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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук запропонував ТКГ посилити режим припинення вогню на Донбасі, Росія не відреагувала

Кравчук запропонував ТКГ посилити режим припинення вогню на Донбасі, Росія не відреагувала

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував ухвалити документ про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, але Росія поки не відповіла.

Про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Теперішній час", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Голова української делегації сказав, що в рамках мінських переговорів останнім часом не вдалося домовитися про перемир'я на Донбасі, оскільки "Росія цього не хоче".

"Позавчора я направив пані Хайді Грау документ про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, де йдеться не про якісь політичні заяви, а про конкретні пропозиції: як домовитися, як вирішити головне завдання - реагувати на порушення припинення вогню, і які заходи мають бути прийняті сторонами. Але чомусь немає ніякої реакції з боку Росії і немає ніякої реакції з боку ОРДЛО", - сказав Кравчук.

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Він зазначив, що сьогодні будуть переговори робочої групи ТКГ з питань безпеки. "Я просив їх порушити це питання і розглянути нашу пропозицію. Якщо є якісь зауваження, якісь пропозиції, ми готові їх розглянути і врахувати", - сказав Кравчук.

За його словами, Україна не може не реагувати на "цілеспрямоване вбивство наших солдатів" російськими окупаційними військами на сході України.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (65974) Донбас (22357) перемир’я (993) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+6
Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе, Россия не отреагировала - Цензор.НЕТ 6546
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13.04.2021 16:53 Відповісти
+6
Как усилить то, чего нет?
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13.04.2021 16:56 Відповісти
+5
Дедушка, попроси у рашки вернуть назад ядерное оружие.
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13.04.2021 16:55 Відповісти
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Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе, Россия не отреагировала - Цензор.НЕТ 6546
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13.04.2021 16:53 Відповісти
Усилить перемирие, это как ослабить энурез???
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13.04.2021 16:54 Відповісти
з кацапами усіліть пєрєміріє це значить підтягнути важке озброєння до лінії зіткнення.
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13.04.2021 17:01 Відповісти
Угомонись Кравчэлло))) Готофь пушку))
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13.04.2021 16:55 Відповісти
Дедушка, попроси у рашки вернуть назад ядерное оружие.
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13.04.2021 16:55 Відповісти
Как усилить то, чего нет?
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13.04.2021 16:56 Відповісти
За законами математики будь-яке число помножене на нуль стане нулем. Тут ви праві. Але ж тепер вони можуть сказати, що запропонували 100500 методів, засобів, дій та протидій і поставити собі в досягнення ті ж 100500 "галочок". А те, що на виході "нуль", то то вже не їх проблеми...
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13.04.2021 16:59 Відповісти
Если анализировать, принятое за 1,5 года в Раде, то многие законы выписаны так, чтобы их либо невозможно было исполнить, либо на выходе совсем не то, что должно быть.
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13.04.2021 17:10 Відповісти
За 7 років ще не дійшло, що їм ваші пропозиції до того самого місця, де найвеличніший побачив мир у путлєра?
московитськи гопники розуміють слова лише тоді, коли переламаними руками збирають свої вибиті зуби.
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13.04.2021 16:56 Відповісти
к чему все эти сказки?
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13.04.2021 16:56 Відповісти
старый дурак, в окопы комуняку
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13.04.2021 16:56 Відповісти
Усилить перемирие, это как?
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13.04.2021 16:57 Відповісти
Кравчук предложил ТКГ усилить перемирие на Донбассе, Россия не отреагировала - Цензор.НЕТ 8739
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13.04.2021 17:00 Відповісти
За ра и у ВСУ всю вогнепальну зброю. Залишити штик-ножі і саперні лопатки.
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13.04.2021 17:02 Відповісти
Все колющее,режущее-забрать.
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13.04.2021 17:05 Відповісти
Мацковия - тюрьма народов!
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13.04.2021 17:01 Відповісти
А это"перемирие"-перестало устраивать?
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13.04.2021 17:03 Відповісти
А Россия и не собирается прекращать войну. Она будет подбрасывать дровишки в огонь войны. Она похоже побеждает в снайперской войне... Вот тут Украине важно организовать такую снайперскую защиту, что бы Путин захлебнулся в своем говне. Необходимо получить мощное снайперское оружие. Ибо такое стояние будет плачевно для украинцев.
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13.04.2021 17:13 Відповісти
Без возвращения артиллерии и отработки по снайперским лежкам победить невозможно.Зебилы ссут это сделать и клокочут про мифический режим прекращение огня
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13.04.2021 18:37 Відповісти
Понятно что хотят в пулеровском Кремле. Подогнать войска к границе и держать под прицелом Украину, а в ОРДЛО послать отряды бандитов-снайперов. И потом убивать наших защитников, а наши должны терпеть убийства, как бы боясь ракет. Вот так и придется бороться если не хотим подчиняться ОРДЛоским бандитам и лично гадкому Путину. А мы не хотим сдаваться ордловской швали и ихним недоумкам. Поэтому надо организовать сильную оборону.. Должно быть у нас оружие более мощное и точное. Постараться организовать наблюдение за линией фронта, отслеживать и уничтожать снайперов. Вот это надо что бы помогли техники НАТО. Было бы хорошо применять дроны турецкие и израильские. Вот такая тактическая война... А вообще придется привыкнуть жить под прицелом русо-нацистких ракет. И в то же время надо на всякий случай готовить свои ракеты и нацеливать на скопление русофашистов в том числе под Воронежем где они скопились. Но в целом вряд ли русские нацисты начнут крупную бойню потому, что это для них сильно опасно. Это шантаж.
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13.04.2021 21:30 Відповісти
Старый д#бил еще до этих пор не понял что российской *********** больше не о чем разговаривать?
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13.04.2021 18:05 Відповісти
В какой это раз зебилов посылают в Минске?Может пора уже прекращать эту игру в псевдоперемирье и возвращаться к стартегии Пороха-ни дня без задвухсоченного орка или ихтамнета?
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13.04.2021 18:33 Відповісти
Совсем плох стал дедушка. Всякий бред несёт про двухстволку, соль, пристрелку и др. военные темы. Быстрее бы перемирие в своей квартире объявил......
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13.04.2021 20:07 Відповісти
Кравчук предложил ТКГ усилить режим прекращения огня - т.е. не 1-2 смерти украинцев каждый день.. а 5-10 или 10-20 - УСИЛИТЬ ПЕРЕМИРИЕ
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13.04.2021 21:36 Відповісти
 
 