США прагнуть не до встановлення довіри з РФ, а до передбачуваності і стабільності, - Білий дім

США працюють над передбачуваними відносинами з Росією, а не над встановленням довіри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

"Ми прагнемо не встановлення довіри, а до передбачуваності і стабільності, тому що існує ціла низка загроз, є низка можливостей у світі. І президент (США Джо Байден. - Ред.) хоче мати можливість зосередитися на них, а не на ворожих відносинах із Росією", - сказала вона.

Дженніфер Псакі також сказала, що запропонована Байденом зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться влітку. Вона не відповіла, в якій країні це може статися. За її словами, США очікують проблемних відносин з Росією і готові до важких розмов.

Дженніфер Псакі не стала перераховувати конкретні теми зустрічі Путіна і Байдена, оскільки підготовка до неї ще на ранніх стадіях. Однак вона нагадала про зміст вчорашньої розмови президентів.

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Зокрема, що Байден закликав Путіна знизити напруженість зі стягуванням військ до кордонів України. Також обговорювалося питання контролю над озброєннями шляхом розширення договору про скорочення наступальних озброєнь.

Також за її словами, пропозиція Байденом зустрічі Путіну не змінює того, що США працюють над наслідками для РФ за її дії.

У березні 2021 року Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею, а РФ відповість за втручання у вибори США. Путін відповів, "хто як обзивається, так сам і називається", а також запропонував Байдену поговорити в прямому ефірі. Президент США відповів, що "в певний момент" поспілкується з лідером РФ.

У квітні Байден попередив Росію про наслідки агресивних дій на кордонах України. Президент Зеленський після бесіди з Байденом заявив: Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з агресором.

Вчора Байден подзвонив Путіну і закликав зменшити напруженість на кордонах з РФ. Він також запропонував Путіну зустрітися "в третій країні", щоб поговорити.