Кравчук запропонував ТКГ посилити режим припинення вогню на Донбасі, Росія не відреагувала
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував ухвалити документ про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, але Росія поки не відповіла.
Про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Теперішній час", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Голова української делегації сказав, що в рамках мінських переговорів останнім часом не вдалося домовитися про перемир'я на Донбасі, оскільки "Росія цього не хоче".
"Позавчора я направив пані Хайді Грау документ про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, де йдеться не про якісь політичні заяви, а про конкретні пропозиції: як домовитися, як вирішити головне завдання - реагувати на порушення припинення вогню, і які заходи мають бути прийняті сторонами. Але чомусь немає ніякої реакції з боку Росії і немає ніякої реакції з боку ОРДЛО", - сказав Кравчук.
Він зазначив, що сьогодні будуть переговори робочої групи ТКГ з питань безпеки. "Я просив їх порушити це питання і розглянути нашу пропозицію. Якщо є якісь зауваження, якісь пропозиції, ми готові їх розглянути і врахувати", - сказав Кравчук.
За його словами, Україна не може не реагувати на "цілеспрямоване вбивство наших солдатів" російськими окупаційними військами на сході України.
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