Боррель і Блінкен обговорили події в Україні та висловили стурбованість діями РФ
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розмовляв 13 квітня з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і обговорював з ним Україну.
Про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Високий представник (ЄС із закордонних справ) і заступник голови (Єврокомісії) Боррель і держсекретар Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу тривалого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму", - йдеться в комюніке ЄВС, опублікованому в Брюсселі.
Сторони також говорили стосовно продовження спільної роботи зі стабілізації Афганістану і обмінялися думками про тривалу кризу в Ефіопії. Обидва торкнулися ситуації в Ірані та стану дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.
"Високий представник і держсекретар Блінкен домовилися продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами і проблемами зовнішньої політики і безпеки", - сказано в повідомленні ЄВС.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
по-друге, важливий нюанс полягає в тому, що великі західні компанії Україну не розглядають як окремий і перспективний ринок! весь товар йде спочатку на хаб, розташований в московії, потім по різним "мєлкім" країнкам, накшталт нашої
ну и по-третє, ніхто не відміняє місцевих бізнесменьчиків, які не хочуть і не вміють спілкуватися і вчитися іноземним мовам - простіше домовлятися кацапською!
Прогнозы не хорошие в свете звонка Байдена
ніхто не знає якими матюками і погрозами Байден міг обкласти *****, але все чомусь почали вважати, що Байден здався
И я поняла , так мне кажется , одну вещь - это была провокация к нагнетанию . Ведь все от Запада не обещали НАТО , там все было по-другому корректно обещать помощь... А вова - кричал это как мантру- БАЙДЕН ВОЗЬМИ В НАТО ...
А теперь вова дет к Микрону - дальше ход моих мыслей сам понимаете.
- "глубокую обеспокоенность";
- "озабоченность";
- "глубокую озабоченность";
- "да и хрен им радый".