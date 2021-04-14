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Новини Агресія Росії проти України
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США прагнуть не до встановлення довіри з РФ, а до передбачуваності і стабільності, - Білий дім

США прагнуть не до встановлення довіри з РФ, а до передбачуваності і стабільності, - Білий дім

США працюють над передбачуваними відносинами з Росією, а не над встановленням довіри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Ми прагнемо не встановлення довіри, а до передбачуваності і стабільності, тому що існує ціла низка загроз, є низка можливостей у світі. І президент (США Джо Байден. - Ред.) хоче мати можливість зосередитися на них, а не на ворожих відносинах із Росією", - сказала вона.

Дженніфер Псакі також сказала, що запропонована Байденом зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться влітку. Вона не відповіла, в якій країні це може статися. За її словами, США очікують проблемних відносин з Росією і готові до важких розмов.

Дженніфер Псакі не стала перераховувати конкретні теми зустрічі Путіна і Байдена, оскільки підготовка до неї ще на ранніх стадіях. Однак вона нагадала про зміст вчорашньої розмови президентів.

Також читайте: Готовність США до зустрічі Байдена з Путіним не означає змін у санкційній політиці щодо РФ, - Білий дім

Зокрема, що Байден закликав Путіна знизити напруженість зі стягуванням військ до кордонів України. Також обговорювалося питання контролю над озброєннями шляхом розширення договору про скорочення наступальних озброєнь.

Також за її словами, пропозиція Байденом зустрічі Путіну не змінює того, що США працюють над наслідками для РФ за її дії.

У березні 2021 року Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею, а РФ відповість за втручання у вибори США. Путін відповів, "хто як обзивається, так сам і називається", а також запропонував Байдену поговорити в прямому ефірі. Президент США відповів, що "в певний момент" поспілкується з лідером РФ.

У квітні Байден попередив Росію про наслідки агресивних дій на кордонах України. Президент Зеленський після бесіди з Байденом заявив: Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з агресором.

Вчора Байден подзвонив Путіну і закликав зменшити напруженість на кордонах з РФ. Він також запропонував Путіну зустрітися "в третій країні", щоб поговорити.

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24103) росія (65994) США (23360) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+12
какая бредовая отмазка, теперь мутин обнаглеет и в следующий раз запросит еще больше аппетит у диктатора растет
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14.04.2021 09:15 Відповісти
+11
Предсказуемость и стабильность Макшании может быть только когда войска США разместятся на военных базах Харькова Сум Мариуполя.
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14.04.2021 08:46 Відповісти
+9
Смешно. Предсказуемость и стабильность у РФ "в порядке". Захватить государства ( бывшие республики СССР) использовав для этой цели любые способы и сценарии, установить там полицейский режим, уничтожив любые ростки сопротивления и недовольства), сначала это коснется всех кроме Прибалтики. Потом дойдет очередь и до них. Разрушение единства Европы ( ЕС и НАТО) и восстановить частичный контроль в восточной Европе ( судя по руководству Венгрии и Чехии некоторые к этому уже почти готовы), возможно использовав для этого реваншистские силы Германии ( почему бы и нет, Польша ведь по их общему мнению это " уродливое детище Версальской системы".. кажется так). Раскинуть щупальца по всему миру от Азии и Африки до Латинской Америки. Посадить в США на вечное правление Трампа и при этом всем задружиться с Китаем разделив сферы влияния. ( может даже на условиях младшего партнера)
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14.04.2021 09:03 Відповісти
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Предсказуемость и стабильность Макшании может быть только когда войска США разместятся на военных базах Харькова Сум Мариуполя.
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14.04.2021 08:46 Відповісти
кацапы и предсказуемость это из разных галактик.Там всегда будут появляться путины,грозные,сталины, и прочие чекатилы и всегда будет являться источником угроз и терроризма.Пока эта территория не подробится и самых буйных не посадят в клетку под присмотр психиатора миру спокойно орда жить не даст
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14.04.2021 09:14 Відповісти
Старик Байден их тролит, зная что предсказуемость и стабильность в России может быть только на кладбище!
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14.04.2021 10:42 Відповісти
И об этом...
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14.04.2021 08:48 Відповісти
https://www.facenews.ua/news/2021/502421/ В Харьковской области стартовали крупные учения СБУ: под Харьковом в одном из пригородов по центральной площади проехали три танка перекрашенных под танки российской армии, несколько тел выскочило с цветами встречать их и кричать что то чисто российском языке, когда из танка вылезли военные в украинской форме с автоматами то тела обосрались, бросили цветы и стали убегать ,сейчас с ними работает СБУ. Нужно побольше таких учений проводить на юго востоке Украины среди нарида Украины..
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14.04.2021 08:49 Відповісти
пару днів тому у Києві приземлилось 2 військовотранспортні літаки ВВС США, а всього за декілька тижнів близько 10ти, щось не помітно про злив.
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14.04.2021 09:02 Відповісти
Не, ну ребята) Помогают тем кто борется. Если те же Штаты видят 73% проголосовавших за "перестать стрелять" и лечь раздвинув булки то зачем оно им надо?
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14.04.2021 08:51 Відповісти
Штаты в первую очередь видят интересы СВОИХ граждан, а всё остальное это способы достижения благосостояния своей страны. Штаты сами решают как и что им делать, у них нет указки, именно поэтому они и процветают. Ибо самостоятельное и самодостаточное государство.
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14.04.2021 09:10 Відповісти
Карта Мира забавная. Наоборот.
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14.04.2021 08:52 Відповісти
Шта?
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14.04.2021 08:59 Відповісти
Австралийские или индийские?
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14.04.2021 11:56 Відповісти
Ватка запылала в комментах почему-то. Мерещится ей какой-то "слив".
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14.04.2021 09:00 Відповісти
Придумывает твоя лахта
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14.04.2021 09:25 Відповісти
Сначала я ложу на таких как ты с прибором,а потом читаю и придумываю.
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14.04.2021 11:54 Відповісти
В русском языке есть глагол "класть". Слово "ложить" отсутствует.
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14.04.2021 12:08 Відповісти
А если мне нна тебя насрать,то это присутствующее слово в "рюзьге языге"?
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14.04.2021 13:36 Відповісти
Серун?)))
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14.04.2021 15:18 Відповісти
А навалить можешь?
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14.04.2021 15:19 Відповісти
"Мы стремимся не к установлению доверия, а к предсказуемости и стабильности

что может быть непредсказуемого у поведения маньяка?? скажем, чикатило?? Кто то сомневается что он убивал, убивает и будет убивать?? С бешеной собакой не разговаривают и не ищут у нее предсказуемость-ее просто утилизируют чтоб она не навредила окружающим.
Я был лУчшего мнения о Байдене...обама №2. Ждем тонны одеял и сопли обеспокоенности.
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14.04.2021 09:00 Відповісти
Смешно. Предсказуемость и стабильность у РФ "в порядке". Захватить государства ( бывшие республики СССР) использовав для этой цели любые способы и сценарии, установить там полицейский режим, уничтожив любые ростки сопротивления и недовольства), сначала это коснется всех кроме Прибалтики. Потом дойдет очередь и до них. Разрушение единства Европы ( ЕС и НАТО) и восстановить частичный контроль в восточной Европе ( судя по руководству Венгрии и Чехии некоторые к этому уже почти готовы), возможно использовав для этого реваншистские силы Германии ( почему бы и нет, Польша ведь по их общему мнению это " уродливое детище Версальской системы".. кажется так). Раскинуть щупальца по всему миру от Азии и Африки до Латинской Америки. Посадить в США на вечное правление Трампа и при этом всем задружиться с Китаем разделив сферы влияния. ( может даже на условиях младшего партнера)
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14.04.2021 09:03 Відповісти
Один тоже так мечтал, кстати на бункере, только потом ему поплохело
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14.04.2021 09:27 Відповісти
пока до мая 1945 видимо очень далеко ( по звонку Байдена Пу и вызова Зе в Париж) .. скорее это где то март - сентябрь 1938
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14.04.2021 09:37 Відповісти
какая бредовая отмазка, теперь мутин обнаглеет и в следующий раз запросит еще больше аппетит у диктатора растет
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14.04.2021 09:15 Відповісти
Американцы должны были выбрать в 2008 году Джона Маккейна, а не "миротворца" Обаму. Случись так, питерское х*ло даже не посмело бы выбраться из своей норы и кошмарить соседей.
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14.04.2021 09:22 Відповісти
Обама 2?
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14.04.2021 09:27 Відповісти
Звонок.
Скушай селёдочки дружок.Смотрика как разбушевался...Видимо на гипофиз доли давят,що ты к Украине войска потянул.Ну ты кушай селёдочку...она напряжение снимет.

-А ты папаша мне не загоняешь?!Селёдка не тухлая?!
-Та как я могу тебя обманывать?!
США прагнуть не до встановлення довіри з РФ, а до передбачуваності і стабільності, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6294
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14.04.2021 09:58 Відповісти
Пусть Байден еще раз позвонит Путину. Для стабильности.
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14.04.2021 11:56 Відповісти
У него есть более весомые аргументы и без повторного звонка.
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14.04.2021 12:15 Відповісти
 
 