Вірастюк: За "слуг народу" не голосував, їхню роботу оцінюю на "задовільно", можливо, на 4
Переможець проміжних виборів до парламенту Василь Вірастюк, який балотувався від "Слуги народу", зізнався, що не голосував за цю партію в 2019 році.
Про це він сказав в інтерв'ю інформаційному агентству "Українські новини", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Вірастюка, він взагалі не голосував на парламентських виборах у 2019 році, оскільки "не встиг".
"Чесно, я не встиг проголосувати, тому що у нас були справи у Федерації стронгменів, ми просто не встигли приїхати з Одеси", - зазначив він.
Водночас Вірастюк заявив, що зараз він "у команді президента" і "підтримує його напрямок". При цьому він повідомив, що "ще не думав" про вступ до партії "Слуга народу".
Оцінюючи роботу фракції "слуг народу" впродовж 2 років, Вірастюк заявив: "Якщо за 5-бальною системоюі, то скажу, що задовільно, можливо, навіть на 4".
Стронгмен також висловив думку, що перемогти на довиборах до ВР йому більше допомогла "впізнаваність", а не бренд "Слуги народу".
"Я був досить відомою людиною і до виборів, і не тільки на Прикарпатті, а й у будь-якому регіоні України. Де б не з'явився, відразу люди підходять, просять автограф, хочуть разом сфотографуватися. Тому в цьому випадку цей момент мені допоміг", - вважає Вірастюк.
Що стосується перебування в парламенті, то він допускає можливість роботи в комітеті ВР з питань бюджету, щоб "шукати кошти" для проєкту зі створення реабілітаційних центрів для ветеранів.
Відповідаючи на запитання, чи надовго він іде у політику, чи ж це "одноразова акція", Вірастюк не виключив, що, можливо, "буде і другий термін", адже "смак приходить під час їжі".
"Чи йду я на один термін, а чи буду розглядати і подальшу роботу у Верховній Раді? Це все залежить від того, як складеться робота. Є мета - створити і запустити роботу цих реабілітаційних центрів. Тобто залежить від того, чи вийде це зробити за 3 роки депутатства. Якщо вийде, якщо знайдуться люди, яким будеш довіряти, і вони зможуть продовжити цю справу, може, це буде один термін, а, можливо, це буде і другий термін. Не хочу говорити такі речі заздалегідь, ще рано це робити. Можу сказати як і всі: "Смак приходить під час їжі", - сказав силач.
Будь ласка, зачекайте...
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Учился в Ивано-Франковской СШ №4, затем с 1989 по 1992 г. в Ивано-Франковском техникуме физической культуры. В 1992 году обучался в ДОСААФ, где получил профессиональные водительские права категорий B и C.
самый жирный комитет по выплатам в конверте. говорит-если получиться влезть в комитет то будет второй срок, "аппетит приходит во время еды".
Спочивай Вася в мирі в одному ряду з сєпарами, корупціонерами, шахраями, кретинами, українофобами і *********.
Амінь!
Это же явный НОЛЬ С МИНУСОМ!
ГАРНИЙ БУВ СПОРТСМЕН, ЛЕГЕНДА, А ТЕПЕР ПРОСТО ПОЛІТИЧНА ДУПА
Вы, Александр, сделали мой день сегодня!
- Зеленский лучше, чем Порошенко
- Чем лучше?!
- Чем Порошенко!)
логіки нуль.
я голосовал против Порошенко.
як і 73 відсотки виборців.
БО БАРИГА ПЕТРО ПРОСТО ЗАЇ..АВ.
Новими учасниками, у порівнянні з квітнем минулого року, стали п'ятий президент України Петро Порошенко та депутат Вадим Новинський.
Статки Петра Порошенка Forbes оцінює в $1,6 млрд. Зокрема, до його активів належать компанія Roshen ($1,1 млрд) та грошові активи ($0,2 млрд).
ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,ПОРОШЕНКО ФОРМАЛЬНО ПЕРЕПИСАВ "РОШЕН" на синочка..
апропо.. прибутки досі ЦЕЙ ГЛИТАЙ отримує через "сліпий траст"..ХОЧ З ІНШОЮ НАЗВОЮ..