Від початку доби 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від селища Південне російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.

Поблизу селища Первомайське ворог зробив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ, БПЛА противника перетнув лінію розмежування та скинув гранати на позиції наших підрозділів, унаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранень, несумісних із життям. Ще 2 військовослужбовців ЗСУ було поранено. Воїнам оперативно надано медичну допомогу, їх доставили до лікувального закладу.

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На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.