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Новини Силовики
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Двом росіянам заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму, - Держприкордонслужба

Двом росіянам заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники 12 квітня не пропустили в країну двох росіян, які порушили правила в'їзду і виїзду з окупованого Криму.

Їм також заборонили в'їзд на найближчі три роки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонського загону ДПСУ.

"В одному з портів Миколаєва під час оформлення іноземного судна прикордонники Херсонського загону виявили двох громадян Російської Федерації, які порушили правила в'їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї. Упродовж останніх трьох років ці іноземці незаконно відвідували територію тимчасово окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску", - сказано в повідомленні.

У Держприкордонслужбі також нагадали, що від початку року прикордонники Херсонського загону виявили 15 іноземців, які порушили правила в'їзду на тимчасово окуповану територію.

Читайте також: Прикордонники не впустили до країни 35 білорусів із підробленими довідками про тестування на коронавірус. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) Крим (14185) Миколаїв (1814) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515)


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Топ коментарі
+4
Да мы крутые.Двум сапожникам запретили,а медведчук и вся сволота щастпет.Это победа.
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13.04.2021 23:52 Відповісти
+3
Громадянам країни-ворога не в"їзд повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
Доречі, і виїзд до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
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14.04.2021 00:00 Відповісти
+2
Очень важная новость...
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13.04.2021 23:50 Відповісти
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Очень важная новость...
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13.04.2021 23:50 Відповісти
кста.. это только я заметил что сколько много появилось в Киеве "коренных кацапов" которые тупо гуляют-экскурсоводят городом !? ...раньше такого не было... как думаете совпадение или...
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14.04.2021 00:30 Відповісти
А чому їх не посадили за шпигунство? Росіян загалом не можна пускати в Україну.
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14.04.2021 06:56 Відповісти
Да мы крутые.Двум сапожникам запретили,а медведчук и вся сволота щастпет.Это победа.
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13.04.2021 23:52 Відповісти
А кто мешал папередникам запретить им шастать в период с 2014го по 2019й год? Пяти лет не хватило?
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14.04.2021 11:31 Відповісти
Гастарбайтери?
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13.04.2021 23:53 Відповісти
Саме так. Лєпс та Буйнов. Всі укроЗМІ відкрито на них вказали і лише "Цензор" назвав їх "двом росіянам".
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14.04.2021 06:48 Відповісти
Вся шобла політологів зараз на "Нашому" продвігають "ругській мір" !
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13.04.2021 23:53 Відповісти
почему канал не лишён частот?
не закрыт?
почему шобла не арестована ?
в стране есть госорганы?
кого боится СБУ?

чего ждёт?
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14.04.2021 00:02 Відповісти
Громадянам країни-ворога не в"їзд повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
Доречі, і виїзд до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
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14.04.2021 00:00 Відповісти
Пардон, помилився. Правильно:
Громадянам країни-ворога в"їзд в Україну повинен бути забороненим взагалі. Як у Ізраїлі.
Доречі, і виїзд громадян України до країни ворога повинен каратися кримінальною відповідальністю.
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14.04.2021 18:54 Відповісти
То есть иностранным гражданам можно просто так гулять через границу? Почему не открывают уголовные дела, не выписывают постановления на задержания? Может они наркотики возят!?
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14.04.2021 00:05 Відповісти
залишилось ще десь біля 140 млн
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14.04.2021 00:22 Відповісти
Да прикинь, заводить дела, присуживать нарушителям границы 10 лет колонии и при попадании в Украину задерживать и сажать! Пыл бы поубавился в российских фашистов шастающих в украинский Крым!
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14.04.2021 00:46 Відповісти
Краще було б впустити та судити за порушення кордону України.
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14.04.2021 01:45 Відповісти
"...Украинские пограничники 12 апреля не пропустили в страну двух россиян, нарушивших правила въезда и выезда из оккупированного Крыма.
Им также запретили въезд на ближайшие три года..."

Як в дитячому садку. Де закон про кримінальну відповідальність (10 років без права на амністію) за незаконний в'їзд на територію окупованого Криму. Які "3 роки заборони"? Довічно!!!
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14.04.2021 06:50 Відповісти
 
 