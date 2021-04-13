Двом росіянам заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники 12 квітня не пропустили в країну двох росіян, які порушили правила в'їзду і виїзду з окупованого Криму.

Їм також заборонили в'їзд на найближчі три роки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонського загону ДПСУ.

"В одному з портів Миколаєва під час оформлення іноземного судна прикордонники Херсонського загону виявили двох громадян Російської Федерації, які порушили правила в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї. Упродовж останніх трьох років ці іноземці незаконно відвідували територію тимчасово окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску", - сказано в повідомленні.

У Держприкордонслужбі також нагадали, що від початку року прикордонники Херсонського загону виявили 15 іноземців, які порушили правила в'їзду на тимчасово окуповану територію.

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