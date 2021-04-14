ВООЗ закликає не торгувати дикими тваринами на продовольчих ринках: можуть бути джерелом 70% нових інфекцій у людей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни припинити на продовольчих ринках продаж живих диких тварин. Кажуть, вони можуть бути джерелом понад 70% нових інфекційних захворювань у людей.

Про це йдеться в рекомендації ВООЗ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Там зазначають, що навіть на ринках з високими стандартами гігієни та санітарії можуть виникнути значні проблеми, якщо вони дозволяють продаж або забій тварин, особливо диких.

Річ у тім, що коли диких тварин утримують у клітках або загонах та забивають на відкритих ринкових площах, вони з більшою ймовірністю мають забруднення калом, рідинами тіла та іншими відходами, що збільшує ризик передачі патогенних мікроорганізмів працівникам, покупцям та іншим тваринам.

Також читайте: Пандемія далека від завершення. Захворюваність на COVID-19 зростає протягом 7 тижнів, попри вакцинацію, - ВООЗ

Такі середовища дають можливість розмножуватись вірусам та передаватися новим господарям, включаючи людей. Як зазначають у ВООЗ, більшість нових інфекційних захворювань ㅡ гарячка Ласса, геморагічна гарячка Марбург, вірус Ніпах, та віруси з сім'ї коронавірусів ㅡ мають походження з дикої природи.

У документі ВООЗ зазначається, що існує "сильний зв'язок" між такими ринками та появою нових зоонозних патогенів. Дикі тварини можуть бути джерелом понад 70% нових інфекційних хвороб у людей.

Так, ВООЗ, Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин (OIE) та Програма ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP) закликали країни призупинити торгівлю живими дикими тваринами, яких продають задля харчування або розведення, та закрити відповідні секції продовольчих ринків. Там кажуть, що рекомендація не нова, але вона особливо актуальна після поширення коронавірусу.