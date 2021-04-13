Від початку доби 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС
Від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Недалеко від селища Південне російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.
Поблизу селища Первомайське ворог зробив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ, БПЛА противника перетнув лінію розмежування та скинув гранати на позиції наших підрозділів, унаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранень, несумісних із життям. Ще 2 військовослужбовців ЗСУ було поранено. Воїнам оперативно надано медичну допомогу, їх доставили до лікувального закладу.
На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
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