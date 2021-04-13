Кремль має розуміти, що наступ на Україну може перерости у третю світову війну, - Кравчук
Не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ РФ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив в ефірі "Настоящего времени".
За словами Кравчука, кожен громадянин має бути готовий захищати свою країну і відбивати наступ.
"Громадянин, патріот і воїн - це єдине ціле. І я сьогодні бачу, як у багатьох областях "піднімаються" люди, люди починають говорити, що нам потрібно бути готовими до всього. Я цим хочу сказати, щоб Росія розуміла, і Кремль розумів, що це не буде парад, - якщо вони наважаться або прийдуть в якийсь стан неадекватності і підуть війною проти України, - це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в третю світову війну. Це не буде рух легкий, як вони це відчули в Криму, це буде бій, це буде війна. Це буде захист Україною своєї землі. І я вірю, що цей захист буде дуже сильний і дуже патріотичний", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.
Кравчук додав, що Росія загрожує суверенітету України "розвалом держави".
"Треба бути готовим до всього. Я згоден з вами, що не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. І Україна так, готова до цього", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Вчора пропонував об'явити стороною у війні лугандонію, а не росію, а сьогодні типу патріот.
Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера, Эммануэль Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце.
"Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне обострения на Донбассе в связи с усилением российского военного присутствия на границе Украины", - отмечает издание на своем сайте.
"Два президента проведут переговоры во время рабочего завтрака в Елисейском дворце", - отмечает http://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-recoit-vendredi-zelensky-sur-fond-de-tensions-en-ukraine-20210413 Le Figaro .
Стоит отметить, накануне о визите Зеленского в Париж сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-vstretitsya-s-makronom-16-aprelya-smi-10263881.html
Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук
https://censor.net/ru/news/3258930/ukraina_predlagaet_obse_chtoby_soblyudenie_tishiny_kontrolirovalos_pri_uchastii_vsu_i_nvf_ordlo_kravchuk
Літаки Китаю (КНР) увійшли до зони ідентифікації ППО (протиповітряної оборони) Тайваню (Республіки Китай).
Про це https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Taiwan-reports-largest-incursion-yet-by-Chinese-air-force пише nikkeiAsia з посиланням на офіційний пресреліз уряду Тайваню.
Угрупування китайських літаків складалось з 25 одиниць, включаючи винищувачі та бомбардувальники. Повідомляється про 14 винищувачів J-16 та чотири J-10, а також чотири бомбардувальники H-6K, що зокрема можуть нести ядерну зброю, два протичовнові літаки та літак раннього радіолокаційного виявлення.
Це стало найбільшим вторгнення з тих пір, як Тайвань почав на офіційному рівні звітувати про діяльність ВПС Китаю в тайваньському повітряному просторі.
На їх перехоплення були відправлені літаки Повітряних сил Тайваню та було розгорнуто зенітні ракетні системи.
Республіка Китай заявляє про зростаючу активність авіації Китайської Народної Республіки у своєму повітряному просторі за останні декілька місяців.
Хоча офіційний Пекін не дав коментарів, новина з'являється після того, як у п'ятницю Державний департамент США видав нові настанови, які дозволять американським чиновникам вільніше зустрічатися з тайванськими чиновниками, що ще більше поглиблює зв'язки з Тайванем.
І це - далеко не вичерпний перелік проблем, які тоді стояли перед Верховним стосвно ЯО...
14 січня 1994 у Москві, всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада 1993 Лісабонському протоколу (СНО-1), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій[3].
Все что мог сделать Кравчук, это тянуть резину, обещать и невыполнять...
Кремль привел мобильные ядерные силы в высшую степень боевой готовности, проводит самые масштабные за десятилетия учения и отмобилизовал до полумиллиона военнослужащих, из которых почти сто тысяч вместе с военной техникой на суше и море стянуты к украинским границам.
Такую информацию https://www.facebook.com/aleksandrkushnar приводит сегодня в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.
Это не вопрос, будет ли война. Это вопрос, будет ли это война только против Украины или против всего Запада.
Когда Путин в свое время говорил о готовности применить ядерное оружие в войне за Крым, он не запугивал. Это была официальная установка. Теперь - в контексте готовности физически разрушить уже всю украинскую государственность, а не просто отхватить отдельный регион - такая установка выглядит еще более основательной: Россия готовится к ядерному противостоянию на случай, если США выступят на стороне украинских сил.
Мы имеем дело с логикой имбецила, единственной самореализацией которого являются мускулы. Нет сомнений, что рано или поздно эти мускулы, в которые вложено столько сил и времени, заиграют. Как предполагается, на этот случай для Путина, его ближайшего окружения и соответствующих родственников готовятся ядерные убежища.
Путин часто блефует, но только тактически. Стратегически он очень прям и прост. Если он шесть лет назад говорит о готовности начать ядерную войну, а через несколько лет заявляет о готовности умереть в ядерной войне (знаменитая фраза про «рай»), значит, он действительно к этому готов.
- https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html «Все попадут кто в ад, кто в рай» - Песков объяснил смысл параноидального высказывания Путина
Возможная физическая гибель России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не волнует Путина: он уверен, что Россия будет существовать ровно столько, сколько будет существовать сам Путин, даже если все, что останется от России - это триста человек, спрятавшиеся в бункере под дворцом в Геленджике.
Путину совершенно безразлично то, что произойдет после его смерти: «нет Путина - нет России». С психологической точки зрения это объяснимо. В каждом из нас присутствуют две силы - Эрос (сила созидания) и Танатос (сила саморазрушения). У психопатов, как правило, происходит дисбаланс с резким креном в сторону Танатоса.
Путин бессознательно идет не только к личному саморазрушению, но и к саморазрушению того конструкта, с которым он себя идентифицирует - «России». Таким образом, Путин считает, что в любом случае получит то, что хочет: либо «смерть на миру», либо захват очередной территории.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE.html Путин хочет уничтожить Украину и готовится к прыжку, мы должны действовать - Бессмертный
Санкции его уже не волнуют, как и вообще все экономическое, включая знаменитые ёршики. Путин следует по пути Милошевича, Хусейна и Каддафи: все они, будучи погружены в собственный психопатологический бред, были свято убеждены в правильности выбранного пути и в неизбежной победе, двигаясь при этом к физическому концу, очевидному для окружающих и неведомому только для самих этих психопатов.
Таким образом, в дороге, выбранной Путиным, нет ничего нового. Новое здесь только количество ресурсов для (само)разрушения. На этом уровне масштабирования не стоит пытаться анализировать поведение Путина с точки зрения рацио. Напротив, здесь требуется психопатологический анализ. Готовиться следует к худшему.
_________ я вообще предвидил что под старость крыша у Уйла может съехать... ему уже и на дочек насрать, хоть и живут они не в РФе, сладкой жизни им уже не видать и папочкины миллиарды не в радость будут, а то и вообще лишат их ... и прийдется где то за бугром в картонном коттедже жить...