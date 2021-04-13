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Матір 14 дітей, у якої COVID-19 уразив 90% легень, урятували в Києві
У столиці з пологового будинку виписують породіллю, яка захворіла на коронавірус і потрапила в лікарню з 90% ураження легень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".
Після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила двійню - дівчинку і хлопчика, у якого теж був позитивний тест на коронавірус.
Місяць медики рятували маму і дітей, і ось тепер відпустили додому. "Зараз вже легше, вже самі їдять, і я вже краще почуваюся", - розповіла породілля.
Маленьких Марка і Маргариту вдома чекають ще 12 братів і сестер.
Топ коментарі
+17 Чайка Київ
показати весь коментар13.04.2021 17:05 Відповісти Посилання
+6 Иллария Соняшникова
показати весь коментар13.04.2021 17:06 Відповісти Посилання
+4 Валерия Ларченко #413106
показати весь коментар13.04.2021 20:10 Відповісти Посилання
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