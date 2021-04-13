УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10952 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 100 5

Від початку доби 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Від початку доби 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

Від початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від селища Південне російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.

Поблизу селища Первомайське ворог зробив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ, БПЛА противника перетнув лінію розмежування та скинув гранати на позиції наших підрозділів, унаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранень, несумісних із життям. Ще 2 військовослужбовців ЗСУ було поранено. Воїнам оперативно надано медичну допомогу, їх доставили до лікувального закладу.

Читайте також: Сьогодні в зоні ООС від скинутої з безпілотника міни загинув воїн 10-ї ОГШБр Олексій Мамчій, - Чернівецька ОДА. ФОТО

На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Автор: 

обстріл (29082) поранення (2814) Донбас (22357) втрати (4443) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С начала суток 1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 600
показати весь коментар
13.04.2021 18:43 Відповісти
За трижды обстреляли сразу 2 "300" и 1 "200"? Т.е.это прицельный отстрел....
показати весь коментар
13.04.2021 18:49 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Від початку доби 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8419
показати весь коментар
13.04.2021 19:31 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Від початку доби 1 український воїн загинув, двох поранено, найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3754
показати весь коментар
13.04.2021 19:32 Відповісти
стандартная приписка во всех сообщениях - на обстрелы открыли ответный огонь . даже в сообщениях о применённых бпла
показати весь коментар
13.04.2021 20:22 Відповісти
 
 