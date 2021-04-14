В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали

14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 14 квітня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.

14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 14 квітня 2021 року.

Також за даними РНБО, за минулу добу 467 осіб померли від COVID-19, одужали - 12 384.

В Україні станом на ранок 14 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 406 495 осіб, що на 1 702 більше, ніж добою раніше.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963) та Полтавській (900) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 612 дітей і 426 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 5 063 людини.











