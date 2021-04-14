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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 15 152 особи. На Черкащині та Київщині не зробили жодного щеплення, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 15 152 особи. На Черкащині та Київщині не зробили жодного щеплення, - Степанов

У лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 152 особи щеплені проти COVID-19 за добу 13 квітня 2021 року в Україні. 403 553 особи щеплені з початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 108 мобільними бригадами з імунізації і 658 пунктами вакцинації.

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"Станом на 13 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили у Львівській (2 670) області, Києві (1 970), Дніпропетровській (1 710) і Запорізькій (670) областях. Разом з тим, в Черкаській та Київській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу. Зазначимо, що в Черкаській області не роблять щеплення від коронавірусу вже четверту добу поспіль з 10 квітня. Крім того, у Вінницькій області за добу зробили лише 210 щеплень від коронавірусу, в Сумській - 270, в Чернігівській - 275.

За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 15 152 особи. На Черкащині та Київщині не зробили жодного щеплення, - Степанов 01
За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 15 152 особи. На Черкащині та Київщині не зробили жодного щеплення, - Степанов 02
За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 15 152 особи. На Черкащині та Київщині не зробили жодного щеплення, - Степанов 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
вопрос к степанову - почему в Турции при 60 тысячах заболевших 270 умерших а в Украине при 14 тысячах 470?
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14.04.2021 08:54 Відповісти
+1
Тому , що мене напівживого везли вночі з Броварів в Переяслав-Хмельницький(???????) . Був варіант з Яготином . А питання до цього гімлера таке : скількох людей можна було врятувати за вартість його куртки ? А швидких відремонтувати ? А лікарю , медсестрі і санітарці заплатити ? А скільки коштувала його поїздка в Індію за двома контейнерами ? Скільком в цей час не вистачило препаратів і кисню щоб вижити ? І в кожному питанні : щоб вижити !
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14.04.2021 09:41 Відповісти
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такими темпами- 5лет будем вакционироваться
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14.04.2021 08:40 Відповісти
тебе впердолили шмурдяк?
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14.04.2021 08:46 Відповісти
Ширнути 2 рази потрібно максимально швидко, інакше то всьо до сраки.
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14.04.2021 08:47 Відповісти
не вийде максимально швидко, бо між уколами 12 тижнів повинно бути.
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14.04.2021 08:56 Відповісти
Тут дуже простий розрахунок. Заявлена ефективність вакцин в середньому 9 місяців. Ось власне той термін за який повинні отримати вакцину від 70 до 85 відсотків населення. В іншому разі вся ця вакцинація не призведе до потрібного ефекту.
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14.04.2021 10:16 Відповісти
але у середині тих 9 місяців є ще 12 тижнів між двома уколами. зараз в Україні така фаза, що 9 місяців вже почалися, а по другому колу колоти ще не настав час. щоб досягти ефекту треба уколоти максимум за ці 12 тижні, а нічим. вони тягнуть, хоча вже давно треба виколоть цю партію. тобто уколоти максимально швидко треба не 2 уколи, а якомога більше першим, тоді і другий тим самим темпом дасть ефект.
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14.04.2021 11:31 Відповісти
Саме про це і мова. Вакцінацію можна сказати вони вже зірвали. Вакціонувати 30 млн. вони не зможуть технічно. Я вже промовчу про кількість бажаючих вакціонуватися. Але навіть тих вони нездатні вакціонувати, як виявляється, в прийнятні терміни.
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14.04.2021 11:43 Відповісти
25
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14.04.2021 08:59 Відповісти
а де дані по китайській? учора ж почали колоть.
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14.04.2021 08:50 Відповісти
Китайська вже рік людей вбиває .
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14.04.2021 09:31 Відповісти
вопрос к степанову - почему в Турции при 60 тысячах заболевших 270 умерших а в Украине при 14 тысячах 470?
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14.04.2021 08:54 Відповісти
ти по одному дню пред"яву кидаєш?
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14.04.2021 08:57 Відповісти
Тому , що мене напівживого везли вночі з Броварів в Переяслав-Хмельницький(???????) . Був варіант з Яготином . А питання до цього гімлера таке : скількох людей можна було врятувати за вартість його куртки ? А швидких відремонтувати ? А лікарю , медсестрі і санітарці заплатити ? А скільки коштувала його поїздка в Індію за двома контейнерами ? Скільком в цей час не вистачило препаратів і кисню щоб вижити ? І в кожному питанні : щоб вижити !
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14.04.2021 09:41 Відповісти
А ще забув попросити , щоб цей шлепер запитав у зе і шмигаля де загубилися 8000 грн.?
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14.04.2021 09:45 Відповісти
От других болезней уже не умирают, только ковидло у всех в голове которое было всегда, считаки
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14.04.2021 10:21 Відповісти
я конечно дико извиняюсь, но такими темпами к концу века вакцинация пройдет ?
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14.04.2021 11:47 Відповісти
 
 