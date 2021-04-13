У Швеції можуть скасувати використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson через випадки тромбозу

Швеція на тлі повідомлень про випадки тромбозу після щеплення вакциною проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson у найближчі дні вирішить, чи використовувати цей препарат.

Про це повідомляє шведське управління охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вивчаємо питання і дані від Європейського агентства лікарських засобів (EMA) і наших американських колег. Очікуємо рішення впродовж одного або декількох днів", - сказав головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Швеція має отримати першу партію вакцини Johnson & Johnson на цьому тижні. Щеплення проти коронавірусу вже можна зробити вакцинами Pfizer, Moderna і AstraZeneca. У країні почалася третя хвиля пандемії, і кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії така ж висока, як на піку другої хвилі.

Вакцину Johnson & Johnson використовують тільки в США, але і там вирішили призупинити її введення, поки триває розслідування шести випадків виникнення рідкісного і важкого типу тромбозу після щеплення цим препаратом.

Минулого тижня два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо (США) тимчасово закрилися після того, як деякі люди відчули несприятливі наслідки отримання уколу Johnson & Johnson. При цьому побічні реакції були зареєстровані у 0,62% з усіх вакцинованих у Колорадо.

До перевірки ймовірного зв'язку між щепленням і тромбозами взялися Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC), Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) і Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA).

Раніше повідомлялося про виникнення тромбозу у тих, хто щепився вакциною виробництва AstraZeneca. Низка країн відмовилася від її використання, а європейський регулятор ЕМА рекомендував включити ризик утворення тромбів у перелік можливих побічних ефектів від вакцинації.