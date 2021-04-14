Повторні щеплення AstraZeneca почнуть робити 23 травня, до цього часу точно отримаємо вакцину, - Степанов

Україна розраховує до кінця травня отримати другі дози вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"У нас є певна проблема з отриманням вакцини Covishield (AstraZeneca) через експортні обмеження, який діють. Є дві складові: ми намагаємося все-таки отримати дозвіл і отримати цю вакцину від CEDAM. Друга частина, яким чином ми можемо вирішити це питання - це отримання цієї вакцини від COVAX. Перша партія, яку ми очікуємо, це 367 тисяч доз і далі вже по наростальній. До кінця травня ми повинні отримати 1,7 млн ​​доз", - розповів він.

Міністр уточнив, що друга вакцинація препаратом AstraZeneca має розпочатися з 23 травня: "До цього часу ми точно отримаємо вакцину для проведення другої вакцини".

Також читайте: У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину