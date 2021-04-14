Військовослужбовці, які готуються виконувати завдання в районі ООС, щеплені на 90%, - Командування медсил

У Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону завершується процес вакцинації військовослужбовців. Військові прямують у район ООС щеплені на 90%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на сторінці в Facebook.

"У Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону процес вакцинації військовослужбовців вийшов на фінішну пряму. Першу дозу вакцини вже отримали понад 70 % армійців у п’ятьох областях України. Військові, які готуються виконувати завдання в районі ООС, щеплені на 90 % і цей процес триває. Про це розповів заступник начальника ВМКЦ Східного регіону – начальник оперативно-медичного управління полковник медичної служби Віталій Кущ.

У медсилах ЗСУ зазначили, що створена достатня кількість мобільних бригад для вакцинації.

"Особливістю першого етапу є те, що щеплення проводять вакцинальні бригади Міністерства охорони здоров’я. Тобто нам вакцини не дають, але ми організували дуже плідну співпрацю з управліннями охорони здоров’я облдержадміністрацій у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській і Харківській областях. А в районі проведення ООС вакцинація проводиться силами й засобами військових медиків — там працюють наші вакцинальні бригади", - розповів Кущ.

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У медсилах підкреслили, що на першому етапі щеплення робили надзвичайним категоріям, які можуть бути уразливі до захворювань COVID-19 - медичні працівники, які контактують з хворими COVID-19, також військовослужбовці, які виконують завдання в районі проведення ООС.

"Цей етап наразі завершений, ми перейшли до другого. Під час нього щеплення проводиться медичним працівникам, які лікують решту захворювань, окрім COVID-19, також військовослужбовцям і представникам інших силових структур, які дислокуються у районі відповідальності ВМКЦ", - поінформував Кущ.

За словами військового медика, в кожну військову частину виїжджало не менше двох бригад. " Вакцинація проходила відповідно до всіх вимог — із занесенням даних військовослужбовців до всеукраїнського реєстру громадян України, яким було проведено щеплення", - підкреслив Кущ.

Зазначається, що випадків ускладнень після вакцинації не виявлено. Перед проведенням щеплень були залучені фахівці санітарно-епідеміологічного управління, які провели роз'яснювальну роботу.

"Ніякого пресингу на військовослужбовців немає. Всі, хто погодився на щеплення, робили це свідомо — перед вакцинацією давали відповідну згоду. Ті чутки, які поширюються у ЗМІ та соцмережах, про те, що щеплення роблять нібито у наказовому порядку й те, що воно є обов’язковим — не відповідають дійсності", - зазначив військовослужбовець.

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"Стосовно ревакцинації — МОЗ було змінено рішення щодо введення другої вакцини у 30-денний термін. На сьогодні цей термін становить до 90 діб, тому ми орієнтуватимемося на нього — всі вимоги в цьому плані в нас виконуються в повному обсязі", - розповів Кущ.



