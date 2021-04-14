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Глава Центру інформаційної безпеки Цибульська: Коли говоримо, що РФ виграє, ми транслюємо російський наратив

Глава Центру інформаційної безпеки Цибульська: Коли говоримо, що РФ виграє, ми транслюємо російський наратив

Керівниця нещодавно створеного Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська впевнена, що Росія не виграє інформаційної війни.

Про це вона сказала в інтерв'ю Укрінформу, коментуючи, зокрема, поширений в РФ наратив, що "Америка руйнує національні держави, вона позбавляє людей можливості формувати такий стиль влади, який їм подобається, про те, що вона підгодовує тероризм", передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже сталий наратив. Власне, Росія знає, що говорити, адже сама цим займається, сама є джерелом тероризму. Те саме з фашизмом. Важко знайти більш шовіністичну, ксенофобську політику, ніж та, яку провадить Росія. Проте вона звинувачує у цьому всіх довкола", - зауважила керівник Центру.

Водночас, на переконання Цибульської, Росії не вдасться виграти інформаційну війну, які б ресурси вона не витрачала на свою пропаганду.

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"Росія не виграє інформаційну війну. Так, її багато, вона дуже активна, вона лізе з усіх щілин, вона вкладає колосальні ресурси в свою пропаганду, але давайте поглянемо на загальну картину. Ми не втратили ще більше територій, ми маємо міжнародну підтримку, ми виграємо судові позови проти Росії… Увесь світ знає, що Росія збила малайзійський "Боїнг" і що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів і за отруєнням Навального, усі засуджують окупацію Донбасу й Криму", - підкреслила вона.

Ну думку Цибульської, "коли ми говоримо, що Росія виграє, ми просто транслюємо власне російський наратив, тому що це Росія нас переконала, що ми якісь не такі, ми гірші, ми failed state, ми недодержава". Вона вважає, що ця реакція – від виснаження.

Нагадаємо, 31 березня відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створеного при Міністерстві культури і інформаційної політики. Він буде боротися з фейк.

Очолила організацію керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Любов Цибульська.

Автор: 

дезінформація (343) Міністерство культури (762) пропаганда (2822) росія (65994) фейк (749) Цибульська Любов (2) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Топ коментарі
+8
Где Зебуин такие дарования берет !? Инфо война с кацапстаном проиграна Украиной в чистую !!! ...а это малолетнее чучело несет какую-то пургу - нарратив-куетив !!! ******-)
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14.04.2021 01:20 Відповісти
+8
не несите чушь вместе с этой "девушкой "!!! если бы не была проиграна инфо-война то не было бы этого пздца что сейчас творится в головах украинцев !!! Война с кацапами идет СЕМЬ лет, сколько пацанов полегло, калек и т.д. а большинству ватного народа пох - выбирают и дальше пдрасов во власть и делают вид что все пучком и параша друг и брат...
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14.04.2021 01:47 Відповісти
+8
Скажи, дурёха : а если мы не будем так говорить - начнём выигрывать ?
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14.04.2021 02:03 Відповісти
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Где Зебуин такие дарования берет !? Инфо война с кацапстаном проиграна Украиной в чистую !!! ...а это малолетнее чучело несет какую-то пургу - нарратив-куетив !!! *****
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14.04.2021 01:20 Відповісти
Ну, ну, давайте подпевайте мокшандии. Девушка говорит совершенно правильные вещи, страна у нас нормальная и все мы можем и все получится. Не надо хоронить Украину, Украина была, есть и будет.
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14.04.2021 01:39 Відповісти
не несите чушь вместе с этой "девушкой "!!! если бы не была проиграна инфо-война то не было бы этого пздца что сейчас творится в головах украинцев !!! Война с кацапами идет СЕМЬ лет, сколько пацанов полегло, калек и т.д. а большинству ватного народа пох - выбирают и дальше пдрасов во власть и делают вид что все пучком и параша друг и брат...
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14.04.2021 01:47 Відповісти
не панікуйте! є така китайська народна мудрість: "найтимніші часи наступають безпосередньо перед світанком"
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14.04.2021 03:52 Відповісти
Как раз паника -оружие врага...
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14.04.2021 09:57 Відповісти
и взяли ани мальчика 3-х лет, узкогаварящего в трусиках и как насыплють гэнтаму мальчику 300 кг. кокаина в трусики.
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14.04.2021 01:49 Відповісти
Вот именно.. Понимаете есть инфо-фронт для местных аборигенов кацапии, для Украинских масс (в Крыму и Лугандоне в первую очередь) и для остального мира в частности ЕС..А теперь вопрос - на каком из этих фронтов Украина выиграла в этой инфо-войне !? ГДЕ *** !!!!!!!!!!!!
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14.04.2021 01:56 Відповісти
Украина выиграла, так как не сочиняла небылицы, а правду не победить.
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14.04.2021 02:05 Відповісти
Причем тут небылицы !!! Мы правду донести не в состоянии...Потому что это никому с руководства нах не нужно !!! Сидят бабки считают и тайком учат гимн кацапстана ТВАРИ !!!
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14.04.2021 02:11 Відповісти
шось Вы папутали, твари уже на памойке истории вместе с тарговыми партнерами.
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14.04.2021 02:17 Відповісти
Это ты, лапоть, о Татарове сейчас? А, шо ОПа точно помойка истории?
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14.04.2021 09:44 Відповісти
биоматериал, я сейчас о мертведчуке с тарговыми партнерами, если че .
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14.04.2021 11:16 Відповісти
Скажи, дурёха : а если мы не будем так говорить - начнём выигрывать ?
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14.04.2021 02:03 Відповісти
Назви дураками патрушева,герасимова,шойгу или САМОГО...ах да это же спецы....да и боязно....толи дело на украинских - везде придурки,идиоты,психи и членограи с барыгами...недогосударство,по вашим же словам,главное -одни эмоции и никакого конструктива - росинформвойска в действии...
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14.04.2021 10:06 Відповісти
Дівчинко сила це мати сміливість сказати собі правду, якою б гіркою вона не була. Сприймати правду, і це судячи з реакції зробила переважна більшість громадян. Ні, не здаватись, принаймні всередині, але якщо нам ссуть в очи, не треба казати що то Божа роса. Коли великі патріоти типу Антоніни Геращенко за 10хв. після виходу новин починають верещати "подати воду в Крим! Відновити діалог з УПЦ МП!" всі розумні люди розуміють що воно таке є. Не треба нам заливати про "відновлення добросусідських відносин". Тут лише три шляхи: тікати якомога далі, чинити опір прямо тут і зараз, або жити в окупації і прислуговуватись окупантам. Перейти на російську, почати їздити в Крим, називати і далі Штати/Росію стратегічним партнером?

США зробили Росії приємно по повній програмі навіть не спробувавши чинити опір. Шкода дружній американський народ з такими керманичами. Зараз з огляду на те що відбулось, Китай, Північна Корея, М'янма, Венесуела стануть в чергу за Росією. Їм абсолютно байдуже на вашу пропаганду, у них своя є, ви це не зупините. Ми на порозі глобальних тектонічних змін, будуть тріщати континенти і союзи. Думаєте хоч одна країна після сьогодні впевнена в НАТО? Литві, Латвії, Естонії, Польщі це все додасть впевненості? Зараз все рознесе на шматки центробіжною силою, бо центра нема. Від вас це не залежить аж ніяк. Давайте не надувати щоки в брехливо-ура-патріотичних закликах. Це капітуляція. До нас тільки одне питання, ми стаємо частиною тієї капітуляції чи ні?
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14.04.2021 03:14 Відповісти
Ну, ще нічого не програно! Все попереду, ми переможимо!
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14.04.2021 03:23 Відповісти
Кацапський мир програв в Україні.Найкраща інформаційна війна це "кацапський мир" на Донбасі та в Криму, а також фашизм в кацапії. І щоб кацапи не казали, їм вже нема віри.
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14.04.2021 03:21 Відповісти
Говноеды РАБссии даже Гитлера победили
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14.04.2021 03:25 Відповісти
А в 1905 году сЦарь Николашка победил Японию при Цусиме...,правда сгорел весь флот РАБссии...
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14.04.2021 03:28 Відповісти
А в 1812 году РАБссия Наполеона разбила в Москве,правда Москва сгорела полностью...вместе с ранеными 30 000 рюсишэ зольдатэн...
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14.04.2021 03:29 Відповісти
А в 1855 году рюсскае быдло победило Турцию в Крыму...правда РАБссии было запрещено иметь свой флот в Черном море...
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14.04.2021 03:30 Відповісти
Дохлятина РАБссия всегда всех побеждает... даже Финляндию в 1939 году,в 1941 году и в 1944 году...не верите? спросите у Марка Солонина...он знает ВСЕ о вас крысах...
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14.04.2021 03:32 Відповісти
Самую крупну паБЕДУ РаБссия одержана над Крымских Ханом Девлет-Гиреем в 1571 году,Хан сжег Москву до тла...остались одни обломки,оставшихся в живых моцкалей Хан сделал РАБами и увез в Бахчисарай....
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14.04.2021 03:41 Відповісти
Своими сраными Фейками РАБссия обосрала весь Мир..Это правда,Ольга ********* свидетель... за Салавьева ваще молчу...
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14.04.2021 03:43 Відповісти
Вам з такими настроями в передачу"дитяча казка"йти працювати.Навіть в Україні(центральній) вати аж зашкалює в вашій інформвійні,під ваші байки всякі австріїданіїгерманіїугорщинифранції та ін. добудовують північний потік,їхні газети пишуть про громадянську війну, на перемовах вони примушують Україну до вимог *****,а Байден ще й з ним зібрався зустрітись.Я вже навіть не запитую скільки ви,як інформвоїни ,переконали кацапів.Де ці,велелюдні демонстрації,на росії проти війни,а спротив Криму,а Люба-переможець?Зато левову частку своїх "могутніх потуг" ви направили на дискредитацію добровольчого ,патріотичного,та волонтерського
руху,їх приниження та винюхуванню-вишукуванню лише негативу.Бо інакше де ваші передачі про їх подвиги,де від вас реальний благодійний фонд для інвалідів,де інформ.заходи по вшануванню?Але й тут ви терпиме поразку,бо пправда вона одна,і ніяким паскудам не вдасться применшити роль і заслуги українських патріотів.Бубочці своєму твітайте про перемоги,бо більше дурачків немає.
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14.04.2021 06:14 Відповісти
Переживаю за Израиль. Там , наверное, одни арабы остались.
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14.04.2021 06:46 Відповісти
Багато людей в Україні , на жаль не розуміють що таке - інформаційна війна . В якій , чи не найпотужнішою зброєю є - дезінформація . Цією зброєю , доволі успішно володіє рашка ,, через що у нас в Україні , до цого часу , процент - вати такий високий . Тобто , іншими словами - правду говорити не завжди є вигідно ,, і не завжди потрібно .

Це відповідь деким тутешнім коментаторам . Думай-тє .. ! Бажано -головою ..
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14.04.2021 08:06 Відповісти
Скажи неправду одній людині - потім повтори її одній тисячі, і перша повірить, що це правда, бо так кажуть інші....
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14.04.2021 08:30 Відповісти
Мене дивує,що тема обгрунтування що росія є ФАШИСТСЬКОЮ державою майже не зачіпається. Але ж всі фактори фашизма в росії (до речі як і в совку) є в наявності. Чому цю тему бояться обговорювати спеціалісти,вчені--це загадка. Що стосується нашої пропаганди,то якщо наша шлюшка-секретут буде виступати на телеканалі ДІм--то московії не потрібно дуже і старатись,бо такі гниди за них все роблять.
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14.04.2021 08:25 Відповісти
Яке виграє? Без допінгу мокші там де мають бути.
Глава Центру інформаційної безпеки Цибульська: Коли говоримо, що РФ виграє, ми транслюємо російський наратив - Цензор.НЕТ 1948
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14.04.2021 08:53 Відповісти
Кацапоалкаші на грані вимирання , виграють по кількості трупаків.
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14.04.2021 09:02 Відповісти
Это тонкий намёк на то, что "та сторона" исчезнет из упоминаний в зелёной политике? Не для того ли Мендельвошка волала про - НЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В УКРАИНЕ!? Суки.
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14.04.2021 09:38 Відповісти
А це що?
Глава Центру інформаційної безпеки Цибульська: Коли говоримо, що РФ виграє, ми транслюємо російський наратив - Цензор.НЕТ 8253
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14.04.2021 10:10 Відповісти
Все вірно сказано в Україні довіряють рос.ЗМІ аж 2% це соц . опитування, ті рашиські помийки можуть дивитись хіба маргінали ,чи може за кордоном так поспішают дивитись раша тудей ? чи може росія виграє міжнародні судди ? якраз навпаки ,росія видає бажане за дійсне а наші барани повторяють ,так само як із русскоязичним населениям де рашиська пропоганда малює вигадані цифри ,а тут повторяють.
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14.04.2021 12:09 Відповісти
 
 