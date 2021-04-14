У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину
Туреччина посилює карантинні заходи з 14 квітня через зростання кількості хворих на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент країни Раджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hürriyet.
За новими правилами:
- вводиться комендантська година з 19:00 до 05:00 (раніше вона діяла з 21:00);
- під час комендантської години заборонені міжміські поїздки, крім невідкладних випадків;
- громадянам молодше 18 років і старше 65 заборонено користуватися громадським транспортом;
- ресторани і кафе працюють тільки на винос;
- до кінця місяця Рамадан (до 12 травня) будуть закриті всі місця масових зібрань і заборонено проводити в закритих приміщеннях весілля, заручини й інші святкування.
За даними Worldometer, за минулу добу в Туреччині виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 59 187 осіб, 273 людини померли.
30 березня 2021 року Туреччина повернула карантин вихідного дня.
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росії,ТУРКМЕНИСТАНУ,Білорусі...
Як і решті країн.
В тех странах где самыЕ жёсткие карантины и локдауны после этого самые большие вспышки заболеваемости. А там где забили на танцы с бубном вокруг обычного гриппа ( читай ковида) ситуация более- менее.
втім, і https://www.youtube.com/watch?v=vrz0RweEs_g&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2 доморощених дебілів-популістів вистачає...
Все ограничения должны быть исключительно на добровольной основе. Если Вы считаете необходимым носить маску, держать дистанцию, самоизолироваться, работат удалённо, больше двух не собираться и т п - пожалуйста! Но почему Вы считаете себя вправе ограничивать меня в конституционных правах и уже угробили больше года моей жизни?
Фактически у нас введена презумпция виновности. Доказать шо кто то кого то заразил потому шо был без маски...... Это полный бред!
Пешы исчо!
Результат не важен.
Надевай два намордника и сиди дома - гарантия жеж! Извените за повтор
а то что нас мусульман там не так много , но это дело столетий. В ЕС быстрее мусульманский мир наступит.
https://www.youtube.com/watch?v=CVJS0eHj7bI&t=523s