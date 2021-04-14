Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС

Минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру ОС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, в районі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.

"Командування об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, 3 військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у відомстві.

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Разом з тим повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.