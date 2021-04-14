Боррель і Блінкен обговорили події в Україні та висловили стурбованість діями РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розмовляв 13 квітня з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і обговорював з ним Україну.

Про це повідомила Європейська зовнішньополітична служба (ЄВС), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Високий представник (ЄС із закордонних справ) і заступник голови (Єврокомісії) Боррель і держсекретар Блінкен обговорили останні події в Україні та висловили глибоку стурбованість з приводу тривалого великого нарощування російських збройних сил на кордонах України та в незаконно окупованому Криму", - йдеться в комюніке ЄВС, опублікованому в Брюсселі.

Сторони також говорили стосовно продовження спільної роботи зі стабілізації Афганістану і обмінялися думками про тривалу кризу в Ефіопії. Обидва торкнулися ситуації в Ірані та стану дискусій про повернення Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми до повної реалізації.

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"Високий представник і держсекретар Блінкен домовилися продовжити спільну роботу над цими та іншими пріоритетами і проблемами зовнішньої політики і безпеки", - сказано в повідомленні ЄВС.

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