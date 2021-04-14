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Мінветеранів винесло на громадське обговорення проєкт постанови про створення ветеранського фонду

Мінветеранів винесло на громадське обговорення проєкт постанови про створення ветеранського фонду

Міністерство у справах ветеранів України винесло на громадське обговорення проєкт постанови про створення Українського ветеранського фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Створення Українського ветеранського фонду допоможе залучити фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, спрямованих на реінтеграцію ветеранів в активне громадське життя, відновлення фізичного та психічного здоров'я, підвищення професійного та освітнього рівня ветеранів та ведення підприємницької діяльності", - сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Зазначається, що відповідно о Положення про Український ветеранський Фонд, він буде неприбутковою організацією, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, добровільних внесків урядів, агентств та установ іноземних країн, міжнародних фінансових та інших організацій, цільових грантів, а також коштів інших донорів, благодійних внесків, інших джерел не заборонених законодавством України.

Органами управління Фонду стануть Наглядова рада і Дирекція.

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Як повідомляється, до складу Наглядової ради, який є вищим керівним органом Фонду, будуть входити 9 осіб - по три представники від Мінветеранів, від громадських об'єднань ветеранів та членів їхніх сімей, і від міжнародних та інших донорів, які співпрацюють з Мінветеранів і Фондом. Вони будуть обиратися на 3 роки і не можуть обіймати посаду більше двох термінів поспіль.

Громадське обговорення проєкту триватиме до 20 квітня 2021 року.

Автор: 

ветерани (1089) фонд (257) обговорення (21) Міністерство у справах ветеранів (305)


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Топ коментарі
+2
Створення такого фонду значно поліпшить матеріально-технічне становище працівників міністерства ветеранів,спостережної ради й директорату фонду.
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14.04.2021 06:57 Відповісти
+2
Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании ветеранского фонда - Цензор.НЕТ 1034
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14.04.2021 07:03 Відповісти
+1
Де гарантія що Зеля і цей фонд не закатає в асфальт?
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14.04.2021 00:41 Відповісти
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Де гарантія що Зеля і цей фонд не закатає в асфальт?
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14.04.2021 00:41 Відповісти
Зеленский не ворует
И взяток не берёт.
Бандитов всех прессует,
Врагов на части рвёт!
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14.04.2021 05:36 Відповісти
ты что тут делаешь? по г+г сватов крутят)))
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14.04.2021 06:31 Відповісти
Антиватник, да понимаешь - заблудилась. Никак выбраться не могу. Портативный телепорт сломался.
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14.04.2021 07:02 Відповісти
как по моему то у тебя не телепорт голова крепко барахлит )))))) напомню что сваты и слуга народа есть в инете, смотри в удобное время)))
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14.04.2021 13:38 Відповісти
Еще один распил
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14.04.2021 06:09 Відповісти
Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании ветеранского фонда - Цензор.НЕТ 1034
показати весь коментар
14.04.2021 07:03 Відповісти
Створення такого фонду значно поліпшить матеріально-технічне становище працівників міністерства ветеранів,спостережної ради й директорату фонду.
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14.04.2021 06:57 Відповісти
А бюджет не треснет?!
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14.04.2021 06:58 Відповісти
Неа, не треснет, если от него по кусочку отщипывать, то он уменьшается. А вот если бы увеличивался, то мог бы треснуть
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14.04.2021 07:13 Відповісти
Ну пока все согласны, я бы сказала - уверенны, шо энтод хвонд лепят для кормления чиновников, а доля малая пойдёт на откаты тем от кого зависит величина финансирования и нет сомнения в ином. Наверное нас прокляли! (задумалась). Эта, так мы же сами плодим аферистов властных: Они нас трахают (фигурально) потом откармливают обещаниями, приходит срок и мы "рожаем" похожих на попередников клонов... Точно нас прокляли!
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14.04.2021 09:45 Відповісти
членограй решил со шменделью очередной дерибан замутиьь ?
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14.04.2021 09:04 Відповісти
 
 