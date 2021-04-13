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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Росіяни в ТКГ не порушували питання про загибель дитини в Олександрівському, - Арестович

Росіяни в ТКГ не порушували питання про загибель дитини в Олександрівському, - Арестович

На засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи 13 квітня російська сторона не порушувала питання загибелі дитини і поранення жінки в окупованому селищі Олександрівське Донецької області.

Про це "Новостям Донбасса" заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Вони нічого не говорять (про загибель дитини. - Ред.). Вони хочуть вдосконалити механізм додаткового контролю режиму припинення вогню", - сказав він.

За його словами, Україна не проти вдосконалення механізмів контролю над перемир'ям, але РФ "намагається зробити так, щоб легалізувати "ДНР/ЛНР"". Зокрема, пропонуючи спільне патрулювання українських військових і найманців РФ. "Цього не буде", - зазначив Арестович.

Читайте: Українські військовослужбовці не причетні до загибелі п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі, - штаб ООС

На запитання про те, чи були присутні російські слідчі на місці трагедії в Олександрівському у зв'язку з відкриттям кримінальної справи Слідчим комітетом РФ, Арестович відповів: "Ми не ставимо російській стороні такі питання про те, що можуть робити російські слідчі на українській території. Ми запитуємо ОБСЄ. Вони були на місці, але оскільки місце було зачищене, встановити причину і характер вибуху ОБСЄ не вдалося. Схоже, що хтось там дуже сильно постарався, щоб у ОБСЄ нічого не вийшло".

Читайте також: Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події

У зв'язку з цим, українська сторона дійшла висновку, що дитина підірвалася на боєприпасі, який вона або знайшла, або його було підкинуто у двір.

"Росіянам терміново знадобився "розп'ятий хлопчик", щоб виправдати інформаційну істерику про нібито наступ української армії на Донбас. Наша позиція чітка - не було б там російських військ, не було б і загибелі наших дітей і ще 13 тисяч осіб, які там загинули з їхньої вини", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, російські ЗМІ поширюють фейк, що внаслідок дій ЗСУ на Донбасі загинула дитина, хоча це сталося в глибокому тилу терористів ОРДО. Дитина загинула, а її бабуся була поранена внаслідок вибуху 2 квітня в селищі Олександрівське під Вуглегірськом, що приблизно за 14 кілометрів від лінії розмежування.

У Києві заявляють, що безпілотник ЗСУ не міг скинути боєприпас, оскільки на озброєнні ЗСУ відсутні БПЛА, здатні пролетіти таку відстань від лінії розмежування до селища. СММ ОБСЄ не змогла встановити тип боєприпасу, який став причиною загибелі дитини.

Найманці РФ блокують роботу місії в районі Олександрівського, перешкоджаючи пропуску в селище.

Також читайте: Резніков про фейк російської пропаганди щодо вбивства 5-річної дитини в ОРДЛО: Жоден БПЛА так не літає

Автор: 

діти (5140) смерть (6777) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (382)


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Топ коментарі
+6
Тогда вы должны были поднять этот вопрос!
Убит гражданин Украины, в результате провокации, которую провели кацапы и их прихвостни.
А вы свиньи, как всегда засунули языки в жопу и идете по пути наименьшего сопротивления.
Холуи проклятые.
Настоящие хохлы!
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13.04.2021 21:55 Відповісти
+5
але головне у "війнах тонкого плану" ((с) О. Забужко) - не згадувати, не повторювати, не відтворювати ворожих наративів, особливо з метою спростувань

...Война будет нелинейной в такой степени, что, вполне возможно, в ней будет отсутствовать поддающиеся идентификации поле боя и линии фронта. Различия между "гражданскими" и "военными", вероятно, исчезнут...

Такие средства призваны предотвратить развернутый Москвой информационный террор, проведение информационно-психологических операций с использованием кибератак, социальных сетей и средств массовой информации. И, возможно, еще более важно: предотвратить череду убийств, которые российские спецслужбы организовывают для запугивания граждан своей страны и иностранных государств, включая Украину.
Это удивительно разветвленный и крайне сложный спектр задач, который вынуждает сконцентрироваться на развитии контрразведки, разведок и специальных информационных структур. Понимая, что война России против Украины продемонстрировала отсутствие четкой линии фронта, мы должны создать на фундаменте имеющихся структур многоуровневую систему сдерживания. Которая, в том числе, будет готова к реагированию на опережение. - В. Горбулин https://tverezo.info/post/126580
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13.04.2021 21:46 Відповісти
+3
Так они сами того мальчика и убили ,стаду на ВатаТВ про бендеровцев поведали ,чего ещё поднимать ...
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13.04.2021 21:43 Відповісти
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это шо,люсина побьеда?
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13.04.2021 21:42 Відповісти
Так они сами того мальчика и убили ,стаду на ВатаТВ про бендеровцев поведали ,чего ещё поднимать ...
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13.04.2021 21:43 Відповісти
ні, вони ж знають, що набрехали і знають, що їм вже було за таку брехню. тому хлебала на відкривали.
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13.04.2021 23:46 Відповісти
Нехай кацапи йдуть на хрін! Україна понад усе!
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13.04.2021 21:46 Відповісти
але головне у "війнах тонкого плану" ((с) О. Забужко) - не згадувати, не повторювати, не відтворювати ворожих наративів, особливо з метою спростувань

...Война будет нелинейной в такой степени, что, вполне возможно, в ней будет отсутствовать поддающиеся идентификации поле боя и линии фронта. Различия между "гражданскими" и "военными", вероятно, исчезнут...

Такие средства призваны предотвратить развернутый Москвой информационный террор, проведение информационно-психологических операций с использованием кибератак, социальных сетей и средств массовой информации. И, возможно, еще более важно: предотвратить череду убийств, которые российские спецслужбы организовывают для запугивания граждан своей страны и иностранных государств, включая Украину.
Это удивительно разветвленный и крайне сложный спектр задач, который вынуждает сконцентрироваться на развитии контрразведки, разведок и специальных информационных структур. Понимая, что война России против Украины продемонстрировала отсутствие четкой линии фронта, мы должны создать на фундаменте имеющихся структур многоуровневую систему сдерживания. Которая, в том числе, будет готова к реагированию на опережение. - В. Горбулин https://tverezo.info/post/126580
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13.04.2021 21:46 Відповісти
мендель вошка ,хуже вата tv за ваши налоги , распространяет фейки о воинствующих радикалах и разжигая гр войну
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13.04.2021 21:52 Відповісти
Тогда вы должны были поднять этот вопрос!
Убит гражданин Украины, в результате провокации, которую провели кацапы и их прихвостни.
А вы свиньи, как всегда засунули языки в жопу и идете по пути наименьшего сопротивления.
Холуи проклятые.
Настоящие хохлы!
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13.04.2021 21:55 Відповісти
подрасса - малоросьі.
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13.04.2021 23:48 Відповісти
Група підтримки України в Конгресі США засудила агресивні дії Росії

Група підтримки України в Палаті представників США, куди входять конгресмени з обох партій, оприлюднила заяву щодо накопичення російських військ на кордоні з Україною. Із зверненням виступили конгресмени Марсі Каптур, Майк Квіґлі та Браян Фіцпатрік.
"Ми глибоко стурбовані накопиченням російських сил в окупованих регіонах України та поруч із ними. Ми рішуче засуджуємо незаконну війну Росії проти України, яка призвела до смертей понад 14 тисяч невинних людей, і продовжує підривати трансатлантичну безпеку", - йдеться в заяві.
Конгресмени наголосили, що пишаються збільшенням безпекової допомоги Україні з 250 до 275 мільйонів доларів у 2021 фіскальному році, а також ухваленням законодавства з обов'язковими санкціями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
"Ми погоджуємось з адміністрацією, що Кремль має зіткнутись із серйозними наслідками, якщо і далі посилюватимке напругу та свою агресію проти України. Ми маємо і надалі збільшувати ціну російської тривалої агресії через посилення санкцій та закінчення будівництва "Північний потік-2". Захисники свободи з усього світу стоять поряд із українськими союзниками", - додали у своїй заяві конгресмени.
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен https://ukrainian.voanews.com/a/blinken-kuleba-brussel/5851369.html запевнив у "непохитній підтримці" суверенітету та територіальної цілісності України з боку США на зустрічі у Брюсселі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
А президент США Джо Байден https://ukrainian.voanews.com/a/biden-putin-call/5851417.html провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, у якій висловив занепокоєння через накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною і закликав Росію до деескалації напруги.https://ukrainian.voanews.com/a/ukrainian-caucus-statement/5851678.html
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13.04.2021 22:02 Відповісти
Так а вони вже визначилися: то була дівчинка (як вони спочатку говорили) чи хлопчик? Біля Донецьку чи коло Єнакієво? Безпілотник чи знайдений боєзапас?
А то якось хвилююсь за психічне здоров'я пропагандонів...
А що в їхніх нових методичках кажуть? Нє, ну просто цікаво... А то хлопчика в трусіках вже стидається його "мама"... Шо ж тут буде?
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13.04.2021 22:08 Відповісти
Росіяни в ТКГ не порушували питання про загибель дитини в Олександрівському, - Арестович - Цензор.НЕТ 463
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13.04.2021 22:15 Відповісти
Не сопротивлялись-бы, остались-бы живы...Ну, это философский вопрос...
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13.04.2021 22:24 Відповісти
а вы, ублюдки, ха убитых солдат, подымали?
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13.04.2021 22:37 Відповісти
да язык в жеппу засунули и молчат, зарплата поди в часах, как измерить эффективность его работы.

Было бы ооочень здорово, если бы за каждый выстрел, провокацию наши устраивали на КПП игру в бюрократию, типа проверяем (пропускаем) десяток человек в день, ооочень тсчательно, а при смерти хоть одного бойца вообще на неделю блокировка до выяснения...
А то лезем к гопникам с миролюбием..
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13.04.2021 23:06 Відповісти
так за того ребенка даже гиркин (еще то чмо), сказал что очень не уверен что это мог быть беспилотник, я бы сказал ищите шахтера который притаранил такой трофей домой
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13.04.2021 23:00 Відповісти
https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14

·https://twitter.com/newkc14/status/1382053998828646400 1 ч

Ряд источников сообщают, что отдельные российские подразделения из состава сконцентрированных на границе Украины, передислоцированы на оккупированные территории Донбасса
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13.04.2021 23:44 Відповісти
 
 