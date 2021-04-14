За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 15 152 особи. На Черкащині та Київщині не зробили жодного щеплення, - Степанов

У лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 152 особи щеплені проти COVID-19 за добу 13 квітня 2021 року в Україні. 403 553 особи щеплені з початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 108 мобільними бригадами з імунізації і 658 пунктами вакцинації.

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"Станом на 13 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили у Львівській (2 670) області, Києві (1 970), Дніпропетровській (1 710) і Запорізькій (670) областях. Разом з тим, в Черкаській та Київській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу. Зазначимо, що в Черкаській області не роблять щеплення від коронавірусу вже четверту добу поспіль з 10 квітня. Крім того, у Вінницькій області за добу зробили лише 210 щеплень від коронавірусу, в Сумській - 270, в Чернігівській - 275.





