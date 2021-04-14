У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину

Туреччина посилює карантинні заходи з 14 квітня через зростання кількості хворих на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент країни Раджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hürriyet.

За новими правилами:

- вводиться комендантська година з 19:00 до 05:00 (раніше вона діяла з 21:00);

- під час комендантської години заборонені міжміські поїздки, крім невідкладних випадків;

- громадянам молодше 18 років і старше 65 заборонено користуватися громадським транспортом;

- ресторани і кафе працюють тільки на винос;

- до кінця місяця Рамадан (до 12 травня) будуть закриті всі місця масових зібрань і заборонено проводити в закритих приміщеннях весілля, заручини й інші святкування.

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За даними Worldometer, за минулу добу в Туреччині виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 59 187 осіб, 273 людини померли.

30 березня 2021 року Туреччина повернула карантин вихідного дня.