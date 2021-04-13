УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5753 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 504 9

У Швеції можуть скасувати використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson через випадки тромбозу

У Швеції можуть скасувати використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson через випадки тромбозу

Швеція на тлі повідомлень про випадки тромбозу після щеплення вакциною проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson у найближчі дні вирішить, чи використовувати цей препарат.

Про це повідомляє шведське управління охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вивчаємо питання і дані від Європейського агентства лікарських засобів (EMA) і наших американських колег. Очікуємо рішення впродовж одного або декількох днів", - сказав головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Швеція має отримати першу партію вакцини Johnson & Johnson на цьому тижні. Щеплення проти коронавірусу вже можна зробити вакцинами Pfizer, Moderna і AstraZeneca. У країні почалася третя хвиля пандемії, і кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії така ж висока, як на піку другої хвилі.

Вакцину Johnson & Johnson використовують тільки в США, але і там вирішили призупинити її введення, поки триває розслідування шести випадків виникнення рідкісного і важкого типу тромбозу після щеплення цим препаратом.

Минулого тижня два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо (США) тимчасово закрилися після того, як деякі люди відчули несприятливі наслідки отримання уколу Johnson & Johnson. При цьому побічні реакції були зареєстровані у 0,62% з усіх вакцинованих у Колорадо.

До перевірки ймовірного зв'язку між щепленням і тромбозами взялися Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC), Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) і Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA).

Раніше повідомлялося про виникнення тромбозу у тих, хто щепився вакциною виробництва AstraZeneca. Низка країн відмовилася від її використання, а європейський регулятор ЕМА рекомендував включити ризик утворення тромбів у перелік можливих побічних ефектів від вакцинації.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Швеція (967) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лохотрон,вакцинальний,продовжується...
показати весь коментар
13.04.2021 17:20 Відповісти
Tut tolko 6 slucaj iz 7 milionov.Poxoze na astra zenecu tolko plius sto nuzen odin ukol
показати весь коментар
13.04.2021 17:24 Відповісти
Ну пусть колятся шмурдяком типа спутника
показати весь коментар
13.04.2021 17:39 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3259211/u_sviti_sim_tyjniv_pospil_zrostaye_kilkist_zarajen_covid19_vooz/sortby/tree/order/asc/page/themoscowtimes.com/2021/03/05/russias-excess-death-toll-approaches-400k-a73168
показати весь коментар
13.04.2021 18:01 Відповісти
а где можно шырнуца Жонсон и Жонсон?
показати весь коментар
13.04.2021 17:42 Відповісти
Либо у одного Жонсона, либо у другого.
показати весь коментар
13.04.2021 18:00 Відповісти
показати весь коментар
13.04.2021 20:53 Відповісти
В ангольском вирусе "нашли" 34 мутации! Кто больше?
показати весь коментар
13.04.2021 17:43 Відповісти
 
 