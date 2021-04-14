Мінветеранів винесло на громадське обговорення проєкт постанови про створення ветеранського фонду

Міністерство у справах ветеранів України винесло на громадське обговорення проєкт постанови про створення Українського ветеранського фонду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Створення Українського ветеранського фонду допоможе залучити фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, спрямованих на реінтеграцію ветеранів в активне громадське життя, відновлення фізичного та психічного здоров'я, підвищення професійного та освітнього рівня ветеранів та ведення підприємницької діяльності", - сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Зазначається, що відповідно о Положення про Український ветеранський Фонд, він буде неприбутковою організацією, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, добровільних внесків урядів, агентств та установ іноземних країн, міжнародних фінансових та інших організацій, цільових грантів, а також коштів інших донорів, благодійних внесків, інших джерел не заборонених законодавством України.

Органами управління Фонду стануть Наглядова рада і Дирекція.

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Як повідомляється, до складу Наглядової ради, який є вищим керівним органом Фонду, будуть входити 9 осіб - по три представники від Мінветеранів, від громадських об'єднань ветеранів та членів їхніх сімей, і від міжнародних та інших донорів, які співпрацюють з Мінветеранів і Фондом. Вони будуть обиратися на 3 роки і не можуть обіймати посаду більше двох термінів поспіль.

Громадське обговорення проєкту триватиме до 20 квітня 2021 року.