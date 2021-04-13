У 2021 році Росія витратить 70 млн рублів на пошук джерел питної води в Азовському морі

З резервного фонду уряду РФ у 2021 році виділять 70 млн рублів для реалізації програми геологорозвідувальних робіт в акваторії Азовського моря з метою оцінки ресурсного потенціалу питних підземних вод.

Про це йдеться в документі, опублікованому 13 квітня на порталі правової інформації РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Виділити в 2021 році Роснадрам із резервного фонду уряду Російської Федерації бюджетні асигнування в розмірі 70 млн рублів для надання субсидії акціонерному товариству "Росгеологія" на фінансове забезпечення реалізації комплексної програми геологорозвідувальних робіт в акваторії Азовського моря, маючи на увазі надання звіту Роснадра за результатами виконання першого етапу геологорозвідувальних робіт з метою оцінки ресурсного потенціалу питних підземних вод у четвертинних і неогенових відкладеннях у межах акваторії Азовського моря", - сказано в розпорядженні.

Згідно з документом, геологорозвідувальні заходи мають бути проведені до 1 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в березні Росія заявила, що буде бурити свердловини в Азовському морі для водопостачання окупованого Криму. Роботи можуть почати вже у квітні, зараз ведуться проєктні роботи.

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