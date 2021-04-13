Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім

Плани щодо проведення саміту між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним не впливають на санкційну політику Вашингтона щодо Москви.

Про це повідомила представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні, це (плани про саміт - Ред.) не змінює підрахунки, процес, аналіз, який ведеться, я очікую, що скоро ми зможемо більше сказати про це. І, звичайно, президент США ясно давав зрозуміти, що (для Росії - Ред.) будуть наслідки ... деякі з цих наслідків будуть видимими, а деякі залишаться непоміченими, як ми часто говоримо", - сказала Псакі у відповідь на запитання журналіста про те, чи означає готовність США працювати над самітом Путіна і Байдена, що Вашингтон не планує вводити особливо жорсткі санкції проти РФ.

Нагадаємо, 13 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Серед іншого, лідер США Джо Байден висловив занепокоєння нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.

Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну в найближчі місяці провести зустріч у третій країні.