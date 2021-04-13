Арестович про виведення Казанського з ТКГ через вимоги терористів ОРДО: Він залишиться, сприймаємо це як поганий анекдот

Українська делегація в Тристоронній контактній групі не виключатиме зі свого складу в політичній підгрупі представника окремих районів Донецької області Дениса Казанського, якого окупанти ОРДО оголосили в розшук.

Про це "Новостям Донбасса" повідомив спікер делегації з інформполітики Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Його точно не будуть виводити зі складу делегації", - сказав він. - "Наш керівник підгрупи Андрій Костін запитав про те, ким Казанський засуджений, яким судом. І росіянам нічого було на це відповісти. Тому ми сприймаємо це як поганий анекдот".

Арестович повідомив, що РФ запропонувала виключити з переговорів представників ОРДЛО з обох сторін - учасників української делегації і "експертів" від "угруповань ЛДНР".

Читайте також: Представники ОРДЛО запропонували виключити з переговорів у підгрупі ТКГ терористку Пирогову в обмін на виключення Казанського, - Гармаш

На нинішньому засіданні політпідгрупи ТКГ представники "ДНР" заявили, що для них є неприйнятним участь журналіста Дениса Казанського, який представляє ОРДО в складі української делегації. Це було зроблено у відповідь на відмову української сторони вести переговори із засудженою за тероризм співробітницею "МГБ ДНР" Майєю Пироговою, яку "ДНР" запросила як "експертку".

У зв'язку з появою Пирогової під час відеоконференцій у березні двічі зривалися засідання політпідгрупи. Арестович заявив, що зараз вона бере участь "тільки на словах" і він не бачить загрози її появи в політпідгрупі в майбутньому.

Нагадаємо, раніше Денис Казанський повідомив, що донецька шахрайка Майя Пирогова, яка має судимість і пристрасть до алкоголю, призначена "представником громадськості ДНР" у Тристоронню контактну групу по Донбасу.

Також читайте: Гармаш про перенесення майданчика для переговорів ТКГ: І Росії, і ОБСЄ з цим доведеться рахуватися

29 березня нардеп "Слуги народу", представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що представники української делегації в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі не будуть брати участь у переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Майї Пирогової.

На засіданні 13 квітня представники ОРДЛО запропонували прибрати з переговорного процесу в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі засуджену за тероризм в Україні "експертку" Майю Пирогову, якщо українську делегацію покине Денис Казанський, проти якого бойовики порушили кримінальну справу.