Повторні щеплення AstraZeneca почнуть робити 23 травня, до цього часу точно отримаємо вакцину, - Степанов
Україна розраховує до кінця травня отримати другі дози вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
"У нас є певна проблема з отриманням вакцини Covishield (AstraZeneca) через експортні обмеження, який діють. Є дві складові: ми намагаємося все-таки отримати дозвіл і отримати цю вакцину від CEDAM. Друга частина, яким чином ми можемо вирішити це питання - це отримання цієї вакцини від COVAX. Перша партія, яку ми очікуємо, це 367 тисяч доз і далі вже по наростальній. До кінця травня ми повинні отримати 1,7 млн доз", - розповів він.
Міністр уточнив, що друга вакцинація препаратом AstraZeneca має розпочатися з 23 травня: "До цього часу ми точно отримаємо вакцину для проведення другої вакцини".
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