Глава Центру інформаційної безпеки Цибульська: Коли говоримо, що РФ виграє, ми транслюємо російський наратив
Керівниця нещодавно створеного Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська впевнена, що Росія не виграє інформаційної війни.
Про це вона сказала в інтерв'ю Укрінформу, коментуючи, зокрема, поширений в РФ наратив, що "Америка руйнує національні держави, вона позбавляє людей можливості формувати такий стиль влади, який їм подобається, про те, що вона підгодовує тероризм", передає Цензор.НЕТ.
"Це дуже сталий наратив. Власне, Росія знає, що говорити, адже сама цим займається, сама є джерелом тероризму. Те саме з фашизмом. Важко знайти більш шовіністичну, ксенофобську політику, ніж та, яку провадить Росія. Проте вона звинувачує у цьому всіх довкола", - зауважила керівник Центру.
Водночас, на переконання Цибульської, Росії не вдасться виграти інформаційну війну, які б ресурси вона не витрачала на свою пропаганду.
"Росія не виграє інформаційну війну. Так, її багато, вона дуже активна, вона лізе з усіх щілин, вона вкладає колосальні ресурси в свою пропаганду, але давайте поглянемо на загальну картину. Ми не втратили ще більше територій, ми маємо міжнародну підтримку, ми виграємо судові позови проти Росії… Увесь світ знає, що Росія збила малайзійський "Боїнг" і що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів і за отруєнням Навального, усі засуджують окупацію Донбасу й Криму", - підкреслила вона.
Ну думку Цибульської, "коли ми говоримо, що Росія виграє, ми просто транслюємо власне російський наратив, тому що це Росія нас переконала, що ми якісь не такі, ми гірші, ми failed state, ми недодержава". Вона вважає, що ця реакція – від виснаження.
Нагадаємо, 31 березня відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеного при Міністерстві культури і інформаційної політики. Він буде боротися з фейк.
Очолила організацію керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Любов Цибульська.
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США зробили Росії приємно по повній програмі навіть не спробувавши чинити опір. Шкода дружній американський народ з такими керманичами. Зараз з огляду на те що відбулось, Китай, Північна Корея, М'янма, Венесуела стануть в чергу за Росією. Їм абсолютно байдуже на вашу пропаганду, у них своя є, ви це не зупините. Ми на порозі глобальних тектонічних змін, будуть тріщати континенти і союзи. Думаєте хоч одна країна після сьогодні впевнена в НАТО? Литві, Латвії, Естонії, Польщі це все додасть впевненості? Зараз все рознесе на шматки центробіжною силою, бо центра нема. Від вас це не залежить аж ніяк. Давайте не надувати щоки в брехливо-ура-патріотичних закликах. Це капітуляція. До нас тільки одне питання, ми стаємо частиною тієї капітуляції чи ні?
руху,їх приниження та винюхуванню-вишукуванню лише негативу.Бо інакше де ваші передачі про їх подвиги,де від вас реальний благодійний фонд для інвалідів,де інформ.заходи по вшануванню?Але й тут ви терпиме поразку,бо пправда вона одна,і ніяким паскудам не вдасться применшити роль і заслуги українських патріотів.Бубочці своєму твітайте про перемоги,бо більше дурачків немає.
Це відповідь деким тутешнім коментаторам . Думай-тє .. ! Бажано -головою ..