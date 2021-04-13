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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кремль має розуміти, що наступ на Україну може перерости у третю світову війну, - Кравчук

Кремль має розуміти, що наступ на Україну може перерости у третю світову війну, - Кравчук

Не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ РФ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив в ефірі "Настоящего времени".

За словами Кравчука, кожен громадянин має бути готовий захищати свою країну і відбивати наступ.

"Громадянин, патріот і воїн - це єдине ціле. І я сьогодні бачу, як у багатьох областях "піднімаються" люди, люди починають говорити, що нам потрібно бути готовими до всього. Я цим хочу сказати, щоб Росія розуміла, і Кремль розумів, що це не буде парад, - якщо вони наважаться або прийдуть в якийсь стан неадекватності і підуть війною проти України, - це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в третю світову війну. Це не буде рух легкий, як вони це відчули в Криму, це буде бій, це буде війна. Це буде захист Україною своєї землі. І я вірю, що цей захист буде дуже сильний і дуже патріотичний", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

Читайте також: Кулеба про можливу повномасштабну війну на Донбасі: Ціна запобігання конфлікту нижча, ніж потім долати наслідки

Кравчук додав, що Росія загрожує суверенітету України "розвалом держави".

"Треба бути готовим до всього. Я згоден з вами, що не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. І Україна так, готова до цього", - додав він.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (65974)


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Топ коментарі
+10
Прокляті кацапи, начувайтесь !
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13.04.2021 17:12 Відповісти
+9
Молодець, Леонід Макарович! Все правильно сказав. Дякую.
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13.04.2021 17:16 Відповісти
+9
старый ...идор. вместе с кучмой просрали все оружие. сами стояли у основ разграбления страны а теперь каждый должен сплотится. вот как увижу что градом детей кравчука и кучмы накрыло, вот тогда сплочусь.
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13.04.2021 17:35 Відповісти
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Ох кравчучка розошлась.
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13.04.2021 17:11 Відповісти
Дід - став патріот! От якби і всі інші колишні "комуністи" стали на шлях праведний!
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13.04.2021 17:23 Відповісти
Він патріот через день.
Вчора пропонував об'явити стороною у війні лугандонію, а не росію, а сьогодні типу патріот.
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13.04.2021 17:46 Відповісти
Прокляті кацапи, начувайтесь !
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13.04.2021 17:12 Відповісти
Бред.
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13.04.2021 17:12 Відповісти
Кисааааа))) ты определись уже, а то прьот тебя не по детски)))
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13.04.2021 17:12 Відповісти
Провокатор?
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13.04.2021 17:12 Відповісти
Та... его иногда отряхивают от нафталина. У него ведь "дома все углы пристреляны"(с).
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13.04.2021 17:16 Відповісти
Ти? в чому провокація? Росії жопа в любому випадку - раніше чи пізніше...Питання часу !
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13.04.2021 17:25 Відповісти
У III Світовій виживуть тікі таракани...
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13.04.2021 17:27 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля.
Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера, Эммануэль Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце.

"Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне обострения на Донбассе в связи с усилением российского военного присутствия на границе Украины", - отмечает издание на своем сайте.
"Два президента проведут переговоры во время рабочего завтрака в Елисейском дворце", - отмечает http://www.lefigaro.fr/flash-actu/macron-recoit-vendredi-zelensky-sur-fond-de-tensions-en-ukraine-20210413 Le Figaro .
Стоит отметить, накануне о визите Зеленского в Париж сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-vstretitsya-s-makronom-16-aprelya-smi-10263881.html
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13.04.2021 17:14 Відповісти
не сцы ,дед.
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13.04.2021 17:15 Відповісти
Если Россия полномаштабно нападет на Украину, то 100% война перейдет и на территорию РФ, может с начало будут работать разные ДРГ.
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13.04.2021 17:16 Відповісти
Молодець, Леонід Макарович! Все правильно сказав. Дякую.
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13.04.2021 17:16 Відповісти
Тут тоже молодец?

Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук



https://censor.net/ru/news/3258930/ukraina_predlagaet_obse_chtoby_soblyudenie_tishiny_kontrolirovalos_pri_uchastii_vsu_i_nvf_ordlo_kravchuk
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13.04.2021 17:44 Відповісти
Ала Новосад, будь-який мир та тиша, краще за будь-яку війну. Ви погоджуєтеся? Україна залучає всі засоби світу, які тільки можливо до проблеми відкритої війни між рф та Україною. Я вважаю, що це правильний крок, який робить Леонід Макарович Кравчук!
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13.04.2021 21:44 Відповісти
Якщо заради миру Кравчук запропонує підселити в вашу квартиру, будинок якогось моторолу, це також буде добре?
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13.04.2021 21:56 Відповісти
интересно, ***** знает, шо у кравчука есть даже не парабеллум, а дробовик и если ***** сунется, то он его солью порешетит так, шо весь ботокс из того высыпется ?))
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13.04.2021 17:17 Відповісти
Глава ТКГ Кравчук собирается лично убивать российских оккупантов в случае вторжения РФ/ Геройство Кравчука не заменит вооружений, сданных Кравчуком Путину.
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13.04.2021 17:18 Відповісти
буде вбивати і він..і інші діди...це у нас в крові...і ще мільйони українців залюбки будуть робити це
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13.04.2021 17:30 Відповісти
Кравчук тридцать лет назад повторил ошибку руководства ДНР. Недавно он нёс полнейшую херню: Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Украине сегодня "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага", нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс, - Кравчук
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13.04.2021 17:53 Відповісти
ахахаха... мир на Донбасі...Мир на Донбасі буде через 10 днів , коли кацапи заберуть з відтіля свої війська.. не сміши, клоун
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13.04.2021 17:56 Відповісти
Клоун-буратина Коломойского. Кравчук-коммунист.
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13.04.2021 18:05 Відповісти
В Україні 95 % були комуністами до 1991 року.. А Байден справно робить свою справу
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13.04.2021 18:08 Відповісти
Украинский коммунист российскому коммунисту друг, товарищ и брат/ Массандровские соглашения между РФ и Украиной 3 сентября 1993 года .Леонид Кравчук согласился в счёт долгов за газ отдать России весь флот и его инфраструктуру. Все типы ядерных боезарядов МБР , также головных частей ядерных крылатых ракет, дислоцированные на Украине, снимаются и перемещаются на территорию Российской Федерации .
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13.04.2021 19:57 Відповісти
на той час ми не могли утримувати все це добро... ніхто не міг представити, що буде війна з росією...ну нічого - це досвід.. і кацапи тепер наш кровний ворог НАЗАВЖДИ!!!!
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13.04.2021 20:00 Відповісти
Вон внизу правильно написали - готовьтесь московские твари не к 3 мировой войне а к гражданской на своей смердячей помойке
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13.04.2021 17:58 Відповісти
та ну де там в мірову, в Російську гражданську.
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13.04.2021 17:20 Відповісти
Ось це ПРАВДА!!!
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13.04.2021 17:43 Відповісти
...і не кажіть тепер, що катай не синхронізує свої дії з касабами

Літаки Китаю (КНР) увійшли до зони ідентифікації ППО (протиповітряної оборони) Тайваню (Республіки Китай).
Про це https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Taiwan-reports-largest-incursion-yet-by-Chinese-air-force пише nikkeiAsia з посиланням на офіційний пресреліз уряду Тайваню.
Угрупування китайських літаків складалось з 25 одиниць, включаючи винищувачі та бомбардувальники. Повідомляється про 14 винищувачів J-16 та чотири J-10, а також чотири бомбардувальники H-6K, що зокрема можуть нести ядерну зброю, два протичовнові літаки та літак раннього радіолокаційного виявлення.

Це стало найбільшим вторгнення з тих пір, як Тайвань почав на офіційному рівні звітувати про діяльність ВПС Китаю в тайваньському повітряному просторі.
На їх перехоплення були відправлені літаки Повітряних сил Тайваню та було розгорнуто зенітні ракетні системи.
Республіка Китай заявляє про зростаючу активність авіації Китайської Народної Республіки у своєму повітряному просторі за останні декілька місяців.
Хоча офіційний Пекін не дав коментарів, новина з'являється після того, як у п'ятницю Державний департамент США видав нові настанови, які дозволять американським чиновникам вільніше зустрічатися з тайванськими чиновниками, що ще більше поглиблює зв'язки з Тайванем.
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13.04.2021 17:20 Відповісти
_Вторая всемирная началась де-факто со сдачи Чехословакии в Мюнхене. Она уже шла, но до людов это не доходило. Дошло уже только после Польши. Боюсь сейчас ровно так же обстоит дело: Третья Всемирная уже идёт, но поймут люди это только когда ядерные взрывы начнут уничтожать целые города.
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13.04.2021 17:20 Відповісти
Кравчук, засунь совковые учебники истории себе в дупу. Никакой 3-й мировой не будет, а будет полное уничтожение параши цивилизованным миром. Давно пора, кстати.
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13.04.2021 17:23 Відповісти
+100500
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13.04.2021 21:58 Відповісти
Только с Украиной и могут воевать. Это единственная страна, где они хотят доказать своё преимущество силой. Больше никуда не смогут сунуться - ни в Китай, ни в США, ни в Турцию.... Везде получат по морде. И этого они больше всего боятся. А здесь - арена, где можно бряцать оружием и надувать щёки. Полигон, на котором можно демонстрировать силу, пытаясь доказать всем, что им не страшно.Дальше не сунутся - умрут здесь...
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13.04.2021 17:24 Відповісти
а з ким вони можуть воювати??? тільки з меншими країнами - Грузія, Молдова, Україна...нехай на Аляску сунуться...З гівном змішають за 2-3 години
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13.04.2021 17:33 Відповісти
Вообще то их хорошо били по гнилым зубам и совсем маленькие народы, например чечены (1млн), финны (3млн), не говоря уж про поляков, афганцев, японцев и т.д. кто были намного меньше их по населению.
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13.04.2021 17:48 Відповісти
С ними у них просто бизнес и ничего личного .
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13.04.2021 21:25 Відповісти
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13.04.2021 17:27 Відповісти
Я тоже хочу ружьё Геринга ...
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13.04.2021 17:30 Відповісти
Если бы это убожество не избавилось от всего ядерного оружия, нынешних проблем бы не было
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13.04.2021 17:31 Відповісти
бамбілі би їх щас.. ні...користь від росії - ресурси... потрібно їх ушатати обережно..
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13.04.2021 17:35 Відповісти
для початку потрібно було тоді оволодіти кнопками пуску ракет з шахт. Або ж хоча би рубільниками приводів. Хоча, потім - виховати патріотичний український склад офіцерів і замінити ними всіх совкових в 43-й армії... Щоб не було таких совків, як... втім не згадуватиму зле за покійного...
І це - далеко не вичерпний перелік проблем, які тоді стояли перед Верховним стосвно ЯО...
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13.04.2021 17:47 Відповісти
ПНХ московская шушера, читай историю - кто отдал ЯО московскому сатанату
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13.04.2021 17:50 Відповісти
старый ...идор. вместе с кучмой просрали все оружие. сами стояли у основ разграбления страны а теперь каждый должен сплотится. вот как увижу что градом детей кравчука и кучмы накрыло, вот тогда сплочусь.
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13.04.2021 17:35 Відповісти
тваринка - ти смішна готуйтесь в росії гризти на сніданок, обід і вечерю березову кору
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13.04.2021 17:37 Відповісти
А той все своє гне...Такий войовничий став на старість років що страх бере.Йому б таким жорстким і непоступливим бути в бутність його президентом,коли направо-наліво просирав державне майно,віддавав зброю і цілувався взасос з Єльциним...
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13.04.2021 17:37 Відповісти
були такі часи.. хто думав що кацапи підуть на нас? хоча... з ними всю свою історію воюємо... пора поставити жирну крапку... думаю, якщо кацапія розвалиться на 4-6 країн - всьому світу буде краще!!!
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13.04.2021 17:43 Відповісти
Як вони просрали стратегічну авіацію, яка б стримувала РФ...
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13.04.2021 18:27 Відповісти
А що Вітольд Факін, також в теробороні вже?
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13.04.2021 17:41 Відповісти
Мировая война подразумевает масштабную войну блоков стран(поэтому и мировая).У московии союзников нет.Ее будут иметь хором.Собственно,уже начали.Просто пока нежно потрогали за вымя и она не поняла,что "партнеры" выбирают позицию и момент,чтобы ввести.Но введут обязательно.А вот до гланд или на "полшишечки"-это покажет время...
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13.04.2021 17:42 Відповісти
Так вам-же ІДІОТАМ від самого початку тлумачили,що там ШИЗІК!!!,а ви все в очі заглядали,для початку потрібно КЛОУНУ вийти на СТАДІОН і публічно попросити вибачення у Пороха за всю гниль яку він вилив на арені і що тому вигідна війна,що на ній наживається,і фабрику Ліпецьку ,і багато того,що намолов. А то тепер плачуть ,що опозиція не допомагає,а все що робить Зе,кричать--ПОГАНО!!,так ви-ж самі УРОДИ все це почали,на тій арені,мені Пороха стало аж шкода,нічого хорошого не зробив,все на вред Україні!! ПОДОНКИ!!!!
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13.04.2021 17:47 Відповісти
***** Чечни мало, если это новый фюрер полезет в Украину,и пострадают наш кров и семьи, я ему гарантирую, это ему не ОРДЛО с путен вайди, в кремле оно не спрячется, мы же " братский народ", па руски хорошо разговариваем, жди падло дырявую башку или бомбу под кортежем.
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13.04.2021 17:47 Відповісти
Ничего себе самомнение. А вот я думаю, что наступление на Украину ни к чему глобальному не приведёт, вот первых потому, что мы никакой особой роли не играем, во вторых потому, что в представлении запада мы от рашки особо ничем не отличаемся и у нашего государства ужасная репутация.
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13.04.2021 17:48 Відповісти
Не буде ніякої третьої світової війни, москабад її не потягне. Буде великий ПУК.
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13.04.2021 17:49 Відповісти
На этой ветке парашная мразь под фальшивыми Украинскими флажками затопляет ветку московской брехней что Кравчук типа отдал сатанату ЯО, хотя твари хорошо знают что это сделал не первый Президент Украины Кравчук а ставленник сатаната Кучма.
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13.04.2021 17:53 Відповісти
При Карвчуку вивезли всю тактичну ядерну зброю і фактично Україна погодилася відмовитися від стратегічної зброї, Кучма лише підписав те що вже фактично відбулося...
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13.04.2021 18:29 Відповісти
Це не правда. Читайте хоч бы Вiкiпедiю
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13.04.2021 18:37 Відповісти
Ви б самі почитали Вікіпедію про Кравчука.

14 січня 1994 у Москві, всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада 1993 Лісабонському протоколу (СНО-1), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), причому без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій[3].
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13.04.2021 20:39 Відповісти
К сожалени Кравчук и ко...Буш старший поставил условие, либо отказ либо хер вам незалежнисть...ставку делали на либераста Ельцына, а для США мы были вообще никто, да еще и засевшей у руля партномеклатурой....
Все что мог сделать Кравчук, это тянуть резину, обещать и невыполнять...
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13.04.2021 22:08 Відповісти
к*ц*пов не волнует мировая война пока не начнут бомбить лично кремлядей.
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13.04.2021 17:58 Відповісти
Я думаю, люди понимают, что ликвидировать врага нужно не только тех, кто будет наступать на нас... Ну и тех, кто у же среди нас...!?
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13.04.2021 18:01 Відповісти
Будет ли война России против Украины - это не вопрос. Вопрос стоит еще хуже 13 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b.html#comments Комментарии: 8
Кремль має розуміти, що наступ на Україну може перерости у третю світову війну, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8932Кремль привел мобильные ядерные силы в высшую степень боевой готовности, проводит самые масштабные за десятилетия учения и отмобилизовал до полумиллиона военнослужащих, из которых почти сто тысяч вместе с военной техникой на суше и море стянуты к украинским границам.
Такую информацию https://www.facebook.com/aleksandrkushnar приводит сегодня в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.
Это не вопрос, будет ли война. Это вопрос, будет ли это война только против Украины или против всего Запада.
Когда Путин в свое время говорил о готовности применить ядерное оружие в войне за Крым, он не запугивал. Это была официальная установка. Теперь - в контексте готовности физически разрушить уже всю украинскую государственность, а не просто отхватить отдельный регион - такая установка выглядит еще более основательной: Россия готовится к ядерному противостоянию на случай, если США выступят на стороне украинских сил.
Мы имеем дело с логикой имбецила, единственной самореализацией которого являются мускулы. Нет сомнений, что рано или поздно эти мускулы, в которые вложено столько сил и времени, заиграют. Как предполагается, на этот случай для Путина, его ближайшего окружения и соответствующих родственников готовятся ядерные убежища.
Путин часто блефует, но только тактически. Стратегически он очень прям и прост. Если он шесть лет назад говорит о готовности начать ядерную войну, а через несколько лет заявляет о готовности умереть в ядерной войне (знаменитая фраза про «рай»), значит, он действительно к этому готов.
- https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html «Все попадут кто в ад, кто в рай» - Песков объяснил смысл параноидального высказывания Путина
Возможная физическая гибель России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не волнует Путина: он уверен, что Россия будет существовать ровно столько, сколько будет существовать сам Путин, даже если все, что останется от России - это триста человек, спрятавшиеся в бункере под дворцом в Геленджике.
Путину совершенно безразлично то, что произойдет после его смерти: «нет Путина - нет России». С психологической точки зрения это объяснимо. В каждом из нас присутствуют две силы - Эрос (сила созидания) и Танатос (сила саморазрушения). У психопатов, как правило, происходит дисбаланс с резким креном в сторону Танатоса.
Путин бессознательно идет не только к личному саморазрушению, но и к саморазрушению того конструкта, с которым он себя идентифицирует - «России». Таким образом, Путин считает, что в любом случае получит то, что хочет: либо «смерть на миру», либо захват очередной территории.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE.html Путин хочет уничтожить Украину и готовится к прыжку, мы должны действовать - Бессмертный
Санкции его уже не волнуют, как и вообще все экономическое, включая знаменитые ёршики. Путин следует по пути Милошевича, Хусейна и Каддафи: все они, будучи погружены в собственный психопатологический бред, были свято убеждены в правильности выбранного пути и в неизбежной победе, двигаясь при этом к физическому концу, очевидному для окружающих и неведомому только для самих этих психопатов.
Таким образом, в дороге, выбранной Путиным, нет ничего нового. Новое здесь только количество ресурсов для (само)разрушения. На этом уровне масштабирования не стоит пытаться анализировать поведение Путина с точки зрения рацио. Напротив, здесь требуется психопатологический анализ. Готовиться следует к худшему.
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13.04.2021 18:13 Відповісти
Здесь ответ может быть только один - если в московском сатанате еще остались вменяемые люди кто не хочет умирать вместе со своими детьми за шизанутого маньяка, они должны собрать все силы и уничтожить сатанинскую потвору НЕМЕДЛЕННО. Если они этого не сделают, то после пуска сатанатом первой же ракеты сразу последует массированный удар всего мира на уничтожение сатаната, даже не для наказания а просто из чувства самосохранения
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13.04.2021 18:35 Відповісти
Цей блазень, який залишив чорноморський флот на нашій території взагалі повинен стулити пельку! З усіх президентів лише Порох дійсно захищав Україну, зміг її втримати і під його керівництвом було звільнено 2/3 окупованої території Донбасу... а усі інші були лише халуями Кремля...
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13.04.2021 19:01 Відповісти
Никакой 3-ей и даже второй. Не более чем частный инциндент с путлером, наподобие как с Каддафи и черенком лапаты.
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13.04.2021 19:48 Відповісти
Эх, ещё бы Рабинович в Раде спел "Вставай страна огромная..."! И тогда - "смело мы в бой пойдём..."
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13.04.2021 19:51 Відповісти
это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войнуИсточник:

_________ я вообще предвидил что под старость крыша у Уйла может съехать... ему уже и на дочек насрать, хоть и живут они не в РФе, сладкой жизни им уже не видать и папочкины миллиарды не в радость будут, а то и вообще лишат их ... и прийдется где то за бугром в картонном коттедже жить...
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13.04.2021 19:59 Відповісти
... и та 'третья' завершится через день финальной 3,14здой раше-федераше.
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13.04.2021 22:18 Відповісти
да не будет никакой 3 мировой, все пройдет тихо мирно как в Сирии, Ираке, Афгане, Ливии.
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14.04.2021 06:37 Відповісти
 
 