Український інститут майбутнього напрацював стратегію дій у зв'язку з ескалацією на Донбасі: Ініціювати нове перемир'я

Цілі військово-політичного загострення РФ пропонується розбити на дві категорії: глобальні, не пов'язані з Україною, і регіональні, які мають до неї безпосереднє відношення.

Про це йдеться в тексті стратегії дій України у зв'язку з ескалацією в Донбасі, опублікованому на сайті Українського інституту майбутнього, передає Цензор.НЕТ.

Глобальними цілями РФ аналітики називають "підняття ставок у політичному протистоянні із Заходом"; "реконсолідацію політичного впливу з метою повернення у світову політику як глобального гравця" та інші. До регіональних цілей РФ в Українському інституті майбутнього віднесли прагнення розіграти "українську карту" для внутрішньої аудиторії перед виборами в Держдуму; змусити Україну відкрити доступ до Північно-Кримського каналу, вести переговори з терористами ОРДЛО; здобути швидку військову перемогу над ЗСУ в найкоротші терміни з подальшим захопленням частини території або без нього тощо.

В таких умовах аналітики рекомендують українській владі насамперед визначитися з моделлю поведінки. Таких моделей може бути декілька, вони можуть змінюватися.

Наприклад, превентивна ескалація. Також Україна може прийняти виклик "і ідею того, що для зміни модальності конфлікту потрібна чергова проміжна фаза бойових дій".

Ще одна модель дій - поступова деескалація. При цьому Україна має готувати військову інфраструктуру до потенційного конфлікту, а паралельно ухвалити низку рішень та ініціатив, спрямованих на деескалацію і розблокування переговорів.

Ще один варіант поведінки - "Україна ініціює нові переговори з РФ і приймає частину або всі умови, які приведуть до відновлення політичного процесу і виходу на врегулювання конфлікту, але під потужні і юридичні гарантії Заходу і РФ". Автори назвали цю модель "Мир за всяку ціну".

До інструментів реалізації плану в Українському інституті майбутнього відносять військові і військово-політичні, політичні, міжнародні та інформаційні.

Серед них: підготовка указу про воєнний стан, термінове проведення військових навчань, ухвалення закону про тероборону, провести переговори про присутність у Чорному морі (портах України) декількох кораблів НАТО, прискорити виконання оборонного замовлення і забезпечити безперебійне надходження коштів на заводи Укроборонпрому.

Аналітики впевнені, що потрібно офіційно заявити про зрив перемир'я й ініціювати нове, що передбачає можливості поставки води в Крим, навколо чого "почати великий міжнародний діалог"; збільшити фінансування армії та оборонного замовлення; залучити до діалогу церкву і звернути увагу на її спонсорів.

Україна має ініціювати скликання Радбезу ООН для обговорення нового перемир'я і підготувати резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням дій РФ.

В інформаційному полі потрібно розкачувати тему про підготовку "нової ініціативи" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі (такий собі "Мінськ-3"), паралельно активно говорити про перенесення переговорів з Мінська в інше місце, зробити кадрові перестановки в ТКГ - керувати делегацією має "дипломат-важковаговик", повернутися до ідеї миротворців ООН для заморозки ситуації, домовитися про збільшення обсягів отримання летальної зброї із Заходу, припинити розкачування теми "скоро отримаємо ПДЧ".

Аналітики пропонують розпочати інформаційну кампанію про те, як країна готується до оборони проти єдиного ворога: путінської Росії, глобально боротися з російськими фейками, витісняти проросійські телеграм-канали з інформпростору, провести масовану кампанію на жителів ОРДЛО з умовною назвою "робота, а не війна", з пропозицією роботи на неокупованих територіях, щоб забезпечити відтік молодих людей призовного віку з цих територій.