Арестович про виведення Казанського з ТКГ через вимоги терористів ОРДО: Він залишиться, сприймаємо це як поганий анекдот
Українська делегація в Тристоронній контактній групі не виключатиме зі свого складу в політичній підгрупі представника окремих районів Донецької області Дениса Казанського, якого окупанти ОРДО оголосили в розшук.
Про це "Новостям Донбасса" повідомив спікер делегації з інформполітики Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
"Його точно не будуть виводити зі складу делегації", - сказав він. - "Наш керівник підгрупи Андрій Костін запитав про те, ким Казанський засуджений, яким судом. І росіянам нічого було на це відповісти. Тому ми сприймаємо це як поганий анекдот".
Арестович повідомив, що РФ запропонувала виключити з переговорів представників ОРДЛО з обох сторін - учасників української делегації і "експертів" від "угруповань ЛДНР".
На нинішньому засіданні політпідгрупи ТКГ представники "ДНР" заявили, що для них є неприйнятним участь журналіста Дениса Казанського, який представляє ОРДО в складі української делегації. Це було зроблено у відповідь на відмову української сторони вести переговори із засудженою за тероризм співробітницею "МГБ ДНР" Майєю Пироговою, яку "ДНР" запросила як "експертку".
У зв'язку з появою Пирогової під час відеоконференцій у березні двічі зривалися засідання політпідгрупи. Арестович заявив, що зараз вона бере участь "тільки на словах" і він не бачить загрози її появи в політпідгрупі в майбутньому.
Нагадаємо, раніше Денис Казанський повідомив, що донецька шахрайка Майя Пирогова, яка має судимість і пристрасть до алкоголю, призначена "представником громадськості ДНР" у Тристоронню контактну групу по Донбасу.
29 березня нардеп "Слуги народу", представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що представники української делегації в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі не будуть брати участь у переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Майї Пирогової.
На засіданні 13 квітня представники ОРДЛО запропонували прибрати з переговорного процесу в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі засуджену за тероризм в Україні "експертку" Майю Пирогову, якщо українську делегацію покине Денис Казанський, проти якого бойовики порушили кримінальну справу.
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Мураев трындел про "гражданскую войну", а Казанский ему в лоб сказал: подождите, это что, получается, что Гиркина выманили из России в Славянск. А Мураев начал запинаться: "А зачем майданить надо было, госпереворот и т.д."
Казанский опять ему: "Про Гиркина поясните, он сказал, что войну начал он".
На этом Мураев и уделался.
Понимаю, что Казанского на телеканале "НАШ" больше не будет, т.к. кремлёвские кукловоды такого не простят - человек с подвешенным языком и проукраинской позицией для них - смерть.
должны возить на катафалках, с огромной биркой на ноге !
да, трупы могут быть одеты, иметь все зубы, бодрый вид,
но если труп неразговорчив, то нехер с ним и говорить !
Про що я і казав: зелена делегація в Мінську попала в російську пастку.
"РОССИЯ ПРИДУМАЛА НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ ШАНТАЖА УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ТКГ.
«Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации. Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск.
Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах.
Трюк, задуманный РФ для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины, не удался". - заявив Гармаш.
Трюк як раз удався. Росія не тільки ввела в ТКГ представників окупаційної адміністрації, але змусила Україну визнати їх статус як "представників ОРДЛО" (що і робить Гармаш у своїй заяві).
Суперечка тепер ведеться лише навколо найбільш неприйнятної кандидатури, ось цієї Пирогової. Щодо статусу інших представників Росії українська делегація заперечень не висуває.
Тоді в України вистачило розуму настояти на невизнанні їхнього статусу. А зараз Захарченка з нами більше немає, а Плотницького начальство відізвало у Москву. Тобто тим більше визнавати якихось "представників ОРДЛО" у нас немає жодної необхідності.
"Представники Росії", або "представники окупаційної адміністрації РФ" - тільки так і ніяк інакше Україна має називати всіх, кого російські переговорники всажують за стіл біля себе.
Крім того, за Конституцією України представництво української території може здійснювати лише обрана особа, або особа призначена державою. За кремлівских бабуїнів ніхто не голосував. Вони нікого в Україні і в окремих районах Донецької і Луганської області України представляти не мають права. Визнавати за ними статус представників української території, це кримінальний злочин. Це співучасть в незаконному захопленню влади. А оскільки ця шушваль ще й визнана іншим законом України окупаційною адміністрацією, то це формально ще й співучасть в агресії.
Тобто Росія підловила Зеленського, який вважав себе найхитрішим, і втягнула Україну в пастку. Тепер Рашка не тільки протягнула в ТКГ бабуїнів, яких члени української делегації вже абсолютно незаконно називають "прєдставітєлі ОРДЛО", а вже й намагається вибивати із української делегації неугодних представників.
Але іншого і бути не могло, коли дилетант в минулому році оголошував "консультаційні ради з бойовиками". Дурня, який вважав себе найхитрішим, більш хитрий кремль підловив і піймав у пастку.