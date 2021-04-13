У 2021 році Росія витратить 70 млн рублів на пошук джерел питної води в Азовському морі
З резервного фонду уряду РФ у 2021 році виділять 70 млн рублів для реалізації програми геологорозвідувальних робіт в акваторії Азовського моря з метою оцінки ресурсного потенціалу питних підземних вод.
Про це йдеться в документі, опублікованому 13 квітня на порталі правової інформації РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Виділити в 2021 році Роснадрам із резервного фонду уряду Російської Федерації бюджетні асигнування в розмірі 70 млн рублів для надання субсидії акціонерному товариству "Росгеологія" на фінансове забезпечення реалізації комплексної програми геологорозвідувальних робіт в акваторії Азовського моря, маючи на увазі надання звіту Роснадра за результатами виконання першого етапу геологорозвідувальних робіт з метою оцінки ресурсного потенціалу питних підземних вод у четвертинних і неогенових відкладеннях у межах акваторії Азовського моря", - сказано в розпорядженні.
Згідно з документом, геологорозвідувальні заходи мають бути проведені до 1 лютого 2022 року.
Нагадаємо, в березні Росія заявила, що буде бурити свердловини в Азовському морі для водопостачання окупованого Криму. Роботи можуть почати вже у квітні, зараз ведуться проєктні роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤣
схоже буде вимога почати качати воду в Крим!
всі ці фінанси - для розпилу та пошуку якоїсь альтернативи
те що українці будуть намагатися не дати воду - так і буде! будуть намагатися!
виникне повторення ситуації з бряцанням зброєю, якщо українці не дадуть воду? виникне! але тепер ******** будуть поводити себе ще більш нахабно і безцеремонно!!
схоже у байдена немає помічників в котрих працює голова - байден підставив не тіки тих своїх союзників по Європі, які виказали підтримку Україні він показав всьому світові, що американці - нікчеми. Наступного разу ***** навіть не буде враховувати такий елемент як байден зі своїми американцями!
Балтійським країнам - ппц
Німеччині готувати цеглу - відбудовати стіну в Берліні
Каналізацію- будьласка!
Ніяка влада на відкриття каналу не піде-киздець вже повний їй буде!!
бо Байден міг так само сказати *****, що воно - *****! і якщо не зверне свій мотлох то отримає по рогах
та рф наголошуватиме, що байден сам подзвонив
проте Байден міг зателефонувати з погрозами
Щоб запитати - треба висловити свою думку?Нэ ?
!
А так подібне до провокації...))
Пальто перефарбували ?
))
нєфіг пхати свого носа в україно-російські стосунки...ти самотужки їх відлагодиш
але, головне ти не очкуй, приходь в Україну! ми чекаємо
ти переоцінюєшь свої розумові здібності
Ще добре пам'ятаю ті часи- пабєдім Природу!!
)))
тобто не лише повернули ріки, а "ввігнали їх у землю"
https://twitter.com/Mikhail_Bakh Михаил Бах
В ответ на официальный запрос о погашении кредита Куба ответила телеграммой: сосите тростниковый сахар тчк
давайте ПОБОЛЬШЕ!!!
Нестор Махно скончался 6 июля 1934 года в парижской больнице для бедняков
Якщо я не все забув з фізики, то на який глибині солі морської води будуть затримані повністю і вода стане прісною?
Ще в мене питання: а чого ж до цього ніхто в Криму не зробив скважину під кутом з півострову на дно Азовського моря? Друге питання: чому в тіх скважинах, що вже є, вода поступово стає солоною?
Мабуть я не ту фізику вчив... Виправте мене, будьте ласкаві
за 5% от выделенной суммы
мацкали!!
подумайте какая экономия!!
При этом во время поисков ни один пьяный мацколь
не утонет в бушующих водах Азова
окажется что они своими гусеницами стояли на скважинах, с питьевой водой
Дебіли! Там пиво потрібно шукати а не воду!