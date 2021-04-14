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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС

Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали

Минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру ОС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зокрема, в районі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець зазнав  поранення, несумісне з життям.

"Командування об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, 3 військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у відомстві.

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Разом з тим повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

Автор: 

обстріл (29105) Донбас (22357) втрати (4443) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1953
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14.04.2021 09:11 Відповісти
+17
Не пора Зеленскому объявить подозрение за его приказы "убери оружие, я сказал! Я не лох!"? Все погибшие за время его правления, на его совести и ответственности, особенно те, кто убит снайперским огнем! Это /Зеленский отдал Путину снайперов Януковича, убивавших на Майдане! Здесь чистой воды государственная измена!
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14.04.2021 08:33 Відповісти
+13
Царство Небесне загиблому герою. Співчуття рідним і ганьба головнокомандувачу, який бачив в очах терориста мир, а по суті - там смерть, ненависть і злоба. Броньовані двері за лімон в офісі поставив, щоб не стукалися бандьори? Апетит нормальний?
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14.04.2021 08:30 Відповісти
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Я думаю как все будет: кацапы принесут в сакральную жертву пушилина, хоть последний и не согласен, потом повстанцЫ начнут давать "ответку", наши возможно ответят и пойдет заруба, а потом и орки подтянутся...
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14.04.2021 08:13 Відповісти
За пушилу не побіжать дураки з московії. Більше реальний варіант - це російським терористам закидати мінами якусь школу і миттєво відзняти маленькі трупики і показати, що мол витворяє "хунта" і буде репетувати, щоб ввели санкції проти України, відновить наступ терористичних армій "ДЕР" "ЛНР" і введе своїх "миротворців" на территорію ордло, а військами "ордло" підуть до Каховського водосховища, щоб одним пострілом захопити кримський канал і подавати воду в Крим. Так що ті війська, які накопичуються біля наших кордонів будуть обов'язково задіяні- одні як допоомога оркам під їх прапорами, інші як "миротворці", а ще велика частина для залякування нашого шапіто.
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14.04.2021 08:38 Відповісти
Вже можна зробити висновок щодо зміни оьстілів порівняно з 2018 роком. Тоді кількість обстрілів була дещо більшою, бо обстріли носили хаотичний характер із-за страху нарватися на миттєву відповідь. Тому вони не були прицільними і орки, здійснивши постріл, чи випустивши чергу в бік (не по цілі!!) наших позицій, швидко ретирувались у безпечне місце. Бо знали, що ведеться відстеження аеророзвідкою, контрбатарейними системами і контмснайперськими групами. Тепер навіть кацапські снайпер мають можливість двічі!!!, а то і тричі здійснювати постріли, не змінюючи позицій. Це дає можливість набагато краще пристмітятися і самі постріли є більш результстианими. Якщо не вести миттєвий вогонь у відповідь по орках, то результативність їхніх обстрілів буде зростати при зменшенні кількості пострілів і економії ***********. Мрія снайпера - один постріл - одне ураження.
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14.04.2021 08:15 Відповісти
Треба давать жорстку відповідь, всіма засобами!
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14.04.2021 08:18 Відповісти
згідний, але чомусь 200-ті чомусь тільки у нас
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14.04.2021 08:22 Відповісти
ні.
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14.04.2021 08:24 Відповісти
Розумні люди казали:щоб не нариватись на жорсткі санкції,загострення почнеться з окупованих донецької та луганської областей.Переросте в конфлікт(невідомо хто вийде з нього переможцем) захватом областей,які перешкоджають подавати воду в окупований російською федерацією Крим.У цьому році в Криму з водою буде катастрофа.
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14.04.2021 08:28 Відповісти
Царство Небесне загиблому герою. Співчуття рідним і ганьба головнокомандувачу, який бачив в очах терориста мир, а по суті - там смерть, ненависть і злоба. Броньовані двері за лімон в офісі поставив, щоб не стукалися бандьори? Апетит нормальний?
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14.04.2021 08:30 Відповісти
Не пора Зеленскому объявить подозрение за его приказы "убери оружие, я сказал! Я не лох!"? Все погибшие за время его правления, на его совести и ответственности, особенно те, кто убит снайперским огнем! Это /Зеленский отдал Путину снайперов Януковича, убивавших на Майдане! Здесь чистой воды государственная измена!
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14.04.2021 08:33 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8963
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14.04.2021 09:09 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1953
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14.04.2021 09:11 Відповісти
...лять!!!!

Где "тишина" ????!!!!

Тишина только у ЗЕ в черепной коробке.
А на в зоне ООС идут активные боевые действия противника.
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14.04.2021 09:51 Відповісти
Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранення на Донбасі. За добу найманці РФ 5 разів зривали "тишу", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4000
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14.04.2021 09:58 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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14.04.2021 09:59 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2021 12:04 Відповісти
У нас втрати кожного дня... Виродки обстрілюють безнаказанно. Саме час скинути пару подарунків з "байрактарів"
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14.04.2021 14:52 Відповісти
може на один зелю почепити і скинути в окоп москальні
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14.04.2021 14:54 Відповісти
Було б непогано. Але біологічна зброя заборонена ж...
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14.04.2021 14:56 Відповісти
достаточно скинуть одного...
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14.04.2021 19:34 Відповісти
Є ІНФОРМАЦІЯ ЩО ВІЙСЬКА МОСКОВІЇ БІЛЯ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ЗІБРАНІ З
ЄДИНОЮ МЕТОЮ І ЦЯ МЕТА - ПУСТИТИ ВОДУ В КРИМ, ЦИМ ПИТАННЯМ
ОПІКЄТЬСЯ МАКРОН І ІНЩІ КРЕМЛІВСЬКІ ПРОСТИТУТКИ З АВАКОВИМ НА
ПОБІГЕНЬКАХ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.04.2021 17:42 Відповісти
а того кто гранату кинул случайно не отругали словами ведь стрелять нельзя
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14.04.2021 18:00 Відповісти
и как он подошел к позициям спокойно бл..тя что за война такая
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14.04.2021 18:02 Відповісти
Той ЗеОманський , що зупинив реформу харчування в ЗСУ,
реформу забезпечення службовим житлом, провалив оборонне замовлення,
відвів контснайперські пари та розвідку з лініі зіткнення......
Розказує на телеканалі CNN, що Байдень йому щось недостатньо зробив.... піпець )
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14.04.2021 23:02 Відповісти
А клоун по окопам бегает ,военачельника из себя строит !
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14.04.2021 23:41 Відповісти
 
 