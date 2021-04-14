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Новини Коронавірус і карантин
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Повторні щеплення AstraZeneca почнуть робити 23 травня, до цього часу точно отримаємо вакцину, - Степанов

Повторні щеплення AstraZeneca почнуть робити 23 травня, до цього часу точно отримаємо вакцину, - Степанов

Україна розраховує до кінця травня отримати другі дози вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"У нас є певна проблема з отриманням вакцини Covishield (AstraZeneca) через експортні обмеження, який діють. Є дві складові: ми намагаємося все-таки отримати дозвіл і отримати цю вакцину від CEDAM. Друга частина, яким чином ми можемо вирішити це питання - це отримання цієї вакцини від COVAX. Перша партія, яку ми очікуємо, це 367 тисяч доз і далі вже по наростальній. До кінця травня ми повинні отримати 1,7 млн ​​доз", - розповів він.

Міністр уточнив, що друга вакцинація препаратом AstraZeneca має розпочатися з 23 травня: "До цього часу ми точно отримаємо вакцину для проведення другої вакцини".

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) COVAX (36) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+5
Тварь.
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14.04.2021 04:28 Відповісти
+3
Звучит как утилизация вакцины на территории Украины...
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14.04.2021 02:12 Відповісти
+2
Xуже. Гораздо хуже.
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14.04.2021 06:10 Відповісти
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Звучит как утилизация вакцины на территории Украины...
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14.04.2021 02:12 Відповісти
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14.04.2021 07:42 Відповісти
Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов - Цензор.НЕТ 406
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14.04.2021 02:26 Відповісти
зуб даеш???)))
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14.04.2021 02:39 Відповісти
Тварь.
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14.04.2021 04:28 Відповісти
Xуже. Гораздо хуже.
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14.04.2021 06:10 Відповісти
Стєпанов вже вирішив, що буде робити, якщо станеться випадок смерті від тромбозу?
Чи знову буде "після - не значить внаслідок"?
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14.04.2021 04:36 Відповісти
Ньюзелюки продолжаются. Рассказывать о том когда будет сделана вторая прививка, когда для первой прививки вакцина будет поставлена чуть меньше чем через месяц это вершина словоблудия и цинизма...
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14.04.2021 06:51 Відповісти
Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов - Цензор.НЕТ 6958
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14.04.2021 07:00 Відповісти
Наши власти - это золотое дно с материалом для защиты докторских диссертаций по психиатрии. .
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14.04.2021 09:10 Відповісти
Мы точно получим ,звучит как очередная брехня от зедебилов.Точно,скорей всего,возможно,завтра,до конца месяца .Сделаем 41 миллион прививок в 2021 году!! Еще сказки есть?
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14.04.2021 09:11 Відповісти
А если получим 1 мая...то для чего ждать 23-го мая??
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14.04.2021 09:15 Відповісти
шо, опять.
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14.04.2021 09:53 Відповісти
 
 