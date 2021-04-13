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Новини Коронавірус і карантин
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Матір 14 дітей, у якої COVID-19 уразив 90% легень, урятували в Києві

Матір 14 дітей, у якої COVID-19 уразив 90% легень, урятували в Києві

У столиці з пологового будинку виписують породіллю, яка захворіла на коронавірус і потрапила в лікарню з 90% ураження легень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".

Після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила двійню - дівчинку і хлопчика, у якого теж був позитивний тест на коронавірус.

Місяць медики рятували маму і дітей, і ось тепер відпустили додому. "Зараз вже легше, вже самі їдять, і я вже краще почуваюся", - розповіла породілля.

Маленьких Марка і Маргариту вдома чекають ще 12 братів і сестер.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19643) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) одужання (42)


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Топ коментарі
+17
Слава Богу
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13.04.2021 17:05 Відповісти
+6
Нехай щастить усій великій родині !
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13.04.2021 17:06 Відповісти
+4
Горжусь и очень рада)это моя Оля вылечила!
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13.04.2021 20:10 Відповісти
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Слава Богу
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13.04.2021 17:05 Відповісти
як,вона,житиме на 10 відсотках легенів
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13.04.2021 17:24 Відповісти
Нехай щастить усій великій родині !
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13.04.2021 17:06 Відповісти
Й,як 14 дітей,її далі лікуватимуть
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13.04.2021 17:23 Відповісти
Слава Богу...а мою знакомую, мать 3х маленьких детей, не успели спасти...
Не относитесь к Ковиду легкомысленно...
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13.04.2021 17:25 Відповісти
продам почти новые женские кросовки Адидас
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13.04.2021 17:46 Відповісти
Героическая женщина! Восторгаюсь и изумляюсь одновременно. Невзирая на войну, кризисы, коронавирусы, женщина дарует жизнь новым украинцам! Молодчинка!!! Дай Бог, всем деткам и героической мамочке карпатского здоровья и долголетия!!!
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13.04.2021 17:53 Відповісти
Горжусь и очень рада)это моя Оля вылечила!
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13.04.2021 20:10 Відповісти
Wow!
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13.04.2021 23:54 Відповісти
 
 