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Прощання із загиблим у зоні ООС воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм відбудеться 16 квітня в Чернівцях

Прощання із загиблим у зоні ООС воїном 10-ї ОГШБр Олексієм Мамчієм відбудеться 16 квітня в Чернівцях

У п'ятницю, 16 квітня, в Чернівцях у гарнізонному храмі Різдва Пресвятої Богородиці і св. Антонія о 10:00 розпочнеться похоронне богослужіння по Олексію Мамчію, старшому солдату, старшому водію зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Чернівців.

Воїн загинув сьогодні, 13 квітня, в районі населеного пункту Майорське Донецької області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав унаслідок вибуху протипіхотної міни, скинутої з безпілотного літального апарата найманців РФ.

Після богослужіння об 11:30 на Центральній площі розпочнеться церемонія прощання. Поховають Олексія Мамчія на Почесній алеї Центрального кладовища.

15 квітня о другій половині дня тіло загиблого військовослужбовця привезуть у Гарнізонний храм, в якому о 19:00 відбудеться панахида за загиблим.

Читайте також: Сьогодні в зоні ООС від скинутої з безпілотника міни загинув воїн 10-ї ОГШБр Олексій Мамчій, - Чернівецька ОДА. ФОТО

Автор: 

похорон (1289) Чернівці (562) втрати (4443) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211) операція Об’єднаних сил (6725)


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Прощание с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием состоится 16 апреля в Черновцах - Цензор.НЕТ 3427
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13.04.2021 21:44 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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13.04.2021 21:47 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Прощание с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием состоится 16 апреля в Черновцах - Цензор.НЕТ 7840
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13.04.2021 21:51 Відповісти
Кто то млны ворует, а кого то через день и не вспомнят....
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13.04.2021 22:09 Відповісти
 
 