Украиной, которая не входит в НАТО и никогда на кацапию не нападала, больные ублюдки..

Самая большая возможная угроза от стран НАТО - это заблокировать счета, а также арестовать имущество кацапских казнокрадов разных мастей. При таких раскладах они сами х*ло на ножи поставят.
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13.04.2021 16:53 Відповісти
скорее на бутылку пустую от шампанского....
у Вовы выйдет аккурат по его росточку промеж гланд...
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13.04.2021 16:56 Відповісти
Нет там никаких счетов
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13.04.2021 16:59 Відповісти
Мозгов у тебя нет, казламордое
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13.04.2021 17:24 Відповісти
Мозов у тебя нет, если веришь, что у Шойгу, или Лаврова, счета за границей есть.
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13.04.2021 20:01 Відповісти
Феерический долбоюноша, ну конечно нету, лаптеногое, что ж у вас за страна, чего не кинешься, ничего нету, петушок запоребриковский
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13.04.2021 20:16 Відповісти
Оленевод давно видать особнячек прикупил в одной из стран НАТО но тупорылым кацапам втирает про какое то нападение с запада
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13.04.2021 16:54 Відповісти
Переброшены две армии и три соединения ВДВ. Учения завершатся в течение 2 недель, - Шойгу уверяет, что РФ стягивает войска к границам Украины из-за угроз НАТО - Цензор.НЕТ 1241
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13.04.2021 16:55 Відповісти
Предположить такое - не очень умным человеком быть.
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13.04.2021 19:37 Відповісти
ну мания преследования.. выдуманная реальность мысли- что человека кто то хочет убить инопланетное существо или НЛО или НАТО -- это у шизофреников если не ошибаюсь с маниакальными синдромами..
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13.04.2021 16:55 Відповісти
Две армии. Если состава военного времени, то это было бы 100 тысяч. Три соединения ВДВ- затруднительно пересчитать, но тысяч 10, не более. Итого 110 тысяч. Это много или мало? А сколько там уже было? Три армии, два года назад, вроде бы. Итого- скока всего? Тысяч 250 похоже. Я снова затрудняюсь сказать- это много или мало?
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13.04.2021 16:57 Відповісти
Переброшены две армии и три соединения ВДВ. Учения завершатся в течение 2 недель, - Шойгу уверяет, что РФ стягивает войска к границам Украины из-за угроз НАТО - Цензор.НЕТ 2843Переброшены две армии и три соединения ВДВ. Учения завершатся в течение 2 недель, - Шойгу уверяет, что РФ стягивает войска к границам Украины из-за угроз НАТО - Цензор.НЕТ 4878
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13.04.2021 16:58 Відповісти
КРУГОМ - ВРАГИ !
ТЬМА НАЧАЛА СГУЩАТЬСЯ !
ОЛЕНЬ ТАЙГИ -
НЕ ВРЕМЯ УЛЫБАТЬСЯ !
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13.04.2021 16:59 Відповісти
ПРочитал тут в биографии этого деятеля: "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Срочную службу в армии не проходилhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-7 [7] ." Ну допустим гражданский может стать министром обороны. Но стать Генералом Армии....
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13.04.2021 17:00 Відповісти
Ну кому то нужно удачно жениться, а кому то вовремя подложенная волшебная **** лабрадорша Кони сотворила вот такое чудо чудесное - сделала из оленее 6а Ген. армии
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13.04.2021 17:23 Відповісти
от кого Кони родила Шойгу? От *****?
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13.04.2021 21:42 Відповісти
шойгу подарил пыне кони, это была любов с первого тыка, а пыня сделал олевода другом и генералом.
пыня кони очень любил - купались в месте жена пыни рассказывала... вы что совсем не в курсе?
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14.04.2021 07:21 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ РУССКИХ ФАШИСТОВ, УБИЙЦ, ОТРАВИТЕЛЕЙ И ВОРОВ ПЕРЕБРОСИЛИ В ГААГУ!!! ВЕС МИР ЗА ЭТО!!!
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13.04.2021 17:10 Відповісти
У нас есть две недели что би вступить в НАТО.
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13.04.2021 17:13 Відповісти
Ну і шо - доблесьна армія сабакіна нас захистить, там же усе сознательние люді долга працюють:

11205 прокурворов;
358000 поліцаїв;
33000 мвд;
33500 сбушників
Итого 435 705 халуев ми содержимо а прєступность та коррупцію усе ніяк не здолаємо...
Щось тут не те як гадаєте? Чи то може вони і стоять на стражі преступності та її і охороняють?
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13.04.2021 17:16 Відповісти
1000% підтримки, звісно не так і за це повинні кори і журналісти питання підіймати на фоні рос.загрози що окрім армії є ще захисники, вдекілька разів більше ніж рос.угрупування біля кордонів, можно точно до москви дійти. Чому мовчим експерди???
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13.04.2021 22:02 Відповісти
а може тому мовчим шо рабам защищать нечего?
СБУ это преступная организация направленная на крышевание и грабеж Украины. Вот с помпой была задержана преступная группировка, которая примерно с 2000 годов терроризировала местное население https://www.youtube.com/watch?v=qLt23UEAzaw
13.04 все эти задержанные фигуранты были отпущены по домам, с извинениями, интересно оружие им вернули или нет?
Задержанные являются действительно смотрящей преступной группировкой все местные о ней прекрасно осведомлены, но возникает вопрос а что же у нас за СБУ такое, чьи интересы оно защищает? Местная полиция - преступники!
Баранам и овцам оружие нельзя разрешать, бараны должны молча работать и сопеть в две дырки.
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14.04.2021 07:10 Відповісти
идет грабеж и торговля всем и вся на самом высоком государственном уровне, грабеж идет очень давно еще со времен кравчука и кучмы и все прекрасно об этом осведомлены
https://www.facebook.com/ukraineonlinee/videos/354158542602534
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14.04.2021 07:14 Відповісти
Запасамося термітом й коктейлями...
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13.04.2021 17:16 Відповісти
Шаман -Шойгу ошибся Байден не в Киеве живет...
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13.04.2021 17:20 Відповісти
Щось ру.лайно пре з усіх щілин...
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13.04.2021 17:28 Відповісти
Какие такие 2 армии. У страны бывает только одна армия, армия этой страны. Или РФ это недве страны, непонятно
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13.04.2021 17:44 Відповісти
это просто название (структура+количество)
полк-бригада-дивизия-корпус-армия -фронт
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13.04.2021 18:08 Відповісти
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По ****.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «******»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на *** дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
********* с туи, подорвал паром,
Сам себе по *** ***** топором,
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор ***ня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно ********.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра ********* сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - ********. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей! ОРЛУША
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13.04.2021 18:15 Відповісти
Война гундосого
Ермак, говорящий про Patriots, не единственный интересный момент текста в Time. Дочитайте до конца. Последние три абзаца. Я сокращу без потери смысла.

«Когда Зеленский добрался до военной заставы возле Шумов, офицеры повели его на экскурсию по окопам и туннелям. Генерал Хомчак указал на близлежащие линии электропередач и сказал, что там были замечены российские позиций, которые находятся в пределах досягаемости снайпера. Ближайшая украинская позиция к этой линии - система траншей, которую военные прозвали «Вьетнамом», как напоминание той грязи, которую они видели в фильмах.

Стоя там в бронежилете, Зеленский не обещал отомстить за людей, погибших при защите этих блиндажей. Вместо этого он, в первую очередь, поставил под сомнение целесообразность занятия этой позиции, которую Украина взяла под свой контроль в 2018 году, за год до избрания Зеленского президентом, нанеся удар по позициям, поддерживаемым Россией. «Для кого-то это означало, что мы крутые» ("For some, that meant we were the tough guys,"), - говорит он, оглядывая близлежащий кустарник. «Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой» ("For others it meant their sons would not be coming home.").

Зеленский не намерен поступать подобным образом. Риски слишком высоки. Путин все еще может принять решение о полномасштабном вторжении, которому у Украины будет мало шансов противостоять. «И это пугает», - признает Зеленский. Но он старается этого не показывать».

Я верю Time. Меня не так сильно пугает страх Зеленского, как то, что верховный главнокомандующий считает неправильным воевать за свою землю. И винит в смерти солдат в Шумах не российских снайперов, а украинских солдат, занявших эту позицию. Еще одно усилие, и Зеленский должен сказать, что в смертях в Шумах виноват Порошенко.
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13.04.2021 18:41 Відповісти
Воно ж служило в армії діловодом!
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13.04.2021 21:18 Відповісти
Канада и Мексика напряглись. США будут их захватывать и порабощать
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13.04.2021 21:41 Відповісти
..."Чурбан Улы"....было никем,так и останется...
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13.04.2021 19:00 Відповісти
Це ж треба так обісратися від двох кораблів США, які ввійшли в Чорне море щоб "підняти" дві армії і з*єднання ПДВ на сухопутному кордоні з Україною. Добре що хоч "Кузя" "здох", а то б знову димів би до Чорного моря.
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13.04.2021 19:04 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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13.04.2021 19:40 Відповісти
Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ__________ бытовой вопрос: а что они там жрут? или кацапам не привыкать? а если жрут - представляете как засрут территорию...
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13.04.2021 19:44 Відповісти
главное что НАТО сайт сделало для русских на русском язіке...
а вообще чувак потерял связь "причина-следствие". Сначала эти уроды всю армию к нам стянуло, и только потом НАТО стало чуть-чуть активность проявлять...
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14.04.2021 00:22 Відповісти
 
 