Кремль має розуміти, що наступ на Україну може перерости у третю світову війну, - Кравчук

Не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ РФ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив в ефірі "Настоящего времени".

За словами Кравчука, кожен громадянин має бути готовий захищати свою країну і відбивати наступ.

"Громадянин, патріот і воїн - це єдине ціле. І я сьогодні бачу, як у багатьох областях "піднімаються" люди, люди починають говорити, що нам потрібно бути готовими до всього. Я цим хочу сказати, щоб Росія розуміла, і Кремль розумів, що це не буде парад, - якщо вони наважаться або прийдуть в якийсь стан неадекватності і підуть війною проти України, - це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в третю світову війну. Це не буде рух легкий, як вони це відчули в Криму, це буде бій, це буде війна. Це буде захист Україною своєї землі. І я вірю, що цей захист буде дуже сильний і дуже патріотичний", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

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Кравчук додав, що Росія загрожує суверенітету України "розвалом держави".

"Треба бути готовим до всього. Я згоден з вами, що не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. І Україна так, готова до цього", - додав він.