Матір 14 дітей, у якої COVID-19 уразив 90% легень, урятували в Києві

У столиці з пологового будинку виписують породіллю, яка захворіла на коронавірус і потрапила в лікарню з 90% ураження легень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".

Після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила двійню - дівчинку і хлопчика, у якого теж був позитивний тест на коронавірус.

Місяць медики рятували маму і дітей, і ось тепер відпустили додому. "Зараз вже легше, вже самі їдять, і я вже краще почуваюся", - розповіла породілля.

Маленьких Марка і Маргариту вдома чекають ще 12 братів і сестер.

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