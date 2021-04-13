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Новини Агресія Росії проти України
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Росія може планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року, - глава Міноборони Таран

Росія може планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року, - глава Міноборони Таран

Напередодні переговорів між Президентами України та Французької Республіки, Міністр оборони України Андрій Таран сьогодні, 13 квітня, зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Міністр оборони України детально поінформував співрозмовника про суттєве загострення ситуації в районі операції Об’єднаних сил, особливу увагу приділивши істотному нарощуванню останнім часом військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на території тимчасово окупованого Криму.

За його словами, уперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів та розгалуженої системи управління військами Російської Федерації. Така концентрація російських військ на Півночі, Сході та Півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не лише безпеці нашої держави, але й стабільності в Європі.

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"Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008-го року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України у нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400-м тисячам осіб на окупованих територіях видано російські паспорти", — зазначив Таран.

На його думку, найпотужнішим сигналом, здатним привести до тями керівництво РФ, і не допустити активізації агресії проти України, могло б стати надання найближчим часом Україні Плану дій щодо членства в НАТО, у чому Україна розраховує на позицію Французької Республіки, як члена Північноатлантичного Альянсу.

Міністр оборони України також відзначив важливість військово-технічного українсько-французького співробітництва з метою посилення спроможностей Збройних Сил України.

Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до Президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори Президентів двох країн виправдають очікування.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже впродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки пора надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Також читайте: Якщо РФ все-таки продовжить розвиток ескалації біля наших кордонів, слів буде недостатньо, - заступник глави МЗС Єнін

Автор: 

армія рф (17784) Міноборони (7469) росія (65974) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+15
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Хватить стенать о Турции! Есть Карское море, пляжи моря Лаптевых, Баренцево, наконец. Работает система "Всё включено". Вас ждут интересные экскурсии по Гулагу: лагерная пайка, бушлаты, бараки, колючая проволока.
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13.04.2021 19:11 Відповісти
+12
Таран уже должен давно планировать ловлю карасей на Днепре!!!
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13.04.2021 19:04 Відповісти
+10
Alina Ever



Турцию прикрыли? Подумаешь). Вот отключат от SWIFT, вообще все закроют. Есть Крым. Есть просрочка. Есть скрепы. Купола-ракеты, березки с соком безрукова, победа есть, да особый путь. А ещё в конце пути есть бунт. Бессмысленный и кровавый. Все повторится вновь и вновь.
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13.04.2021 19:15 Відповісти
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Таран уже должен давно планировать ловлю карасей на Днепре!!!
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13.04.2021 19:04 Відповісти
А на его место молодого ретивого Семенченко предлагаете? Или ногу самого Парасюка?
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13.04.2021 19:15 Відповісти
от же больные на голову .....откуда такой бред Грузинский сценарий для украины..сравнили факты обстогятельства нас война идет 7 год в грузии войнушка шла 6 суток... да Грузия сама спровоцировала войну с Россией.. так что какой нафиг грузинский сценарий идиоты....
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13.04.2021 19:17 Відповісти
люди вы простите тупой еще тупее вы даже не понимаете очевидной галиматьи в новости нельзя сравнивать никакие варианты Грузия Абхазия Молдова Чечня с Украиной нельзя по многим причинам вы читайте думайте а потом пишите свой бото фермерский бред сивой кобылы...
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13.04.2021 19:33 Відповісти
Кроме тебя умных людей на форуме нет?
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13.04.2021 19:44 Відповісти
ты идиот, волво??- =стопудовый дебиллллллл)))
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14.04.2021 00:26 Відповісти
Оба варианта неплохие, хотя у Семёнченко больше опыта.
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13.04.2021 19:17 Відповісти
Какого именно опыта?
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13.04.2021 19:19 Відповісти
🤣🦞🚽
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13.04.2021 19:16 Відповісти
Россия может,а вы там с Хомчаком собачитесь.
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13.04.2021 19:05 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Хватить стенать о Турции! Есть Карское море, пляжи моря Лаптевых, Баренцево, наконец. Работает система "Всё включено". Вас ждут интересные экскурсии по Гулагу: лагерная пайка, бушлаты, бараки, колючая проволока.
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13.04.2021 19:11 Відповісти
Хахаха
Южный берег белого моря))))
http://bazara0.com/pyanyj-lenin-v-mentovke-video.html
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13.04.2021 19:27 Відповісти
А ви в цей момент скуповуєте снаряди, часів совка, по захмарним цінам.
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13.04.2021 19:12 Відповісти
А у кого покупают? И ради чего, неужели "отката"?
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13.04.2021 19:17 Відповісти
"Дело о закупке Минобороны и Укроборонпромом в Чехии 100-мм выстрелов для пушек "Рапира" сомнительного качества. В 2017 году Минобороны отказалось от этих снарядов, которые чешская фирма предлагала за 440 долларов из-за сомнений в качестве всей партии. В 2020 новая власть купила эти самые выстрелы за 900 долларов" Источник: https://censor.net/ru/n3259098
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13.04.2021 20:53 Відповісти
а хто був той експерт, який встановлював якість снарядів?
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13.04.2021 21:15 Відповісти
Чешська компанія, яка їх і впарила.
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13.04.2021 21:26 Відповісти
Дешёвая бездоказательная пропаганда.
Так ради чего покупают?
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14.04.2021 10:47 Відповісти
Мечтать не вредно.
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13.04.2021 19:13 Відповісти
Alina Ever



Турцию прикрыли? Подумаешь). Вот отключат от SWIFT, вообще все закроют. Есть Крым. Есть просрочка. Есть скрепы. Купола-ракеты, березки с соком безрукова, победа есть, да особый путь. А ещё в конце пути есть бунт. Бессмысленный и кровавый. Все повторится вновь и вновь.
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13.04.2021 19:15 Відповісти
мИкрон и меркельша токо и ждут, когда Х-ло отхватит ещё кусочек Украины, чтоб потом уговорить "всех остановиться"...
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13.04.2021 19:20 Відповісти
Щось вороння на даху заголосно кричить. Може вбити?
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13.04.2021 19:22 Відповісти
Та нє. Їх там два було.
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13.04.2021 19:27 Відповісти
ти у же сам з собою розмовляєш??? чи розлогінитись не встиг , кацапюра?
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13.04.2021 19:31 Відповісти
А чому кацапюра? Проходідь собі...нозями.
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13.04.2021 19:37 Відповісти
це ви на якій мові написали? циганською?
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13.04.2021 19:41 Відповісти
Жива українська з глюками гуглохрому.
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13.04.2021 19:45 Відповісти
Я не дуже переймаюсь. Але дякую.
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13.04.2021 19:56 Відповісти
Вид уставшего пенса и несмываемая печать совка, никакого уважения и доверия не вызывает, а все потому, что Зе боится сильных личностей, даю рубь за сто, шо таран из комуняк, как и Зе, у него это в генах.
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13.04.2021 19:46 Відповісти
Россия может планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года, - глава Минобороны Таран - Цензор.НЕТ 5563
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13.04.2021 19:58 Відповісти
Королев все сказал....есть в архиве))))
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13.04.2021 20:18 Відповісти
Доброе утро, об этом говорили ещё неделю назад; с такими министрами и врагов не надо судя по всему
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13.04.2021 20:14 Відповісти
Тупо порівнювати 3-міліонну Грузію і 40-міліонну Україну.Ще й притому що мокшам там сильно допомагали геграфічні умови(вони з гір нападали на грузинів які були в низу).
Тут скоріше повториться Карабахський сценарій,де озброїний новітнім озброєнням Азербайждан за кілька тижнів знищив вірменську армію.Або фінсько-радянський сценарій 1940 року.Або радянсько-польський сценарій 1920 року.
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13.04.2021 20:16 Відповісти
форма может исключать содержание..- думай, если есть чем...(((
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14.04.2021 00:28 Відповісти
ти про що?
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14.04.2021 03:20 Відповісти
только Украина не маленькая Грузия. В Грузии все население как население Киева. И в военном плане Украина может дать по зубам так что мало не покажется
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13.04.2021 20:25 Відповісти
голова,а не ґлава(
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13.04.2021 20:29 Відповісти
Добре, що в Чечні не було таких командирів як Таран.Дивись тварюко як Народ Чечні боровся з цапами та переміг. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg
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13.04.2021 20:30 Відповісти
Росія може планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року, - глава Міноборони Таран - Цензор.НЕТ 8519
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13.04.2021 20:54 Відповісти
Найвірогідніше,лапотні попруть через Херсон на Одесу.Кращого напрямку годі й придумати.Такий удар вирішує питання води в крим,14 армії у Приднісстров"ї,питання Одеси і відрізає нас від Чорношго моря.Потім питання всього лівого берегу Дніпра - то справа короткого часу...Отака фуйня,малята...
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13.04.2021 21:29 Відповісти
у меня по этому поводу токо два коммента:
либо тараны нихера не знают,
либо правды не говорят
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13.04.2021 22:25 Відповісти
может, увы.
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13.04.2021 23:33 Відповісти
Давно пора вас лампасников,отправить на пенсию. Уже выросло поколение генералитета военного времени. Кроме говна( Раша может применить ЛЮБОЙ сценарий,который вы,уроды ей позволите) где СИСТЕМНАЯ подготовка к войне? Только "бабульки тырите",некогда,ну и сентенции выдаёте типа этих"творческих выдумок". Работайте,суки,выполняйте свою работу. Не сорокалетнюю технику закупайте,а НОВЫЕ УКРАИНСКИЕ разработки, обучайте и тренируйте воинов по всей Украине,меньше пиз@ите,больше делайте!
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14.04.2021 07:17 Відповісти
Тільки "може планувати ... повтор грузинського сценарію?" Міністер Оборони мав би чітко знати: коли, де, як, якими силами і засобами противник готується до вторгнення і, найголовніше - бути готовим до адекватної відповіді ЗСУ. Я не кажу вже про таке поняття, як завдавати превентивних ударів (він мабуть і слів таких не знає)
Це слова не Міністра, не Генерала і не Воїна. Це слова продажного боягуза з мордою хронічного алкоголіка.
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14.04.2021 09:47 Відповісти
всрата кацапія не змогла новососію родити, коли в Україні не було ніякої армії в 2014-ому, а сьогодні і тим більше обламаються! Але те, що кацапи з москалями будуть нападати - це інфа 146%, і як не завтра, то післязавтра.
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14.04.2021 11:40 Відповісти
 
 