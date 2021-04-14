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Новини Коронавірус і карантин
10 063 30

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали

14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 14 квітня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, передає Цензор.НЕТ.

14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 14 квітня 2021 року.

Також за даними РНБО, за минулу добу 467 осіб померли від COVID-19, одужали - 12 384.

В Україні станом на ранок 14 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 406 495 осіб, що на 1 702 більше, ніж добою раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19 - майже 60 тис. осіб: влада посилює карантин і вводять комендантську годину

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963) та Полтавській (900) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 612 дітей і 426 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 5 063 людини.

В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2293) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Чувакі, усі до Буковеля, там стартував бархатий сезон!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 5149
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14.04.2021 08:07 Відповісти
+10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 3883
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14.04.2021 08:07 Відповісти
+8
Ти за....в вже своим буковельом
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14.04.2021 08:10 Відповісти
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 3883
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14.04.2021 08:07 Відповісти
Чувакі, усі до Буковеля, там стартував бархатий сезон!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 5149
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14.04.2021 08:07 Відповісти
Ти за....в вже своим буковельом
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14.04.2021 08:10 Відповісти
Буковель не мій, а Олександра Шевченка, друга та партнера Ігора Валерійовича. А рука Ігара Валерійовича самі знаєте чиєю дупою керує
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14.04.2021 08:11 Відповісти
А твой - гибсокартон.
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14.04.2021 08:17 Відповісти
Турки тоже по буковелям ездили ?
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14.04.2021 08:22 Відповісти
Ты DEBIL посмотри что на том Буковели в ДЕСЯТЬ раз меньше заболеваемость чем в Киеве
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14.04.2021 08:55 Відповісти
Є КНОПОЧКА СПАМ.)
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14.04.2021 08:28 Відповісти
дякую, що нагадав
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14.04.2021 08:30 Відповісти
кнопочка спам як подяка порохоботам за "нав"язливу тупість у картинках"
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14.04.2021 08:37 Відповісти
№94
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14.04.2021 08:35 Відповісти
повага Цензорівському бухгалтеру!
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14.04.2021 08:47 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 424
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14.04.2021 08:12 Відповісти
А интересно, да? У турков в 4 раза больше заболевших, но почти в 2 раза меньше умерших, чем у нас! Статистикой играемся или там вирус другой?
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14.04.2021 08:19 Відповісти
В Туреччині влада не боїться брати відповідальність.
А зелений кагал думає як внуків прибарахлити і сваліть із етай страни
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14.04.2021 08:22 Відповісти
там вакцинація має інші масштаби..
разів у 20-ть сильніша від нашої..
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14.04.2021 08:35 Відповісти
Скорее учёт заболевших в Турции достоверный .
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14.04.2021 09:12 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб
\нарешті популіст Садовий притихне з спробами послабити карантин..
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14.04.2021 08:34 Відповісти
Еще 1,5 "Боинга", ХРЯСЬ.
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14.04.2021 08:36 Відповісти
у поляків ЖОПА ЩЕ БІЛЬША (
самі кажуть тому що відкриті школи для молодших класів...
плюс значний по..уїзм населення
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14.04.2021 08:39 Відповісти
Де статистика смертності від інших хвороб?
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14.04.2021 08:39 Відповісти
На сайті Держстатистики, за лютий буде через 10 днів
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14.04.2021 08:57 Відповісти
такая цифра не сравнима с вместе взятыми цифрами от других болезней. Пусть это тема не беспокоит, этого заболевания для вас не существует.
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14.04.2021 10:20 Відповісти
Вбивати може і занадто. Хоча безмасочники- потенційні вбивці.
Але смачно чхнути прямо в обличчя- справедливо!
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14.04.2021 08:55 Відповісти
достаточно одному инфицированному человеку чихнуть бес маски и не прикрывший рот в маршрутке, и многие отправятся на больничный, хоть были в масках. Мокрота от кашля распространяется довольно легко по воздуху и оседает на всем, в закрытом пространстве это происходит почти по всему объему, в любом случае капли слюны осядут на поверхность слизистых глаз ближайшего народа. На открытом воздухе капли слюны развеиваются и нейтрализуются со временем.
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14.04.2021 10:29 Відповісти
467 людей не дочекались вакцини....😡 Да, Степашка ,****, професіАнальний міністр...главноє, що "новоє ліцо"...
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14.04.2021 10:05 Відповісти
а пишут про плато : https://censor.net/ru/news/3259604/plato_zabolevaemosti_covid19_v_ukraine_proyideno_nachalos_snijenie_nan

плато это когда число заболевших и умерших = равно или менее вылечившихся!
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14.04.2021 11:50 Відповісти
Пасху, пасху закрийте! - 2 травня, бо 14 вже знов буде ппц.
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14.04.2021 12:32 Відповісти
 
 