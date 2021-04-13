У Мінреінтеграціі запустили гарячу лінію: двічі на тиждень відповідатимуть на запитання, що входять до компетенції відомства

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запускає телефонну лінію, де можна буде отримати відповіді на запитання, що належать до компетенції відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Для отримання консультацій і кваліфікованих відповідей на свої запитання, що належать до компетенції Мінреінтеграції, громадяни можуть звертатися за телефоном - 0 800 750 107", - сказано в повідомленні.

Гаряча лінія працюватиме по вівторках і четвергах з 15:00 до 17:00.

"Звернення громадян, в яких поставлено запитання довідкового або консультативного характеру розглядаються безпосередньо під час проведення гарячої лінії, проте якщо відповідь на запитання потребує додаткового вивчення, то вона буде надана громадянину у визначені законодавством терміни у письмовому вигляді або за допомогою додаткового дзвінка відповідного структурного підрозділу", - зазначили в Мінреінтеграції.

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