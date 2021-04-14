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ВООЗ закликає не торгувати дикими тваринами на продовольчих ринках: можуть бути джерелом 70% нових інфекцій у людей

ВООЗ закликає не торгувати дикими тваринами на продовольчих ринках: можуть бути джерелом 70% нових інфекцій у людей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни припинити на продовольчих ринках продаж живих диких тварин. Кажуть, вони можуть бути джерелом понад 70% нових інфекційних захворювань у людей.

Про це йдеться в рекомендації ВООЗ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Там зазначають, що навіть на ринках з високими стандартами гігієни та санітарії можуть виникнути значні проблеми, якщо вони дозволяють продаж або забій тварин, особливо диких.

Річ у тім, що коли диких тварин утримують у клітках або загонах та забивають на відкритих ринкових площах, вони з більшою ймовірністю мають забруднення калом, рідинами тіла та іншими відходами, що збільшує ризик передачі патогенних мікроорганізмів працівникам, покупцям та іншим тваринам.

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Такі середовища дають можливість розмножуватись вірусам та передаватися новим господарям, включаючи людей. Як зазначають у ВООЗ, більшість нових інфекційних захворювань ㅡ гарячка Ласса, геморагічна гарячка Марбург, вірус Ніпах, та віруси з сім'ї коронавірусів ㅡ мають походження з дикої природи.

У документі ВООЗ зазначається, що існує "сильний зв'язок" між такими ринками та появою нових зоонозних патогенів. Дикі тварини можуть бути джерелом понад 70% нових інфекційних хвороб у людей.

Так, ВООЗ, Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин (OIE) та Програма ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP) закликали країни призупинити торгівлю живими дикими тваринами, яких продають задля харчування або розведення, та закрити відповідні секції продовольчих ринків. Там кажуть, що рекомендація не нова, але вона особливо актуальна після поширення коронавірусу.

Автор: 

ВООЗ (770) тварини (468) інфекції (109) ринок (460)


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Топ коментарі
+5
Вся ця маячня всього-навсього аби завуалювати походження вірусу з лабораторії Вухань.
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14.04.2021 01:33 Відповісти
+3
ВОЗ громче всех кричит "Держи вора!"
Билл Гейтс дал денег китайцам, китайцы наняли эфиопского Гебрейшика
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14.04.2021 01:49 Відповісти
+3
Так, не варто торгувати дикими тваринами на ринках, особливо якщо ці ринки знаходяться в місті де випадково є лабораторія з дослідження і виробництва штучних коронавірусів.
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14.04.2021 02:31 Відповісти
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Вся ця маячня всього-навсього аби завуалювати походження вірусу з лабораторії Вухань.
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14.04.2021 01:33 Відповісти
Не треба було світову економіку перетягувати до цих вуханьців - так добре було , коли вони за своєю стіною сиділи ! Ну й нехай би жерли своїх мишей . Хоча , випустили з лабораторії і навмисно . Завжди роблять ті , кому це вигідно і потрібно . Ще в них є союзники - банда ху..а .
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14.04.2021 07:37 Відповісти
Вірус ніким і нігде не виділено. Та вистава з Вуханя це тільки лапша на вуха дурням ,щоб якось пояснити кретинам свої дії. Чи може бути загрозою для суспільства хвороба з летальністю 0,03%, та й то під ШВЛ (88% летальності ,хто туди попав) ,у звичайного грипу 0,04%?
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14.04.2021 08:41 Відповісти
Не мели ерунды
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14.04.2021 08:46 Відповісти
На https://www.brighteon.com/e02729f1-e590-46f9-b834-37e29ff30567 помели на своєму сервері. Крапку в кінці речення теж постав.
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14.04.2021 08:51 Відповісти
И к чему тут этот коцапский говнофейковый сайт?)
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14.04.2021 08:58 Відповісти
Поясню, може дійде. Ця Дівчина на подив розумна ,з аналітичним мисленням ,знає кількап іноземних мов. Просто покроково розібралась з усіми документами і напрацюваннями вчених.
А що до кацапського сайту то ти друже яким язигом пішєшь?
Дуракам немає значення що їм показувати вони й так не зрозуміють , а розумним нема значення якою мовою і де ,мають розум і самі розберуться!
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14.04.2021 10:58 Відповісти
Що ти несеш ? Не дай Боже тобі опинитися там , звідки я зараз пишу - це ковідне вадділення ! Як вам ******** ці русско-китайські байки ? Не дай Боже тобі побачити "виставу" на власні очі , коли привозить швидка майже трупи ! Хоча для таких треба щоб ці кадри не сходили з екранів . Так що треба лабораторно ще підтверджувати ? Які соті відсотка ? Більше року в світі помирають міліони , а їм : "Брехня!".
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14.04.2021 08:57 Відповісти
Это кацап, он спалился ссылкой на кацапский фейк.
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14.04.2021 08:59 Відповісти
Ти може будеш здивований але при населені 8 млрд. кожен день помирають мільйони- безсмертних поки що не спостерігаються! Про https://antikor.com.ua/articles/369407-statistika_smertnosti_za_2019_rik_i_3_misjatsi_2020-go_chomu_statistika_v_jevropejsjkih_krajinah_de_zaraz_viruje_pandemi смертність прочитай сам! Зміни памперс і тікай з лікарні поки https://censor.net/ua/news/3251079/88************************************************* тебе не засунули https://censor.net/ua/news/3191073/88***********************************************************
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14.04.2021 11:06 Відповісти
Коли вас совків вже в мішках , ні мішків шкода , просто так випруть за кордон , в вашу улюблену путінляндію і там залишать - це ваше звичайне улюблене середовище . Ти мабуть памперс вдягаєш , коли чуєш слова Сорос , Гейтс ? Це ж вони вас чіпувати зібралися ! І чекаєш-не дочикаєшся коли побіжиш горілку пити на могилках . А на палку діда вже повісив , щоб 9го травня з ним ходити ?
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14.04.2021 11:19 Відповісти
Промиті мозґи стандартним розчином для пархатобота?
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14.04.2021 11:43 Відповісти
А що порохобот хіба гірше ніж совок ватноголовий ? Не думаю , а впевнений , що краще . Зараз ти вже все випросив , а на майбутнє - переклей свою кацапську ганчірку , щод люди зразу розуміли і не звертали увагу .
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14.04.2021 11:56 Відповісти
" А що порохобот хіба гірше ніж совок ватноголовий ?"-
Звичайно краще бути пархатоботом, настільки тупориле створіння що прапор NL від RU не може відрізнити. Повний череп гівна від свиночолого у тебе!
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14.04.2021 12:04 Відповісти
Я ж сказав - переклей ! Ну навіть такого не розуміє . Тоді в спам , це сайт порохоботів.
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14.04.2021 12:18 Відповісти
"Я ж сказав - переклей ! " -підиру алєґсєєвічу вальцману будеш наказувати, його діабет якраз від такого торчить!
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14.04.2021 13:00 Відповісти
От допи..івся - тепер не отримаєш від медведчука за шарія ! Виженуть , скажуть : Не здатний лошара спілкуватися , ******* , не знаєш , що Нідерланди біля Німеччини , а не біля Вороніжа . Отаких вони вже наймають , зовсім скрутно . Ні , ти пиши , вже багато людей розсмішив . Спочатку послав , але продовжуй .
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14.04.2021 13:40 Відповісти
І давно вам у дурці інтернет підключили, пацієнти зайняті , санітари бухають, духторі шлангують,колеса списують, слава інтернету!
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14.04.2021 14:13 Відповісти
Вуханьцы никогда не ели мышей, они у них тупо не водятся, потому что пещеры за 1800км оттуда.
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14.04.2021 08:44 Відповісти
Історію кулінарії вуханьців не вивчав , але те , що китайці щоб не здохнути завжди все жерли , це факт . Але це не заперечує те , що вірус цей штучний , випущений ними і не випадково .
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14.04.2021 09:01 Відповісти
ВОЗ громче всех кричит "Держи вора!"
Билл Гейтс дал денег китайцам, китайцы наняли эфиопского Гебрейшика
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14.04.2021 01:49 Відповісти
А заправляет ими Сорос 😂
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14.04.2021 08:47 Відповісти
Так, не варто торгувати дикими тваринами на ринках, особливо якщо ці ринки знаходяться в місті де випадково є лабораторія з дослідження і виробництва штучних коронавірусів.
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14.04.2021 02:31 Відповісти
І таварісчі рускіє учітєлями начіналі , а зараз куратори .
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14.04.2021 14:21 Відповісти
Ну рыба и морепродукты практически все "дикие", мало их выращивают.
Мясо тоже для некоторых стран проще дикое, чем самому пыхтеть ростить.
Так же и с птицей (индюшатиной,гусятиной, курятиной) все не заменишь.
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14.04.2021 04:32 Відповісти
Із пробірок в Китаї вилітають дикі летючі миші ! Розлітаються найбільше по країнам , де ще контролюють цей китай . І вже більше року , після міліонів померлих , розповідають про диких тварин ! А може диких тварин маодзедуни повинні тримати за стінами? Так само , як і тих , де ху..о царь .
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14.04.2021 07:46 Відповісти
А если продавать диких животных не на продовольственных рынках то они не будут источником патогенов.
В ЧЁМ ЛОГИКА?
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14.04.2021 04:50 Відповісти
Тут логіка непотрібна ,тупим і так зайде! Ударім автопробєгом по бєздорожью! Це просто лозунг.
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14.04.2021 08:43 Відповісти
зачётЪ!!!
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14.04.2021 10:40 Відповісти
"Вирус от Уханя до Берлина?
Но зато *бали панголина".
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14.04.2021 05:49 Відповісти
Як після цієї маячні можна взагалі серйозно сприймати їхні заяви.
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14.04.2021 06:23 Відповісти
Ну якщо людиноподібне створіння - то вірить!
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14.04.2021 08:44 Відповісти
Ты про щи говоришь или что? Выражайся яснее)
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14.04.2021 08:49 Відповісти
русский кислый? ребусы какие-то
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14.04.2021 08:55 Відповісти
самое дикое животное--это воз......самое страшное животное ---это человек....если бы не было этих двух живтных---природа была бы стерильна...но в принципе все беды от мужчин....но производит на свет всю гадость----женщина.......просто ужос
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14.04.2021 07:10 Відповісти
Сама дика тварина це путін .
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14.04.2021 07:39 Відповісти
Сама дика це кацап. ***** входить до їх складу.
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14.04.2021 07:47 Відповісти
В Библии насчёт "чё пожрать" также регламентированы запреты. И ежели добропорядочные христиане в гастрономических вопросах "положили хрен" даже на Библию, то на ВОЗ "забьют болт" таких размеров, шо ихний Гебреисус и на ноги не встанет.
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14.04.2021 08:43 Відповісти
"В Библии насчёт "чё пожрать" также регламентированы запреты."- це в Торі для вибраного народу. 613 правил кошруту. Всіх інших народів ці правила не стосуються. Переважна більшість - це новозавітні християни.
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14.04.2021 08:48 Відповісти
а что там в наскальных пещерных рисунках папуасов сказано? Тоже ж важно
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14.04.2021 08:50 Відповісти
Ясно , там про полювання ,розмноження ,мамонтів, і решту.... Он цілий мульт "Льодовиковий період" забабахали, а на тему розмноження то взагалі ....
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14.04.2021 08:53 Відповісти
Прекрасный образец!
Итак, коллеги, иллюстрация правила "чем невежественней идиот - тем он активнее!"
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14.04.2021 12:17 Відповісти
Ага і старається влізти там де йому здається що він вже знає все!
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14.04.2021 12:57 Відповісти
на ВОЗ, пошел на уй. Приняли мозовскую реформу? приняли. Теперь надо не надо будут делать так, как скажет этот вонючий брехливый моз. Оказалось здравомыслия, нету даже у 10% населения.
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14.04.2021 12:19 Відповісти
 
 