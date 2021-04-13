Прощання із загиблим у зоні ООС воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм відбудеться 16 квітня в Чернівцях

У п'ятницю, 16 квітня, в Чернівцях у гарнізонному храмі Різдва Пресвятої Богородиці і св. Антонія о 10:00 розпочнеться похоронне богослужіння по Олексію Мамчію, старшому солдату, старшому водію зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Чернівців.

Воїн загинув сьогодні, 13 квітня, в районі населеного пункту Майорське Донецької області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав унаслідок вибуху протипіхотної міни, скинутої з безпілотного літального апарата найманців РФ.

Після богослужіння об 11:30 на Центральній площі розпочнеться церемонія прощання. Поховають Олексія Мамчія на Почесній алеї Центрального кладовища.

15 квітня о другій половині дня тіло загиблого військовослужбовця привезуть у Гарнізонний храм, в якому о 19:00 відбудеться панахида за загиблим.

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