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Новини Коронавірус і карантин
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У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину

У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину

Туреччина посилює карантинні заходи з 14 квітня через зростання кількості хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент країни Раджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hürriyet.

За новими правилами:

- вводиться комендантська година з 19:00 до 05:00 (раніше вона діяла з 21:00);

- під час комендантської години заборонені міжміські поїздки, крім невідкладних випадків;

- громадянам молодше 18 років і старше 65 заборонено користуватися громадським транспортом;

- ресторани і кафе працюють тільки на винос;

- до кінця місяця Рамадан (до 12 травня) будуть закриті всі місця масових зібрань і заборонено проводити в закритих приміщеннях весілля, заручини й інші святкування.

Також читайте: Росія призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України: "Звідти 80% привізних випадків COVID-19 у РФ"

За даними Worldometer, за минулу добу в Туреччині виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 59 187 осіб, 273 людини померли.

30 березня 2021 року Туреччина повернула карантин вихідного дня.

Автор: 

карантин (18172) Туреччина (3626) Ердоган Реджеп Таїп (954) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Бідося привіз туркам привіт з Буковеля. В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час - Цензор.НЕТ 8627
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14.04.2021 07:21 Відповісти
+4
лахтінські піда..аси ще не таке можуть розповісти..
втім, і https://www.youtube.com/watch?v=vrz0RweEs_g&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2 доморощених дебілів-популістів вистачає...
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14.04.2021 08:01 Відповісти
+3
а не паРашка ли распространяет коронавирус?
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14.04.2021 07:19 Відповісти
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зато наверно как туры туристические подешевели
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14.04.2021 07:16 Відповісти
Поезжай и Борьку возьми... пусть с родней повидается пока вашего англодеда хоронят
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14.04.2021 09:58 Відповісти
а не паРашка ли распространяет коронавирус?
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14.04.2021 07:19 Відповісти
Причём показательно: объявляет запрет на полёты в Турцию "из-за вспышки заболеваемости" и последующая вспышка...
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14.04.2021 07:21 Відповісти
Попрут в Намкрыш, там ковида нет, ***** он там не нужен.
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14.04.2021 07:25 Відповісти
Туркам самим треба було заборонити поїздки громадян з країн з незрозумілими епідситуаціями-
росії,ТУРКМЕНИСТАНУ,Білорусі...
Як і решті країн.
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14.04.2021 07:57 Відповісти
Я думаю вспышка произошла из-за посещения Турции Президентом Украины... вы же сами знаете - куда он ни поедет там происходит какое-нибудь бедствие
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14.04.2021 09:10 Відповісти
Бідося привіз туркам привіт з Буковеля. В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час - Цензор.НЕТ 8627
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14.04.2021 07:21 Відповісти
Ох і необачно поступив Ердоган, необачно. Попереджали ж про можливий "удар в спину".
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14.04.2021 12:28 Відповісти
500 000 РАБссиянцев заказали и купили билеты в Турцию... Турагентства РАБссии в шоке...
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14.04.2021 07:29 Відповісти
это дело не впервой , вернут им деньги с %
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14.04.2021 11:25 Відповісти
В Турции новый рекорд заболевших COVID-19 - почти 60 тыс. человек: власти усиливают карантин и вводят комендантский час - Цензор.НЕТ 6662
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14.04.2021 07:32 Відповісти
Это уже маразм
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14.04.2021 10:25 Відповісти
Эрдоганыч,бабло не возвращай...И Турецкий поток пора закрыть... 30% то не бабло с того потока...
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14.04.2021 07:33 Відповісти
Ну вы тоже скажете... он же не украинец... турки все делают по чести - смело отбирают кормушку у лохов, потому что жопа имеется и платят партнерам вовремя, потому как те делятся с ними доходами... то что вы предлагаете - это цыганские методы мелких народностей, а не потомков великих империй
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14.04.2021 09:20 Відповісти
В Германии 15 минутные тесты по 5 евро. Нашего производителя блокируют. Рубят бабло, а на смертность им плевать
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14.04.2021 07:49 Відповісти
Шо то я заметил такую закономерность:
В тех странах где самыЕ жёсткие карантины и локдауны после этого самые большие вспышки заболеваемости. А там где забили на танцы с бубном вокруг обычного гриппа ( читай ковида) ситуация более- менее.
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14.04.2021 07:49 Відповісти
Один из самых жестких каранинов на Тайване - за 8 секунд нарушения карантина человеку 3500 долларов штрафа впаяли. Ну, расскажи мне о большой вспышке ковида на Тайване...
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14.04.2021 07:54 Відповісти
лахтінські піда..аси ще не таке можуть розповісти..
втім, і https://www.youtube.com/watch?v=vrz0RweEs_g&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2 доморощених дебілів-популістів вистачає...
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14.04.2021 08:01 Відповісти
Тайвань отдельный остров. На изолированных островах и так нет особых проблем с гриппом. Хотя на самом деле ковид не смертельнее других разновидностей гриппа. И гораздо больше смертей будет из за последствий локдаунов и карантинов чем из за коронавируса. Но на это всем насрать. Бо всем властям удобней управлять с помощью запретов и списывать все свои косяки на коронавирус.
Все ограничения должны быть исключительно на добровольной основе. Если Вы считаете необходимым носить маску, держать дистанцию, самоизолироваться, работат удалённо, больше двух не собираться и т п - пожалуйста! Но почему Вы считаете себя вправе ограничивать меня в конституционных правах и уже угробили больше года моей жизни?
Фактически у нас введена презумпция виновности. Доказать шо кто то кого то заразил потому шо был без маски...... Это полный бред!
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14.04.2021 08:37 Відповісти
Мальта тоже остров, но на нем в 30 раз больше заболевших и в 40 раз больше умерших. А население в 50 раз меньше, чем на Тайване. Жги дальше о бесполезности карантинов.
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14.04.2021 11:10 Відповісти
Кацапе, дуже сприятлива ситуація на твоїй етнічній "родіне"..Там не те що "забілі.." - там "новічок срі" уже всіх вилікував..От тільки чомусь у підмосковному військовому містечку закритому ,та під оцепленням військових кожен день закопують у рви вириті технікою десятки тисяч ковідних трупів кацапського бидла..Твої родичі ж тупі як їхні валянки а тому не знають що з верхніх поверхів видно дуже далеко..Ті що живі ще поки - бачать та у мережах ляпають..поки ФСБ неприйшло навчити як треба себе поводити. Ще придумай якісь казки..що треба а що ні.. ..Там де немає роботи над проблемою або нестача вакцини - локдауни невідворотні ,але вони можуть бути різними. Можно і підтримувати роботу на драконівських законах по безпековим питанням а можна просто все закрити та вмерти з голоду..Віва зелений тупий, сцикливий жид! воно нам накерує..Не мели дурниць.
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14.04.2021 09:02 Відповісти
Дадада, помню такое про НьюЙорк задували в уши ровно год назад. И крематории мобильные...
Пешы исчо!
У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину - Цензор.НЕТ 1518
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14.04.2021 09:11 Відповісти
Потому что локдаунами - самым малоэффективным видом борьбы с эпидемией - вынуждены заниматься те страны, где нет достаточного обеспечения вакцинами... тем у кого есть возможность широкой вакцинации - лучшего средства борьбы - локдаун уже не нужен... все просто как дважды-два...
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14.04.2021 09:33 Відповісти
Вынуждены создавать видимость борьбы.
Результат не важен.
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14.04.2021 09:39 Відповісти
Три недели пусть маски носят и не снимают и все будет Зешибись.
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14.04.2021 08:58 Відповісти
Это не беда, что вам "угробили" год жизни. Беда в том, что из-за таких люди лишаются жизни.
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14.04.2021 08:59 Відповісти
Маша, два намордника носи, гарантия!
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14.04.2021 09:08 Відповісти
Лучше о себе подумай,пока петух не клюнул....Умник !
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14.04.2021 09:23 Відповісти
Так яж с заботой. О нервных, которым всегда ктото другой виноват.
Надевай два намордника и сиди дома - гарантия жеж! Извените за повтор
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14.04.2021 09:28 Відповісти
То непрерывные "неуловимые" взрывы на площадях Станбула, то такие же вирусы..??
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14.04.2021 09:20 Відповісти
То сирийские моджахеды, живущие в Стамбуле... они хуже вирусов
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14.04.2021 09:56 Відповісти
Это пропаганда от м.симонян "неРаша тудей" Они не туркоманы, а "9 легион" ИндоПэриджанской Империи-ОдЭры=Огня муж(азэры) Их 3 млн.там.Их бомбил(Кремль арабохайский) и травил газами проститута асад(ответит когдато).Еще 3 млн.одэров в Ираке-тоже остатки ГрекоАнарской(Рим) империи,потом идут 35млн н севере Ирана(из 100 млн.населения Ирана) и Кавказский Одэрбейджан с Дагестаном(тоже р.наз.ОДэр.) Если обьединить эти линии ,то пол-ся Пэриджанская Империя(Др.ГрекоПерсия Кавказская)+Базантия в ней.Ее возрждения все боятся.
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14.04.2021 10:12 Відповісти
Проститут твой хер Эрдоган который украл у украинцев транзит и еает вид, что готов м помочь. Когда Путин зажмет яйца Эрдогана и Алиева в одном кулаке им никаой херов периджан не поможет
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15.04.2021 01:10 Відповісти
Одно из яиц Эрдогана находится в руках Путина, другое в руках Байдена... поэтому куда бы политический ветер ни подул, у Турции будет то падение курса лиры - зажим яйца от США, то падение дополнительных доходов, на которые ее подсадила Россия - зажим другого яйца от нее же... Оба Эрогановы яйцедержатели хорошо знают турецкий характер - смелый и жадный - и будут постоянно играть ими...
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14.04.2021 09:49 Відповісти
Раньше писали к. США в 2054г,потом 2041г, а сейчас бояться сказать когда кол-во пуэрториканцев и афроамерианцев станет там 51% А ведь открыли ее мы-Скала горящего бека(Колумб=Гала Ян Бей) из др.Персии(Пэриджан),а не Португалии(ее тогда не было).А про Россию и говорить нечго.Количество нас.уменьшается,а воглаве другие.Так что Эрдоган вырвет свои яйца наверное одновременно.
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14.04.2021 10:18 Відповісти
Расскажите про РФ, очень интересно и как там население уменьшается.
а то что нас мусульман там не так много , но это дело столетий. В ЕС быстрее мусульманский мир наступит.
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14.04.2021 11:28 Відповісти
Вам 3-м закавказским карликам уже надо наконец между собой решить окончательно кто открыл первым Америку... вот грузины в 1985 году утверждали, что они

https://www.youtube.com/watch?v=CVJS0eHj7bI&t=523s
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15.04.2021 01:21 Відповісти
 
 