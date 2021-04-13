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Новини
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Вірастюк: За "слуг народу" не голосував, їхню роботу оцінюю на "задовільно", можливо, на 4

Вірастюк: За

Переможець проміжних виборів до парламенту Василь Вірастюк, який балотувався від "Слуги народу", зізнався, що не голосував за цю партію в 2019 році.

Про це він сказав в інтерв'ю інформаційному агентству "Українські новини", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Вірастюка, він взагалі не голосував на парламентських виборах у 2019 році, оскільки "не встиг".

"Чесно, я не встиг проголосувати, тому що у нас були справи у Федерації стронгменів, ми просто не встигли приїхати з Одеси", - зазначив він.

Водночас Вірастюк заявив, що зараз він "у команді президента" і "підтримує його напрямок". При цьому він повідомив, що "ще не думав" про вступ до партії "Слуга народу".

Оцінюючи роботу фракції "слуг народу" впродовж 2 років, Вірастюк заявив: "Якщо за 5-бальною системоюі, то скажу, що задовільно, можливо, навіть на 4".

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Стронгмен також висловив думку, що перемогти на довиборах до ВР йому більше допомогла "впізнаваність", а не бренд "Слуги народу".

"Я був досить відомою людиною і до виборів, і не тільки на Прикарпатті, а й у будь-якому регіоні України. Де б не з'явився, відразу люди підходять, просять автограф, хочуть разом сфотографуватися. Тому в цьому випадку цей момент мені допоміг", - вважає Вірастюк.

Що стосується перебування в парламенті, то він допускає можливість роботи в комітеті ВР з питань бюджету, щоб "шукати кошти" для проєкту зі створення реабілітаційних центрів для ветеранів.

Відповідаючи на запитання, чи надовго він іде у політику, чи ж це "одноразова акція", Вірастюк не виключив, що, можливо, "буде і другий термін", адже "смак приходить під час їжі".

"Чи йду я на один термін, а чи буду розглядати і подальшу роботу у Верховній Раді? Це все залежить від того, як складеться робота. Є мета - створити і запустити роботу цих реабілітаційних центрів. Тобто залежить від того, чи вийде це зробити за 3 роки депутатства. Якщо вийде, якщо знайдуться люди, яким будеш довіряти, і вони зможуть продовжити цю справу, може, це буде один термін, а, можливо, це буде і другий термін. Не хочу говорити такі речі заздалегідь, ще рано це робити. Можу сказати як і всі: "Смак приходить під час їжі", - сказав силач.

Автор: 

Вірастюк Василь (75) вибори (6720) Івано-Франківська область (957) Слуга народу (2819)


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Топ коментарі
+30
Думал мышцой, сказал мышцой.
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13.04.2021 22:42 Відповісти
+24
Ну теперь ты подмочил свою репутацию, спутавшись со "слугами".
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13.04.2021 22:43 Відповісти
+22
Бюджетом хочет заниматься. Ну а шо, вполне квалифицированный специалист.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Учился в Ивано-Франковской СШ №4, затем с 1989 по 1992 г. в Ивано-Франковском техникуме физической культуры. В 1992 году обучался в ДОСААФ, где получил профессиональные водительские права категорий B и C.
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13.04.2021 22:45 Відповісти
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Думал мышцой, сказал мышцой.
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13.04.2021 22:42 Відповісти
Ну теперь ты подмочил свою репутацию, спутавшись со "слугами".
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13.04.2021 22:43 Відповісти
Довго та ретельно доведеться відмиватися, від зеленого смердючого лайна !!!))))
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13.04.2021 22:50 Відповісти
Від сої довше, життя не вистачить.
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13.04.2021 23:04 Відповісти
Фахово тямишь в лайні,зачьот !!!)))
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13.04.2021 23:19 Відповісти
Та то ж алєнь сохатий, у нього роги стирчать в усі сторони 🤣
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14.04.2021 04:37 Відповісти
Перепрошую, пане Лукаш. Ви часом не родич тієї лукаш що була міністром юстиції при двічі несудимому лєгітімному зекові?Ваші дописи щось наводять на думку що ви з тієї когорти.
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14.04.2021 00:01 Відповісти
І саме тому мабуть Зе набрав собі у команду екс-порохоботів Лєщенка, Наєма, Рябошапку, Данилюка, Немчинова, Арестовича і тд і тп...
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14.04.2021 00:15 Відповісти
ну после такой избирательной кампании стал еще более узнаваемым
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13.04.2021 22:43 Відповісти
Великогабаритний віслючок !!!)))
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13.04.2021 22:55 Відповісти
Кесарю кесарево, но понимает ли это кесарь?
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13.04.2021 23:42 Відповісти
есчэ одно разочарование лизэ у тэ гнилэ болото
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13.04.2021 22:43 Відповісти
всегда уважал этого типа, теперь как-то никак от слова вообще.
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13.04.2021 22:45 Відповісти
Бюджетом хочет заниматься. Ну а шо, вполне квалифицированный специалист.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Учился в Ивано-Франковской СШ №4, затем с 1989 по 1992 г. в Ивано-Франковском техникуме физической культуры. В 1992 году обучался в ДОСААФ, где получил профессиональные водительские права категорий B и C.
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13.04.2021 22:45 Відповісти
Неделя обучения в Трускавце в отеле Ахметова приравнивается к двум высшим образованиям в сфере финансов...таковы реалии...
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13.04.2021 22:49 Відповісти
Ну якщо Трускавець ,то Гарвард з Оксфордом відпочивають !!!)))
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13.04.2021 22:52 Відповісти
Ну тут ви загнули. Чи може ви так жартуєте? Бо вже новітньою історією України доведено, що після трускавецького лікнепу на виході одні неуки.
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14.04.2021 00:06 Відповісти
Адам Сміт з полонини !!!)))
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13.04.2021 22:51 Відповісти
Собственно, полное соответствие обитателям партии СН, так, что..., зря наговариваете))
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14.04.2021 05:56 Відповісти
он допускает возможность работы в комитете ВР по вопросам бюджета, чтобы "находить средства"...

самый жирный комитет по выплатам в конверте. говорит-если получиться влезть в комитет то будет второй срок, "аппетит приходит во время еды".
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14.04.2021 11:49 Відповісти
Хз, якого біса туди пішов... А саме головне- нахіба? Ця країна приречена, бо покоління тюремного блатняка різко змінюється адептами "какаяразніца", а у майбутньому на неї чекає покоління " граждан Зємлі".
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13.04.2021 22:48 Відповісти
Оце і у мене таке питання, якого дідька пертися в ту віртуальну партію. Невже "заробітків" на виступрах в "Кварталі" і "Дизель-шоу" не вистачало. Там і рота розкривати не потрібно були, сиди або стій і тільки витріщай очі чи роби "морду дубом".
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14.04.2021 06:56 Відповісти
Сказал, что он вообще не при делах.. Просто хочет быть поближе к бюджету.
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13.04.2021 22:50 Відповісти
прогиб защитан ...
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13.04.2021 22:52 Відповісти
ага.. и пошёл им служить, как и люся - только ради процветания страны и на благо народа, по зову сердца, бескорыстно и совершенно безвозмездно, назло всяким олигархам-кровопийцам и, ни разу, с ними не связан... охотно верю)))
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13.04.2021 22:55 Відповісти
"Бездвоздмездно,то есть даром!" !!!)))
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13.04.2021 23:01 Відповісти
И кто вашим свинарником управляет? Китайцы? Учишь китайский лаптеногий или рузская челюсть не позволяет? Китайцы ведь спрашивать будут!
Вірастюк: За "Слуг народу" не голосував, їхню роботу оцінюю "на задовільно, можливо, на 4" - Цензор.НЕТ 5839
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13.04.2021 23:07 Відповісти
Сразу взяли людину та макнули у зеленое гамно... он волонтер, много помогал армии, не все так однозначно...
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13.04.2021 23:01 Відповісти
Той прикро ,що так рідко обгадився !!!)))
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13.04.2021 23:02 Відповісти
Ну не макнули, дядя сильный, силой его не макнешь. Самм мало подумал, вот и вляпался..
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13.04.2021 23:11 Відповісти
Ну сказав все чесно.
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13.04.2021 23:05 Відповісти
Кстати бабла видно и не хватало. Вид спорта Вирастюка не олимпийский там бабла мало. Тем более годы!
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13.04.2021 23:09 Відповісти
От і не стало у нас відомого на весь світ сторнгмена, котрим ми пишалися.
Спочивай Вася в мирі в одному ряду з сєпарами, корупціонерами, шахраями, кретинами, українофобами і *********.
Амінь!
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13.04.2021 23:08 Відповісти
перевод, свое благосостояние при слугах оценивал на 4, после избрания рассчитываю на 4 тысячи.
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13.04.2021 23:10 Відповісти
йой, він більше одно речення може сказать! Дізєль Шоу, не дооцінили ви його.
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13.04.2021 23:11 Відповісти
Все спортсмены умственно не сильны.....
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13.04.2021 23:12 Відповісти
Голова,це пристрій для споживання їжи !!!))))
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13.04.2021 23:25 Відповісти
нахера работать , если есть зеговноеорьіто ?
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13.04.2021 23:38 Відповісти
зеговнокорьіто
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13.04.2021 23:39 Відповісти
Он оценивает "работу" зеленых как удовлетворительную или на 4. КАК??
Это же явный НОЛЬ С МИНУСОМ!
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14.04.2021 00:09 Відповісти
В то же время Вирастюк заявил, что сейчас он "в команде президента" и "поддерживает его направление". При этом он сообщил, что "еще не думал" о вступлении в партию "Слуга народа". Источник: https://censor.net/ru/n3259530

ГАРНИЙ БУВ СПОРТСМЕН, ЛЕГЕНДА, А ТЕПЕР ПРОСТО ПОЛІТИЧНА ДУПА
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14.04.2021 00:15 Відповісти
Зашквар можна зменшити,якщо Киву відлупцює Бужанським.))
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14.04.2021 00:35 Відповісти
раньше уважал Вирастюка... оказывается оно такое же придурковатое как квартальные слуги сатаны.
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14.04.2021 00:40 Відповісти
я тоже уважал. пока он на сцену не полез.
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14.04.2021 08:16 Відповісти
Просто нашел спонсора для занятий спортом.
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14.04.2021 06:08 Відповісти
Вася может и не совсем умный человек,но те,кто за него проголосовал,откровенные дебилы.
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14.04.2021 06:42 Відповісти
Так "слуги" единственные кто работает, а не лозунги кидает. Не все конечно. Но в других фракциях вообще ничего не делают.
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14.04.2021 07:32 Відповісти
Вірастюк: За "слуг народу" не голосував, їхню роботу оцінюю на "задовільно", можливо, на 4 - Цензор.НЕТ 583
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14.04.2021 08:15 Відповісти


Вы, Александр, сделали мой день сегодня!
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14.04.2021 09:02 Відповісти
я за него не голосовал - я голосовал против Порошенко.
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14.04.2021 08:14 Відповісти
как в том анекдоте, да)
- Зеленский лучше, чем Порошенко
- Чем лучше?!
- Чем Порошенко!)
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14.04.2021 09:04 Відповісти
Водночас Вірастюк заявив, що зараз він "у команді президента" і "підтримує його напрямок". При цьому він повідомив, що "ще не думав" про вступ до партії "Слуга народу".
логіки нуль.


я голосовал против Порошенко.
 як і 73 відсотки виборців.
БО БАРИГА ПЕТРО ПРОСТО ЗАЇ..АВ.
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14.04.2021 08:21 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-56392247 Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів. Майже для всіх 2020 рік був вдалим

Новими учасниками, у порівнянні з квітнем минулого року, стали п'ятий президент України Петро Порошенко та депутат Вадим Новинський.
Статки Петра Порошенка Forbes оцінює в $1,6 млрд. Зокрема, до його активів належать компанія Roshen ($1,1 млрд) та грошові активи ($0,2 млрд).

ХОЧА,ЗВИЧАЙНО,ПОРОШЕНКО ФОРМАЛЬНО ПЕРЕПИСАВ "РОШЕН" на синочка..
апропо.. прибутки досі ЦЕЙ ГЛИТАЙ отримує через "сліпий траст"..ХОЧ З ІНШОЮ НАЗВОЮ..
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14.04.2021 08:26 Відповісти
Мне кажетсья, что быдланы будут голосовать против Порошенко и после его ухода в мир иной. Я никогда не был сторонником этого человека, но из ненависти к Петру проголосовать за скомороха, это уже предел долбое...зма.
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14.04.2021 08:43 Відповісти
Я таке українське слово одоробло. Що означає сильна здорова людина. Але тупа
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14.04.2021 08:44 Відповісти
censor.net превратился в барыжную помойку порохоботов.
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14.04.2021 08:52 Відповісти
Знаешь как говорят "Бытие определяет сознание". Не было бы этого клоуна, то и порохоботов было бы меньше)
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14.04.2021 09:00 Відповісти
Ганьба Надвірній. Вірастюку це казати марно - він ганьби не відчуває, він навіть слова такого не знає...
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14.04.2021 09:05 Відповісти
Дядя сильный но тупой.
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14.04.2021 11:06 Відповісти
 
 