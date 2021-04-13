Росіяни в ТКГ не порушували питання про загибель дитини в Олександрівському, - Арестович

На засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи 13 квітня російська сторона не порушувала питання загибелі дитини і поранення жінки в окупованому селищі Олександрівське Донецької області.

Про це "Новостям Донбасса" заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Вони нічого не говорять (про загибель дитини. - Ред.). Вони хочуть вдосконалити механізм додаткового контролю режиму припинення вогню", - сказав він.

За його словами, Україна не проти вдосконалення механізмів контролю над перемир'ям, але РФ "намагається зробити так, щоб легалізувати "ДНР/ЛНР"". Зокрема, пропонуючи спільне патрулювання українських військових і найманців РФ. "Цього не буде", - зазначив Арестович.

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На запитання про те, чи були присутні російські слідчі на місці трагедії в Олександрівському у зв'язку з відкриттям кримінальної справи Слідчим комітетом РФ, Арестович відповів: "Ми не ставимо російській стороні такі питання про те, що можуть робити російські слідчі на українській території. Ми запитуємо ОБСЄ. Вони були на місці, але оскільки місце було зачищене, встановити причину і характер вибуху ОБСЄ не вдалося. Схоже, що хтось там дуже сильно постарався, щоб у ОБСЄ нічого не вийшло".

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У зв'язку з цим, українська сторона дійшла висновку, що дитина підірвалася на боєприпасі, який вона або знайшла, або його було підкинуто у двір.

"Росіянам терміново знадобився "розп'ятий хлопчик", щоб виправдати інформаційну істерику про нібито наступ української армії на Донбас. Наша позиція чітка - не було б там російських військ, не було б і загибелі наших дітей і ще 13 тисяч осіб, які там загинули з їхньої вини", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, російські ЗМІ поширюють фейк, що внаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО. Дитина загинула, а її бабуся була поранена внаслідок вибуху 2 квітня в селищі Олександрівське під Вуглегірськом, що приблизно за 14 кілометрів від лінії розмежування.

У Києві заявляють, що безпілотник ЗСУ не міг скинути боєприпас, оскільки на озброєнні ЗСУ відсутні БПЛА, здатні пролетіти таку відстань від лінії розмежування до селища. СММ ОБСЄ не змогла встановити тип боєприпасу, який став причиною загибелі дитини.

Найманці РФ блокують роботу місії в районі Олександрівського, перешкоджаючи пропуску в селище.

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