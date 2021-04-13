Двом росіянам заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму, - Держприкордонслужба
Українські прикордонники 12 квітня не пропустили в країну двох росіян, які порушили правила в'їзду і виїзду з окупованого Криму.
Їм також заборонили в'їзд на найближчі три роки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонського загону ДПСУ.
"В одному з портів Миколаєва під час оформлення іноземного судна прикордонники Херсонського загону виявили двох громадян Російської Федерації, які порушили правила в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї. Упродовж останніх трьох років ці іноземці незаконно відвідували територію тимчасово окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску", - сказано в повідомленні.
У Держприкордонслужбі також нагадали, що від початку року прикордонники Херсонського загону виявили 15 іноземців, які порушили правила в'їзду на тимчасово окуповану територію.
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почему шобла не арестована ?
в стране есть госорганы?
кого боится СБУ?
чего ждёт?
Доречі, і виїзд до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
Громадянам країни-ворога в"їзд в Україну повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
Доречі, і виїзд громадян України до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
Им также запретили въезд на ближайшие три года..."
Як в дитячому садку. Де закон про кримінальну відповідальність (10 років без права на амністію) за незаконний в'їзд на територію окупованого Криму. Які "3 роки заборони"? Довічно!!!