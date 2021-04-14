В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали
14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 14 квітня 2021 року.
Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.
14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 14 квітня 2021 року.
Також за даними РНБО, за минулу добу 467 осіб померли від COVID-19, одужали - 12 384.
В Україні станом на ранок 14 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 406 495 осіб, що на 1 702 більше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963) та Полтавській (900) областях.
Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 612 дітей і 426 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 5 063 людини.
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А зелений кагал думає як внуків прибарахлити і сваліть із етай страни
разів у 20-ть сильніша від нашої..
\нарешті популіст Садовий притихне з спробами послабити карантин..
самі кажуть тому що відкриті школи для молодших класів...
плюс значний по..уїзм населення
Але смачно чхнути прямо в обличчя- справедливо!
плато это когда число заболевших и умерших = равно или менее вылечившихся!