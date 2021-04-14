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Новини Агресія Росії проти України
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Боррель і Блінкен обговорили події в Україні та висловили стурбованість діями РФ

Боррель і Блінкен обговорили події в Україні та висловили стурбованість діями РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розмовляв 13 квітня з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і обговорював з ним Україну.

Про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Високий представник (ЄС із закордонних справ) і заступник голови (Єврокомісії) Боррель і держсекретар Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу тривалого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму", - йдеться в комюніке ЄВС, опублікованому в Брюсселі.

Сторони також говорили стосовно продовження спільної роботи зі стабілізації Афганістану і обмінялися думками про тривалу кризу в Ефіопії. Обидва торкнулися ситуації в Ірані та стану дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.

Також читайте: Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім

"Високий представник і держсекретар Блінкен домовилися продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами і проблемами зовнішньої політики і безпеки", - сказано в повідомленні ЄВС.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Автор: 

росія (65994) Боррель Жозеп (1074) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+22
А можно слово обеспокоенность не писать больше?
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14.04.2021 01:53 Відповісти
+14
Звонок Байдена колоссальная гигантская роковая психологическая ошибка. Он идеально вписывается в кремлевский нарратив и резко усиливает позиции бешеных в бункере. Полное непонимание психологии убийц. (с)
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14.04.2021 01:58 Відповісти
+7
Це було всі роки війни.Ми тут щоки надуваємо за північний потік і кажемо,за продажну Європу.Але Україна ще гірша.Ніяка паважаюча себе країна так би не робила.Ну хіба не можна не возити з москальщини побутову хімію,автівки і техніку наприклад? Чому такі люди як новінський не депортовані з України? Хіба ціла сбу не могла на нього щось накопати? І це тільки декілька прикладів.А українці взяли,ще й обрали зелених до влади.
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14.04.2021 04:21 Відповісти
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Боррель с Баррелем
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14.04.2021 01:52 Відповісти
А можно слово обеспокоенность не писать больше?
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14.04.2021 01:53 Відповісти
малыш, они озабоченно-обеспокоены)) это то на что они способны)))
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14.04.2021 04:43 Відповісти
Могут. Буду писать взволнованность.
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14.04.2021 07:07 Відповісти
топоры и патриоты поправят ситуацию прям сразу.
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14.04.2021 01:54 Відповісти
Звонок Байдена колоссальная гигантская роковая психологическая ошибка. Он идеально вписывается в кремлевский нарратив и резко усиливает позиции бешеных в бункере. Полное непонимание психологии убийц. (с)
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14.04.2021 01:58 Відповісти
нарратив это слово паризит в культуре общения, нарыв шаблонных выражений, ранее была в тренде токсичность. Вскоре еще что-то появится
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14.04.2021 02:10 Відповісти
модернизация инноваций)))
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14.04.2021 07:21 Відповісти
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопают любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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14.04.2021 02:11 Відповісти
а якщо контекстом дзвінка був: "мі підтримаємо Україну, надамо ще більше зброї, приймемо в НАТО, якщо ти не припинешь бринчати зброєю"?
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14.04.2021 03:48 Відповісти
А Україна торгує собі з москалями.І москалі спокійно собі сюди приїжджають.Це так має бути?
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14.04.2021 04:10 Відповісти
ні, так не має бути!
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14.04.2021 04:12 Відповісти
Це було всі роки війни.Ми тут щоки надуваємо за північний потік і кажемо,за продажну Європу.Але Україна ще гірша.Ніяка паважаюча себе країна так би не робила.Ну хіба не можна не возити з москальщини побутову хімію,автівки і техніку наприклад? Чому такі люди як новінський не депортовані з України? Хіба ціла сбу не могла на нього щось накопати? І це тільки декілька прикладів.А українці взяли,ще й обрали зелених до влади.
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14.04.2021 04:21 Відповісти
тут справа не в тому чи можна чи ні щось там не ввозити, справа в тому, що, по-перше, не треба влаштовувати штучних дефіцитів, так вчиняють лише кацапи! більше того, боюся що українське суспільство теж не зрозуміло б як би йому, раптово, довелося б чистити зуби "берестою"!
по-друге, важливий нюанс полягає в тому, що великі західні компанії Україну не розглядають як окремий і перспективний ринок! весь товар йде спочатку на хаб, розташований в московії, потім по різним "мєлкім" країнкам, накшталт нашої
ну и по-третє, ніхто не відміняє місцевих бізнесменьчиків, які не хочуть і не вміють спілкуватися і вчитися іноземним мовам - простіше домовлятися кацапською!
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14.04.2021 05:00 Відповісти
Можна возити товар з Європи.Маленькі інтернет магазинчики це роблять.А гіганти не можуть нажертися.В них контракти з москалями.На москальщині техніку випускають і навіть в Білорусі телевізори Панасонік випускають.Потрібно домовлятися.Але наші ненажери хочуть багато відкатів.Україна багато споживає.більше ніж багато країн Європи.Було би бажання,все можна зробити.
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14.04.2021 05:18 Відповісти
Що до ціх відкатів то це просто національна біда.... хрін хто з цівіл. світу сюди зайде як інвестор.. вони цього Зімбабве нерозуміють
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14.04.2021 07:38 Відповісти
Было и желание и предложение, но частные производственные гиганты той же техники не имели желание перевозить все производство в Украину. Товарооборот у нас связан с работой частных компаний и такими товарами, которые мы не можем воспроизвести в нужном количестве (той же химии, удобрения, бытовая техника (отсутствие желания производителей переехать в Украину или построить производство, слишком мал рынок) и т.д.). Закупка того же более качественного удобрения стоит в 2 раза дороже в Европе, хоть оно и качественней в разы, но стоимость товара у нас возростет из за затрат и т.д. Мы с 91 года полностью были завязаны на торговле с кацапией, так просто взять, и отрубить, физически нереально, у нас нет доболнительных рынков сбыта или покупки товара по адекватной цене, так уж сложилось. Воспользовались тем, что ЕС увеличила квоту на ввоз товаров, шоб уменьшить зависимость от кацапии из за агресии, но на этом и шабаш.
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14.04.2021 08:02 Відповісти
Зовнішньоторговельний оборот товарів з кацапами у 2020 р. склав 7,2 млрд дол. Щоправда зменшився на 29 % .. але торгівля йде аж фуфайка завертається..
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14.04.2021 07:36 Відповісти
Вчера Кулеба говорил с Блинкэном...Мавзолейные,вам лучше пасти зарыть в Мавзолей....
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14.04.2021 03:21 Відповісти
а на брифинге с Блинкэном после Кулеба получил сюрприз - вопросы-сообщения о звонке Байдена - вы же наверняка слышали нижнюю ссылку на фейгина
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14.04.2021 04:25 Відповісти
Мочить вас крыс и ссук гэбнявых будут нещадно
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14.04.2021 03:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SHETgH_7X2U- Переиграл ли всех Путин? Беседа Валерия Соловья, Андрея Пионтковского у Фейгина

Прогнозы не хорошие в свете звонка Байдена
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14.04.2021 04:11 Відповісти
їх діалог йшов в найочікуванішому руслі - "все пропало"!
ніхто не знає якими матюками і погрозами Байден міг обкласти *****, але все чомусь почали вважати, що Байден здався
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14.04.2021 05:02 Відповісти
А Макрон ждет вову с чем? Знаете, какое мое личное наблюдение... После поездки вовы в катар, да уже были рашисты у порога , но всех Слуг вдруг , обеспечили полной поддержкой рвения в НАТО с такой силой и попугайничаем на всех шоу, даже от тех, которые раньше были противниками,,,
И я поняла , так мне кажется , одну вещь - это была провокация к нагнетанию . Ведь все от Запада не обещали НАТО , там все было по-другому корректно обещать помощь... А вова - кричал это как мантру- БАЙДЕН ВОЗЬМИ В НАТО ...
А теперь вова дет к Микрону - дальше ход моих мыслей сам понимаете.
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14.04.2021 05:12 Відповісти
Байден признал ошибку и сдался Путлеру.Теперь Путлер не убийца.США и НАТО дерьмо
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14.04.2021 04:39 Відповісти
У Байдена еще есть республиканцы за спиной и остались слишком громкие обещания насчет рашистов... Но согласна с Соловьем ( чуть ли не впервые) - уход от войны выльется вове его "минскими" ... Без прямого участия США но с посредничеством продажной Франции
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14.04.2021 05:16 Відповісти
Путлер купил Байдена за 1 долляр
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14.04.2021 05:54 Відповісти
Соловей КГБист старой закалки,почти Познер...
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14.04.2021 05:57 Відповісти
Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ - Цензор.НЕТ 9285
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14.04.2021 06:59 Відповісти
Давно на твою родную кацапию гробы в больших количествах приходили? Кровью захлебнетесь.
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14.04.2021 06:33 Відповісти
За каждого погибшего героя положим не меньше десятка ваших. И до тебя доберемся русская тварь.
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14.04.2021 06:38 Відповісти
Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ - Цензор.НЕТ 9124 ЗРК "Patriot" уже в Украине.Байден держит слово...
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14.04.2021 07:04 Відповісти
Эрдоган разрешил эсминцу США Дональд Кук войти в Черное море.Вешайтесь Мавзоленые...
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14.04.2021 07:09 Відповісти
Каждые сутки в Украину прилетают военно-транспортные самолеты США Геркулес...
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14.04.2021 07:12 Відповісти
Забрали в Украине ЯО по Будапештскому меморандуму? Получите ответочку
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14.04.2021 07:14 Відповісти
Крысы позорные...Путлеру от меня прювет...
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14.04.2021 07:15 Відповісти
Разведка США насчитала в Крыму 5 крупных складов боеприпасов,в Севасе,Бахчисарае,Керчи,Джанкое и под Симферополем...достаточно одного Томагавка и Крыма нет...
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14.04.2021 07:27 Відповісти
Боррель и Блинкен обсудили события в Украине и выразили обеспокоенность действиями РФ - Цензор.НЕТ 501
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14.04.2021 07:34 Відповісти
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен совместными титаническим усилиями по поиску "чего бы выразить" для преодоления кризиса в российско-украинских отношениях достигли уровня "обеспокоенность". В дальнейшем ожидается, что Боррель и Блинкен поэтапно выразят:
- "глубокую обеспокоенность";
- "озабоченность";
- "глубокую озабоченность";
- "да и хрен им радый".
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14.04.2021 08:27 Відповісти
Я бы за выражение обеспокоеннсти бил лопатой по хлебалу.
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14.04.2021 08:52 Відповісти
 
 