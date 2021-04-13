Резніков на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ закликав посилити санкції проти РФ і зупинити "Північний потік-2"

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції закликав ЄС ввести нові санкції проти Росії і заблокувати проєкт "Північний потік-2".

Про це він сказав сьогодні, 13 квітня, під час онлайн-засідання комітету Європарламенту у закордонних справах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Зараз весь світ бачить масштабну концентрацію російських військ на наших кордонах ... Якщо цивілізований світ хоче виключити сценарій масштабної ескалації сьогодні, потрібна інша динаміка дій", - заявив Резніков.

На його думку, попри агресивні дії біля українського кордону, РФ не планує повномасштабного вторгнення в Україну, однак Москва може піти на такий крок, якщо побачить слабку позицію Європи.

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"Якщо Росія побачить чітку позицію Європи, то на розростання війни не буде шансу, ми зможемо повернутися за стіл переговорів і досягти бажаного миру. Щоб захистити Європу від цієї війни, треба на випередження посилювати санкції проти РФ, це дасть їм відчути позицію європейської спільноти. Слід назавжди зрозуміти, що проєкт "Північний потік-2" - це не бізнес, а російська енергетична зброя проти Європи", - сказав віцепрем'єр.