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Новини Санкції проти Росії
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Резніков на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ закликав посилити санкції проти РФ і зупинити "Північний потік-2"

Резніков на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ закликав посилити санкції проти РФ і зупинити

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції закликав ЄС ввести нові санкції проти Росії і заблокувати проєкт "Північний потік-2".

Про це він сказав сьогодні, 13 квітня, під час онлайн-засідання комітету Європарламенту у закордонних справах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Зараз весь світ бачить масштабну концентрацію російських військ на наших кордонах ... Якщо цивілізований світ хоче виключити сценарій масштабної ескалації сьогодні, потрібна інша динаміка дій", - заявив Резніков.

На його думку, попри агресивні дії біля українського кордону, РФ не планує повномасштабного вторгнення в Україну, однак Москва може піти на такий крок, якщо побачить слабку позицію Європи.

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"Якщо Росія побачить чітку позицію Європи, то на розростання війни не буде шансу, ми зможемо повернутися за стіл переговорів і досягти бажаного миру. Щоб захистити Європу від цієї війни, треба на випередження посилювати санкції проти РФ, це дасть їм відчути позицію європейської спільноти. Слід назавжди зрозуміти, що проєкт "Північний потік-2" - це не бізнес, а російська енергетична зброя проти Європи", - сказав віцепрем'єр.

Автор: 

Європарламент (1054) санкції (12079) Північний потік (2473) Резніков Олексій (1446)


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Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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13.04.2021 21:24 Відповісти
Понятно, что Макрон лег под кремль и озвучивает его хотелки.
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13.04.2021 22:39 Відповісти
как ***** Бандюковича за 3 ляма купило , чтобы отказался от ЕС , макрица жабоед оказался трусом, запуганным рашистами
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13.04.2021 21:36 Відповісти
Ну так, стрельнуть себе в ногу, чтобы Украине понравится.
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13.04.2021 22:07 Відповісти
Ты сейчас о чем?
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13.04.2021 22:23 Відповісти
О санкциях, которые крайне нужны ЕС. Еще прикалывает тезис о СП-2 -как оружии шантажа. Типа, будут угрожать, что отключат, поэтому надо сразу не включать)))
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14.04.2021 07:10 Відповісти
 
 