Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім
Плани щодо проведення саміту між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним не впливають на санкційну політику Вашингтона щодо Москви.
Про це повідомила представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ні, це (плани про саміт - Ред.) не змінює підрахунки, процес, аналіз, який ведеться, я очікую, що скоро ми зможемо більше сказати про це. І, звичайно, президент США ясно давав зрозуміти, що (для Росії - Ред.) будуть наслідки ... деякі з цих наслідків будуть видимими, а деякі залишаться непоміченими, як ми часто говоримо", - сказала Псакі у відповідь на запитання журналіста про те, чи означає готовність США працювати над самітом Путіна і Байдена, що Вашингтон не планує вводити особливо жорсткі санкції проти РФ.
Нагадаємо, 13 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Серед іншого, лідер США Джо Байден висловив занепокоєння нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.
Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну в найближчі місяці провести зустріч у третій країні.
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Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро. Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
Если не подходит - то мсье просто идёт науй..
Краще влаштувати рагнарок і перетравити всіх росіян.
Думаю треба більше часу і побачимо, но побоювання поки що не розвіяні.
Для американців він чомусь не кволий - лише для кремлівських троллів.
Всім відомо що це загострення як мінімум спроба виторгувати росією щось.
Байден 8 лет у Обамы отвечал за Украину и Россию. Никто не знает Путина лучше Байдена. Никто не знает в мире КАК нужно загонять Путина в стойло лучше Байдена.
Байден самым прямым текстом сказал Путину, что, если Россия расширит агрессию против Украины, США и НАТО окажут Украине военную помощь. Такое предупреждение звучит впервые из уст Президента США за 30 лет независимости Украины.
Рейган тоже встречался с Горбачевым. Но жестко отстаивал интересы США и Свободного мира.
Точно так же и Байден. Байден не отдаст Украину Путину. Байден точно не скажет, как Трамп, что верит Путину больше, чем своему Разведсообществу. Байден будет делать свою работу. Работу Лидера Свободного мира, президента суперсилы #1.Я не раз писал за эти пару месяцев, что мы вернулись в 2014-17 гг, но на болле высоком уровне.
Смотрите, тогда у Путина не было хороших выходов и он должен был поднимать ставки, что далее приводило его к ухудшению ситуации, так как антипутинская мировая коалиция создавалась и укреплялась.
Затем пришел спасительный Трамп и необходимая Путину четырехлетняя передышка.
Что происходит сегодня снова? Путин пытается поднять ставки, чтобы запугать Байдена и Украину и предложить затем торг - снова о санкциях, об атлантическом (не) движении Украины и тд.
Но!
Чего добился Путин этим двухнедельным бряцанием оружием? Еще более распалил антироссийские настроения в Украине. Еще более приблизил Украину к НАТО, так как сотни политиков в мире и в Украине одновременно констатировали (убедились), что место Украины только в НАТО и никакой альтернативы. Period!
И сегодняшние переговоры США, Украины и НАТО в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе подтверждают написанное.
У Путина снова нет хороших ходов и приходится выбирать плохие из худших. Вторгнешься - очень плохо.Что нужно отметить?
Беспрецедентная поддержка Украины продолжается:
- вчера Министр обороны Канады снова говорил по телефону с Министром обороны Украины;
- Министры иностранных дел стран G-7 выпустили заявление в поддержку Украины.
А это то, что я писал во вчерашнем посте. При Трампе (по просьбе Трампа) президент Украины говорил, что хочет посмотреть в глаза Путину и сойтись где-то посередине, а сегодня президент Украины говорит вот что: «США являются хорошим другом Украины. Президент Байден должен помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки для присоединения к НАТО».
Байден готовится назначить Синди Маккейн (вдову Джона) на пост посла в Западной Европе. Синди станет первым кандидатом от республиканцев, выдвинутым Байденом на утверждаемую Сенатом должность.
Постоянный совет ОБСЕ обсудит усиление военного присутствия России у границ Украины утром в среду. Россия не будет присутствовать на встрече, что противоречит Венскому протоколу, в котором говорится, что они должны добросовестно сотрудничать по таким вопросам.
Отместка за поддержку Крымской платформы:
Россия остановила на полтора месяца, до 1 июня, полеты в Турцию.
https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster Олег Пономарь
в этот день в Москве были делегации Британии и Франции,переговоры зашли в тупик...,утром 20 августа Сралин звонит Молотову,...-сворачивай шарманку,вызывай Риббентропа и пиши братский Договор с Германией,время у тебя сутки....,23 августа в обед самолет Риббентропа сел в Москве...,а вечером был сабантуй...здравицы в честь Гитлера и тд....
Хорошо, в Вашингтоне дали "добро" на телефонную беседу - в чём тут позор ?
Байден как считал путина убийцей, так и считает.
Украинская армия - это одно, а применение Джавелинов, Пэтриотов и другх дивайсов -
это другая история. А в сумме это сулит кремлю большую писдюлину.
зрозумійте, що з такою самою вірогідністю Байден міг пригрозити ***** чим для нього закінчиться вся ця історія з бряцанням зброєю
Гаранты территориальной целостности *****... на запрос воды в Крым - возращение ЯО.
Дай Бог силы, мудрости и победы Украине против охеревших вкрай рашистов! Московия - сдохни вместе с фюрером нах.
Чтобы держать нос по ветру.
МВФ оценил ущерб российской экономике от санкций: Санкции замедляли российскую экономику в среднем на 0,2% ежегодно с 2014 по 2018 год. http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D4946E0804D3
а нам 12 лет!!!!! втирали, что санкции вернут Ю Осетию, Крым, вернут Донбасс, свергнут тирана, уничтожат монстра, принесут мир, навсегда отобьют охоту оккупировать, развалят империю...
Крым - это НЕ 0,2% ВВП! это чуть-чуть больше + экономия 5-8 млрд дол валюты ежегодно, и это НЕ 0,2% импорта! Анексия Крыма - ОЧЕНЬ экономически выгодная операция! Увеличилась зона рубля + нахаляву досталось много миллиардов гривен + имущество на 100 млрд дол.
Контрсанкции увеличили с.х производство почти в 2 раза! это в 30 раз больше чем 0,2% ВВП
Санкции - отличная отмазка для московской власти, теперь грабёж колоний можно списать на санкции: это проклятые пиндосы делают вас нищими, а не налоги и поборы Москвы. Итого: эти санкции помогли режиму путина.
Падает уровень жизни - это НЕ путин виноват, это проклятые пиндосы.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Зеленые, хорош воровать---вам деньги в руки давать боятся)))
Оно будет слушать как ему жить дальше, если охота жить.
За час злочинної окупації Криму Росія вже переселила в Крим понад 400 тис. москалей
"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості.
Так прокляті кремлівські окупанти переслідуваннями і репресіями вигнали більше 200 тис. проукраїнських громадян тимчасово окупованого Українського Криму. А замість них злочинно заселили його 400 тис. своїх кацапів - профашистів. І тепер кривавий маніяк фашист )(уйло як божевільний волає щоб провести новий референдум про легалізацію окупації Криму вже за участю міжнародних спостерігачів і в першу чергу проросійської ОБСЄ. А переселили своїх громадян на півострів, наші люті вороги кремлівські фашисті окупанти безумовно, порушуючи четверту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни і окупації. Але це, по суті, ще й військовий злочин - за змістом восьмої статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Безумовно, таке заміщення має одну злочинну мету - змінити склад населення для того, щоб там було якмога більше переселених кацапів сепаратистів колоборантів, які є прихильниками злочинних дій окупаційної фашистської влади.-
О чем можно с )(улом разговаривать??