Український інститут майбутнього напрацював стратегію дій у зв'язку з ескалацією на Донбасі: Ініціювати нове перемир'я
Цілі військово-політичного загострення РФ пропонується розбити на дві категорії: глобальні, не пов'язані з Україною, і регіональні, які мають до неї безпосереднє відношення.
Про це йдеться в тексті стратегії дій України у зв'язку з ескалацією в Донбасі, опублікованому на сайті Українського інституту майбутнього, передає Цензор.НЕТ.
Глобальними цілями РФ аналітики називають "підняття ставок у політичному протистоянні із Заходом"; "реконсолідацію політичного впливу з метою повернення у світову політику як глобального гравця" та інші. До регіональних цілей РФ в Українському інституті майбутнього віднесли прагнення розіграти "українську карту" для внутрішньої аудиторії перед виборами в Держдуму; змусити Україну відкрити доступ до Північно-Кримського каналу, вести переговори з терористами ОРДЛО; здобути швидку військову перемогу над ЗСУ в найкоротші терміни з подальшим захопленням частини території або без нього тощо.
В таких умовах аналітики рекомендують українській владі насамперед визначитися з моделлю поведінки. Таких моделей може бути декілька, вони можуть змінюватися.
Наприклад, превентивна ескалація. Також Україна може прийняти виклик "і ідею того, що для зміни модальності конфлікту потрібна чергова проміжна фаза бойових дій".
Ще одна модель дій - поступова деескалація. При цьому Україна має готувати військову інфраструктуру до потенційного конфлікту, а паралельно ухвалити низку рішень та ініціатив, спрямованих на деескалацію і розблокування переговорів.
Ще один варіант поведінки - "Україна ініціює нові переговори з РФ і приймає частину або всі умови, які приведуть до відновлення політичного процесу і виходу на врегулювання конфлікту, але під потужні і юридичні гарантії Заходу і РФ". Автори назвали цю модель "Мир за всяку ціну".
До інструментів реалізації плану в Українському інституті майбутнього відносять військові і військово-політичні, політичні, міжнародні та інформаційні.
Серед них: підготовка указу про воєнний стан, термінове проведення військових навчань, ухвалення закону про тероборону, провести переговори про присутність у Чорному морі (портах України) декількох кораблів НАТО, прискорити виконання оборонного замовлення і забезпечити безперебійне надходження коштів на заводи Укроборонпрому.
Аналітики впевнені, що потрібно офіційно заявити про зрив перемир'я й ініціювати нове, що передбачає можливості поставки води в Крим, навколо чого "почати великий міжнародний діалог"; збільшити фінансування армії та оборонного замовлення; залучити до діалогу церкву і звернути увагу на її спонсорів.
Україна має ініціювати скликання Радбезу ООН для обговорення нового перемир'я і підготувати резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням дій РФ.
В інформаційному полі потрібно розкачувати тему про підготовку "нової ініціативи" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі (такий собі "Мінськ-3"), паралельно активно говорити про перенесення переговорів з Мінська в інше місце, зробити кадрові перестановки в ТКГ - керувати делегацією має "дипломат-важковаговик", повернутися до ідеї миротворців ООН для заморозки ситуації, домовитися про збільшення обсягів отримання летальної зброї із Заходу, припинити розкачування теми "скоро отримаємо ПДЧ".
Аналітики пропонують розпочати інформаційну кампанію про те, як країна готується до оборони проти єдиного ворога: путінської Росії, глобально боротися з російськими фейками, витісняти проросійські телеграм-канали з інформпростору, провести масовану кампанію на жителів ОРДЛО з умовною назвою "робота, а не війна", з пропозицією роботи на неокупованих територіях, щоб забезпечити відтік молодих людей призовного віку з цих територій.
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Кстати, самое время звонить старшему литинанту баканову, тут форменная зрада и контреволюция!
Співзасновник і директор економічних програм Українського Інституту Майбутнього
Народився 18 серпня 1977 року в Донецьку.
Після закінчення загальноосвітньої школи поступив у Донецький державний технічний університет, який закінчує в 1994 році.
Звільнено з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»
В 2016 году депутат Татьяна Чорновол обвинила супругу Анатолия Игоревича Амелина в воздействии на депутатов с целью провала голосования за законопроект
о конфискации активов В. Януковича.
Причиной этого, по словам депутата, являются тесные связи их семьи с бывшим президентом (Януковичем), а также с бизнесменом Ринатом Ахметовым
Супруга - Елена Сотник, депутат Верховной Рады 8-го созыва. Воспитывают двоих сыновей.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народний депутат України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 8-го скликання від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%E2%80%9E%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%E2%80%9C%C2%BB «Об'єднання "САМОПОМІЧ" ,
на собственном примере показал, что работать политиком намного выгоднее, чем в IT.
На вопрос журналистки, почему он брал деньги на компенсацию жилья, он ответил, что "не имеет миллионов на своих счетах".
На замечание о том, что на BMW у него есть, нардеп парировал: "BMW стоило 60 тысяч долларов. Это не есть что-то такое невероятное, что можно себе не купить".
"Я беру компенсацию за жилье, потому что считаю, что государство должно полностью обеспечивать депутатам их профессиональную деятельность.
В том числе выплачивая очень высокую зарплату".
Осенью 2001-го года начал работать в штабе политического движения «За Єдину Україну» (ЗА ЕДУ
Шеф-редактором аналитического портала «Хвиля» (Hvyla).
Юрий Романенко https://politeka.net/blogs/1189545-jurij-romanenko-o-tom-kak-izmenilsja-zelenskij-podros в своем блоге отметил качественный рост президента https://politeka.net/person/837433-vladimir-zelenskij-dose-biografija-i-deklaracija-shestogo-prezidenta-ukrainy Владимира Зеленского . Политолог прокомментировал большой брифинг главы государства с журналистами и дал ему совет на будущее:
"Это лучше, чем унылые пафосные сборища Путина и Порошенко.
И вот я предлагаю развить этот успех.
Пусть Зеленский уделит 12,5 часов на общение с экспертами из разных областей. Это даст ему огромную пользу, поскольку его набрифуют системной информацией по ключевым спектрам и дадут фидбек на инициативы его команды. Видно, что Зеленский старается учиться и подрос за это время. Надо развиваться дальше".
Он считает, что возвращение Донбасса Украине окажется довольно-таки затратным.
Комментарии излишни...
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Какая нах вода ? ЗелёныЕ, вы опнулись совсем?
Посилайте нахрєн Макрона, "інститут майбутнього" і інших нашіптувачів про воду в Крим.
І разом з ними всіх хто оповідає, що соціально-політична ситуація, після цього, буде контрольована. Не розраховуйте, що буде, як з отим дитячим садком, що розмальовував вам двері і стіни в Одміністрації. Не буде. Терпець вже уривається.
ВОДА ДЛЯ ОКУПАНТІВ - ЦЕ ДЕРЖАВНА ЗРАДА,
Державна зрада суттєво крутіша за історію з "вагнерівцями". Відпетлять не вийде.
макронів і різноманітних романенків слати нафіг з їхніми пропозиціями (для романенків посилання бажано супроводжувати добрим стусаном)
НІ КАПІТУЛЯЦІЇ!