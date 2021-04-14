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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні міністр оборони Таран виступить на засіданні підкомітету Європарламенту з безпеки

Сьогодні міністр оборони Таран виступить на засіданні підкомітету Європарламенту з безпеки

Сьогодні, 14 квітня, міністр оборони України Андрій Таран виступить на засіданні підкомітету Європейського парламенту з питань безпеки і оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Зустріч буде у форматі відеоконференції. У ході неї відбудеться обмін думками з міністром оборони України Андрієм Тараном про співпрацю між Україною та ЄС у сфері безпеки і оборони.

Як повідомлялося, раніше Таран заявив, що Росія може планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран обговорив скупчення військ РФ на кордоні з міністром оборони Канади Саджаном

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

Європарламент (1054) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+4
Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности - Цензор.НЕТ 9407
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14.04.2021 08:50 Відповісти
+3
Атопутіннападьоть?
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14.04.2021 08:50 Відповісти
+1
А если завтра война, то зеля поведет войско в бой?
Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности - Цензор.НЕТ 6310
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14.04.2021 09:01 Відповісти
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Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности - Цензор.НЕТ 9407
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14.04.2021 08:50 Відповісти
Атопутіннападьоть?
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14.04.2021 08:50 Відповісти
От же ж... уїв злодій) Скільки я вашого брата потролив отим путіннападьоть, а він взяв і дійсно напав.
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14.04.2021 09:10 Відповісти
Я повторюю твої коментарі до виборів. Тримай отвєтку.
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14.04.2021 09:15 Відповісти
Воювати підеш?
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14.04.2021 09:44 Відповісти
Авжеж, нехай тільки зроблять вільний обіг зброї та УПА. Кацапам тут робити нема чого, байдуже що там скаже світова спільнота.
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14.04.2021 09:51 Відповісти
То ти вже у військкоматі,в черзі?
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14.04.2021 09:53 Відповісти
А УПА тепер відкрила власні військомати? Я доволі ясно висловився. Будь-який проукраїнський спротив в межах мого міста та +- 100км може на мене розраховувати.
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14.04.2021 09:59 Відповісти
Ти вже в черзі? Не белькочи і не відмазуйся як прізєдєнт.
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14.04.2021 10:04 Відповісти
Я вже в черзі, але такої черги в м. Київ не існує. Ні я не піду в ЗСУ на Схід в межах державних структур, категорично.
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14.04.2021 10:16 Відповісти
розумію.
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14.04.2021 10:49 Відповісти
офф-топ. Сегодня, Москва. на Арбате https://www.youtube.com/watch?v=pKWDR52yTZk&ab_channel=Espreso.TV
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14.04.2021 11:37 Відповісти
Запад, вы там не бойтесь, помогайте всем чем есть, кремляди всё одно нарисуют, даже если нет, и негров на Абрамсах и немцев на мотоциклах.
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14.04.2021 09:00 Відповісти
А если завтра война, то зеля поведет войско в бой?
Сегодня министр обороны Таран выступит на заседании подкомитета Европарламента по безопасности - Цензор.НЕТ 6310
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14.04.2021 09:01 Відповісти
Только фонарик на каску прицепит, что-бы тунелль осветить.
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14.04.2021 09:22 Відповісти
розповість скільки грошей вкрали?
розповість як зірвали держзамовлення?
розповість скількох воїнів ми втратили та хто винен?
розповість що відведення та домовляння з ворогом були помилкою?
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14.04.2021 09:03 Відповісти
Таран выступит на заседании подкомитета / Подкомитетет не поверит, что во время войны главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонист от ВСУ, а министр обороны Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 .
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14.04.2021 09:05 Відповісти
Это был наверное единственный генерал, имеющий большой зуб на бывшую власть. И ничего удивительного, что именно он сейчас Министр обороны. Нужен был человек, который в случае чего будет лично предан Нелоху.
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14.04.2021 11:44 Відповісти
Для чого їх посилають робити не їхню роботу !!! Для цього є більш компетентні працівникі МЗСу !!!
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14.04.2021 11:43 Відповісти
 
 