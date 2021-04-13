Росія може планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року, - глава Міноборони Таран
Напередодні переговорів між Президентами України та Французької Республіки, Міністр оборони України Андрій Таран сьогодні, 13 квітня, зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Міністр оборони України детально поінформував співрозмовника про суттєве загострення ситуації в районі операції Об’єднаних сил, особливу увагу приділивши істотному нарощуванню останнім часом військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на території тимчасово окупованого Криму.
За його словами, уперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів та розгалуженої системи управління військами Російської Федерації. Така концентрація російських військ на Півночі, Сході та Півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не лише безпеці нашої держави, але й стабільності в Європі.
"Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008-го року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України у нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400-м тисячам осіб на окупованих територіях видано російські паспорти", — зазначив Таран.
На його думку, найпотужнішим сигналом, здатним привести до тями керівництво РФ, і не допустити активізації агресії проти України, могло б стати надання найближчим часом Україні Плану дій щодо членства в НАТО, у чому Україна розраховує на позицію Французької Республіки, як члена Північноатлантичного Альянсу.
Міністр оборони України також відзначив важливість військово-технічного українсько-французького співробітництва з метою посилення спроможностей Збройних Сил України.
Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до Президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори Президентів двох країн виправдають очікування.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже впродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки пора надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Хватить стенать о Турции! Есть Карское море, пляжи моря Лаптевых, Баренцево, наконец. Работает система "Всё включено". Вас ждут интересные экскурсии по Гулагу: лагерная пайка, бушлаты, бараки, колючая проволока.
Южный берег белого моря))))
http://bazara0.com/pyanyj-lenin-v-mentovke-video.html
Так ради чего покупают?
Турцию прикрыли? Подумаешь). Вот отключат от SWIFT, вообще все закроют. Есть Крым. Есть просрочка. Есть скрепы. Купола-ракеты, березки с соком безрукова, победа есть, да особый путь. А ещё в конце пути есть бунт. Бессмысленный и кровавый. Все повторится вновь и вновь.
Тут скоріше повториться Карабахський сценарій,де озброїний новітнім озброєнням Азербайждан за кілька тижнів знищив вірменську армію.Або фінсько-радянський сценарій 1940 року.Або радянсько-польський сценарій 1920 року.
либо тараны нихера не знают,
либо правды не говорят
Це слова не Міністра, не Генерала і не Воїна. Це слова продажного боягуза з мордою хронічного алкоголіка.