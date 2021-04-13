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Фонд Богдана Губського вперше в Україні співпрацюватиме з більшістю українських установ у США

Фонд Богдана Губського вперше в Україні співпрацюватиме з більшістю українських установ у США

Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" вперше в історії України почав широкомасштабну співпрацю з чільними українськими музейними, архівними та бібліотечними установами США, що дасть змогу відкрити та ознайомити українців з раніше невідомими унікальними історичними пам’ятками та артефактами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За його даними, 100 років бездержавного життя призвели до розпорошення наших національних реліквій та раритетів. Для прикладу, можна навести прапор та булаву Богдана Хмельницького, які зберігаються у військових музеях Стокгольму та Варшави відповідно. 350 років ці артефакти залишалися не атрибутованими та невідомими для українців. Однак у 2002 році Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" знайшов, атрибутував та привіз, здавалося б, назавжди втрачені клейноди на виставку в Україну, а у 2005 році на інавгурацію президента України.

Як зазначив Богдан Губський: "В умовах, коли визвольна боротьба початку XX-го століття була забороненою темою та "білою плямою" у радянській історіографії, саме зарубіжні українські наукові, архівні та музейні інституції стали осередками вивчення, зберігання та поширення інформації про вказані події".

Саме тому, голова Фонду Богдан Губський і відомий історик та куратор міжнародних музейних проєктів Фонду Юрій Савчук відвідали 5 українських культурно-освітніх та наукових закладів у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Губського провів міжнародну виставку, присвячену історії Великого Державного Герба України. ФОТО

Вони відвідали Український Національний Музей у Чикаго (заснований у 1952 році) – найбільший український культурний осередок Середнього Заходу США. Оглянули унікальні артефакти з історії та культури України, яких там налічується майже 100 тисяч та зустрілися з президенткою музею Лідією Ткачук.

Потім, побували в Українському Музеї і Бібліотеці у Стемфорді, який є найстаршою культурною установою у Північній Америці (відкритий у 1937 році). Разом з кураторкою музею Любов’ю Волинець оглянули кращі взірці колекції, яка налічує більш як 3000 творів образотворчого мистецтва, 1000 предметів релігійного культу, 7000 одиниць народно-декоративного мистецтва.

Наступним відвідали Український Музей у Нью-Йорку, заснований Союзом Українок Америки у 1976 році. Тут візитери з України оглянули найбільш представницьку збірку українського мистецтва, зокрема модерного, за кордоном. У тому числі Олександра Архипенка. Обговорили співпрацю з директоркою музею Марією Шуст.

Далі, у містечку Бавнд Брук (Нью-Джерсі) вони ознайомилися з Українським історичним та освітнім центром і музеєм ім. Патріарха Мстислава. Основою музею стала саме його приватна колекція, а загалом збірка документів та артефактів з історії церкви та української історії й культури налічує більше 15 000 одиниць. Губський та Савчук оглянули колекцію музею та відвідали Меморіальний комплекс, церкву-пам’ятник св. Андрія Первозваного.

Насамкінець, з метою вивчення наукової спадщини українців у діаспорі, відвідали у Нью-Йорку Українську Вільну Академію Наук (УВАН), яка згідно статуту є спадкоємницею Всеукраїнської Академії Наук, що працювала в Києві у 1921-1936 роках. Враховуючи те, що УВАН володіє цінною архівною та бібліотечною збіркою, що налічує більш ніж 500 тис. одиниць, відвідувачів з України зацікавили наукові матеріали українців діаспори.

Як зазначив Богдан Губський після візиту: "Одним із найефективніших інструментів плекання національної пам’яті у діаспорі стали численні архівні та музейні колекції, у яких зберігалися унікальні документи на артефакти – матеріальні свідки історії. Вони слугували джерелом та символом надій на майбутнє національне та державне відродження". 

На правах реклами

Автор: 

Губський Богдан (14) музей (442) США (23355)


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Топ коментарі
+7
берегитесь Богдана Губского!.. эта редкостная скотина, сделает инвентаризацию украинских ценностей, а потом они окажутся на черном рынке..
Богдан Губский это рейдер, мошенник, коррупционер и просто редкостный гандон!..
З.Ы. а еще у него жена страшная как "ядерная зима"..
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13.04.2021 18:57 Відповісти
+3
богдан губский - земельный рейдер!
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13.04.2021 18:54 Відповісти
+2
"Взгляды и оценки. В 1990-х Губский входил в так называемую "киевскую семерку", членами которой были известные и влиятельные лидеры СДУПУ (о), в т.ч. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук и https://file.liga.net/persons/grigorii-syrkis Григорий Суркис , неплохо "уживавшиеся" сперва с президентом Кравчуком, а затем - с Кучмой. Это была группа столичных бизнесменов и политиков, к началу 2000-х накопившая многомиллионные активы в различных секторах экономики. Одним из наиболее известных и, по данным СМИ, прибыльных проектов группы стал промышленно-финансовый концерн Славутич. Другой именитый проект - футбольный клуб "Динамо" (Киев).
В 2003-м Губский объявил о своем отходе от "объединенных эсдеков", причем это вряд ли было серьезным конфликтом или ссорой между партнерами. Летом 2004 года возглавил партию центристского толка Единая Украина и вскоре, соответственно, одноименную фракцию в парламенте.
В том же 2004-м оказался в числе "умеренных сторонников" "оранжевой революции", ратовавших об уступках оппозиции во избежание кровопролития и углубления раскола в обществе. А незадолго до избирательной кампании-2006 перешел в ряды https://file.liga.net/persons/uliya-timoshenko Юлии Тимошенко .
В 2010 году был исключен из фракции БЮТ.
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13.04.2021 19:48 Відповісти
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богдан губский - земельный рейдер!
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13.04.2021 18:54 Відповісти
берегитесь Богдана Губского!.. эта редкостная скотина, сделает инвентаризацию украинских ценностей, а потом они окажутся на черном рынке..
Богдан Губский это рейдер, мошенник, коррупционер и просто редкостный гандон!..
З.Ы. а еще у него жена страшная как "ядерная зима"..
показати весь коментар
13.04.2021 18:57 Відповісти
Фонд Богдана Губского впервые в Украине будет сотрудничать с большинством украинских учреждений в США - Цензор.НЕТ 1428
показати весь коментар
13.04.2021 19:12 Відповісти
эта фотка за 2013 год.. свежих фоток в инете нет..
я её в 2018-2019 годах увидел недалеко от Софиевской площади возле какого-то фитнес-центра.. страшная що пипец!..
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13.04.2021 19:25 Відповісти
жертва мордоробства?
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13.04.2021 19:38 Відповісти
ага.. ботокс рулит!
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13.04.2021 19:40 Відповісти
site:openforest.org.ua
Если кто-то работает, то он ворует. Когда другие начинают воровать - он уже отдыхает. Все это об одиозном Богдане Губском, который обладает редким умением - находиться в тени внимания украинцев. Он - владелец десятка тысяч гектаров «родной земли», основатель финансовых пирамид, лидер одной из самых кровавых ОПГ Украины. Не смотря на это, Губский называет себя ученым и щедрым меценатом. Он изредка появляется на светских ивентах с бокалом шампанского, стоимость которого значительно превосходит месячную заработную плату простого украинца. SKELET-info рассказывает историю талантливого ученого-кибернетика, который сумел обвести всех вокруг пальца.

читати більше :
https://www.openforest.org.ua/101579/
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13.04.2021 19:02 Відповісти
Это та гнида который друг кабачника и портянкина? Все мерзость при зедебилах повылазила.У этого должен быть фонд ,пошива перчаток на зоне.
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13.04.2021 19:14 Відповісти
"Взгляды и оценки. В 1990-х Губский входил в так называемую "киевскую семерку", членами которой были известные и влиятельные лидеры СДУПУ (о), в т.ч. https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктор Медведчук и https://file.liga.net/persons/grigorii-syrkis Григорий Суркис , неплохо "уживавшиеся" сперва с президентом Кравчуком, а затем - с Кучмой. Это была группа столичных бизнесменов и политиков, к началу 2000-х накопившая многомиллионные активы в различных секторах экономики. Одним из наиболее известных и, по данным СМИ, прибыльных проектов группы стал промышленно-финансовый концерн Славутич. Другой именитый проект - футбольный клуб "Динамо" (Киев).
В 2003-м Губский объявил о своем отходе от "объединенных эсдеков", причем это вряд ли было серьезным конфликтом или ссорой между партнерами. Летом 2004 года возглавил партию центристского толка Единая Украина и вскоре, соответственно, одноименную фракцию в парламенте.
В том же 2004-м оказался в числе "умеренных сторонников" "оранжевой революции", ратовавших об уступках оппозиции во избежание кровопролития и углубления раскола в обществе. А незадолго до избирательной кампании-2006 перешел в ряды https://file.liga.net/persons/uliya-timoshenko Юлии Тимошенко .
В 2010 году был исключен из фракции БЮТ.
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13.04.2021 19:48 Відповісти
А когда Чивокуня пришел к власти он переметнулся к нему.
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13.04.2021 21:48 Відповісти
Що може бути доброго від губського?....
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13.04.2021 20:05 Відповісти
У кого есть связи в американской диаспоре подскажите им кто это такой!
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13.04.2021 21:49 Відповісти
 
 