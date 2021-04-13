Вірастюк: За "слуг народу" не голосував, їхню роботу оцінюю на "задовільно", можливо, на 4

Переможець проміжних виборів до парламенту Василь Вірастюк, який балотувався від "Слуги народу", зізнався, що не голосував за цю партію в 2019 році.

Про це він сказав в інтерв'ю інформаційному агентству "Українські новини", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Вірастюка, він взагалі не голосував на парламентських виборах у 2019 році, оскільки "не встиг".

"Чесно, я не встиг проголосувати, тому що у нас були справи у Федерації стронгменів, ми просто не встигли приїхати з Одеси", - зазначив він.

Водночас Вірастюк заявив, що зараз він "у команді президента" і "підтримує його напрямок". При цьому він повідомив, що "ще не думав" про вступ до партії "Слуга народу".

Оцінюючи роботу фракції "слуг народу" впродовж 2 років, Вірастюк заявив: "Якщо за 5-бальною системоюі, то скажу, що задовільно, можливо, навіть на 4".

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Стронгмен також висловив думку, що перемогти на довиборах до ВР йому більше допомогла "впізнаваність", а не бренд "Слуги народу".

"Я був досить відомою людиною і до виборів, і не тільки на Прикарпатті, а й у будь-якому регіоні України. Де б не з'явився, відразу люди підходять, просять автограф, хочуть разом сфотографуватися. Тому в цьому випадку цей момент мені допоміг", - вважає Вірастюк.

Що стосується перебування в парламенті, то він допускає можливість роботи в комітеті ВР з питань бюджету, щоб "шукати кошти" для проєкту зі створення реабілітаційних центрів для ветеранів.

Відповідаючи на запитання, чи надовго він іде у політику, чи ж це "одноразова акція", Вірастюк не виключив, що, можливо, "буде і другий термін", адже "смак приходить під час їжі".

"Чи йду я на один термін, а чи буду розглядати і подальшу роботу у Верховній Раді? Це все залежить від того, як складеться робота. Є мета - створити і запустити роботу цих реабілітаційних центрів. Тобто залежить від того, чи вийде це зробити за 3 роки депутатства. Якщо вийде, якщо знайдуться люди, яким будеш довіряти, і вони зможуть продовжити цю справу, може, це буде один термін, а, можливо, це буде і другий термін. Не хочу говорити такі речі заздалегідь, ще рано це робити. Можу сказати як і всі: "Смак приходить під час їжі", - сказав силач.