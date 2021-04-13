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Новини
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Кабмін і наглядова рада Укрзалізниці мають нести однакову відповідальність за корупційні скандали, - ексміністр

Кабмін і наглядова рада Укрзалізниці мають нести однакову відповідальність за корупційні скандали, - ексміністр

Відсутність реакції з боку уряду на скандальні витрати на утримання членів наглядової ради "Укрзалізниці" автоматично робить їх співучасниками.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо вони знають про численні факти корупції і зловживання в Укрзалізниці, але не реагують на них - це значить, що вони є учасниками цих схем. І повинні нести тоді вже повну відповідальність самі", - сказав Омелян.

На його думку, уряд мав провести спеціальне засідання щодо ситуації в УЗ та в терміновому порядку знайти рішення численних проблем компанії, зокрема зупинити дію корупційних схем, через які Укрзалізниця перебуває в катастрофічному стані.

"З січня, коли почала роботу Тимчасова слідча комісія ВР, сподівалися, що вона заслухає не лише Наглядову раду, але й правління і правоохоронні органи, а також основні компанії, які користуються послугами УЗ, щоб вирішити проблеми, які постають перед усіма. Цього зроблено не було. Просто було відправлено в відставку менеджмент. А всі інші фігуранти залишаються на своїх місцях. Уряд взагалі не опікується питаннями компанії, на якій процвітають корупційні схеми, зловживання і неефективне управління", - наголосив Омелян.

Читайте також: Наглядова рада Укрзалізниці гальмує реформи в компанії, тому має бути розформована, - Бондарєв

Автор: 

Кабмін (14150) Укрзалізниця (6897) Омелян Володимир (1351)


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Топ коментарі
+7
Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр - Цензор.НЕТ 684
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13.04.2021 20:25 Відповісти
+3
когда єто клоуны "несли ответственность"?
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13.04.2021 20:23 Відповісти
+3
А сереженьку еще и публично побрить. Это всенепременно.
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13.04.2021 20:26 Відповісти
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когда єто клоуны "несли ответственность"?
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13.04.2021 20:23 Відповісти
Як тількі стают екс,то відразу власна думка з"являється ,нетерпимість до корупціі,жага до боротьби з корупцією !!!))
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13.04.2021 20:31 Відповісти
Київська таможня необосновано завишує платежі, бо коммусь треба перевиконати план, це вже реальність, огидно. Да, коли були схеми, то откати йшли чиновникам, але по чесним інвойсам завишувати це вже капець. Бізнес вбивають на корню.
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13.04.2021 20:23 Відповісти
Вы цены на все видели при том, что бакс относительно стабилен? Коррупционный налог в действии.
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13.04.2021 20:27 Відповісти
Я все бачу і курс евро, який теж не стабільний, є інвойс та оплата в валюті, які можуть бути питання, а ставати порушником бо таможня цього хоче, це теж не варіант.
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13.04.2021 20:30 Відповісти
Каких ещё реформ тебе надо?
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13.04.2021 20:24 Відповісти
Як що сам підрозділ створює корупціонерів то він і сам є корупційним,просто там хтось краде більше а хтось менше.А злодію завжди нелюбиться коли в нього крадуть тим більше без його відома.
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13.04.2021 20:25 Відповісти
Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр - Цензор.НЕТ 684
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13.04.2021 20:25 Відповісти
ЖурнаГлисти ,не меньш небезпечні потвори ,за кремлівських гнид !!!)))
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13.04.2021 20:35 Відповісти
А сереженьку еще и публично побрить. Это всенепременно.
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13.04.2021 20:26 Відповісти
Омельян Гиперлупович просто завидует, сам то из той же когорты, только от корыта отодвинули
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13.04.2021 20:27 Відповісти
То отож ,за що сумлінного працівника образили !!)))
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13.04.2021 20:33 Відповісти
Лєща на кукан??
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13.04.2021 20:33 Відповісти
Тобто пересадити?
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13.04.2021 20:38 Відповісти
Можливі і варіанти...))
Гільотина, кострище, трибунал ітп...шютка...
😁
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13.04.2021 20:42 Відповісти
Набсовет и уволили мененжмен, который косо посмотрел на завышенные их зряплаты! Остальное прихлебателей случайных не волнует...
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13.04.2021 20:40 Відповісти
Нет судов - нет коррупции
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13.04.2021 20:42 Відповісти
Застава...і гуляй !!!!))
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13.04.2021 20:43 Відповісти
"В СССР секса нет!" !!!!))))
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13.04.2021 20:44 Відповісти
Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр - Цензор.НЕТ 5936
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13.04.2021 20:45 Відповісти
"Их бин партизанен!" !!!)))
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13.04.2021 20:48 Відповісти
Кабмин и набсовет Укрзализныци должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр - Цензор.НЕТ 975
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13.04.2021 20:47 Відповісти
а за перевозку вагонов в убыток кабмин - расстрелять.
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14.04.2021 01:44 Відповісти
 
 