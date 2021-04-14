Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС
Минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру ОС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зокрема, в районі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті населеного пункту Майорськ БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.
"Командування об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, 3 військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у відомстві.
Разом з тим повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.
"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Где "тишина" ????!!!!
Тишина только у ЗЕ в черепной коробке.
А на в зоне ООС идут активные боевые действия противника.
Одужання пораненим.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
реформу забезпечення службовим житлом, провалив оборонне замовлення,
відвів контснайперські пари та розвідку з лініі зіткнення......
Розказує на телеканалі CNN, що Байдень йому щось недостатньо зробив.... піпець )