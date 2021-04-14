Глава Центру інформаційної безпеки Цибульська: Коли говоримо, що РФ виграє, ми транслюємо російський наратив

Керівниця нещодавно створеного Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська впевнена, що Росія не виграє інформаційної війни.

Про це вона сказала в інтерв'ю Укрінформу, коментуючи, зокрема, поширений в РФ наратив, що "Америка руйнує національні держави, вона позбавляє людей можливості формувати такий стиль влади, який їм подобається, про те, що вона підгодовує тероризм", передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже сталий наратив. Власне, Росія знає, що говорити, адже сама цим займається, сама є джерелом тероризму. Те саме з фашизмом. Важко знайти більш шовіністичну, ксенофобську політику, ніж та, яку провадить Росія. Проте вона звинувачує у цьому всіх довкола", - зауважила керівник Центру.

Водночас, на переконання Цибульської, Росії не вдасться виграти інформаційну війну, які б ресурси вона не витрачала на свою пропаганду.

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"Росія не виграє інформаційну війну. Так, її багато, вона дуже активна, вона лізе з усіх щілин, вона вкладає колосальні ресурси в свою пропаганду, але давайте поглянемо на загальну картину. Ми не втратили ще більше територій, ми маємо міжнародну підтримку, ми виграємо судові позови проти Росії… Увесь світ знає, що Росія збила малайзійський "Боїнг" і що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів і за отруєнням Навального, усі засуджують окупацію Донбасу й Криму", - підкреслила вона.

Ну думку Цибульської, "коли ми говоримо, що Росія виграє, ми просто транслюємо власне російський наратив, тому що це Росія нас переконала, що ми якісь не такі, ми гірші, ми failed state, ми недодержава". Вона вважає, що ця реакція – від виснаження.

Нагадаємо, 31 березня відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеного при Міністерстві культури і інформаційної політики. Він буде боротися з фейк.

Очолила організацію керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Любов Цибульська.