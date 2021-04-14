"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев
Нардеп "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев вважає, що рішення РНБО про санкції проти топконтрабандистів має стати відправною точкою, з якої почнеться відлік боротьби з цим ганебним явищем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Гетманцев заявив в інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами, масштаби тіньової економіки є загрозою національній безпеці.
"Безперечно, рішення, які ухвалила РНБО, не є інструментом для протидії контрабанді. Ми маємо бути чесними перед собою – за півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - зазначив нардеп.
Водночас він упевнений, що рішення РНБО має стати відправною точкою, з якої почнеться відлік боротьби з цим ганебним явищем.
Гетманцев заявив, що "правоохоронні органи деградували за останні десятиліття".
"Проблема є надто складною і вирішення її потребує неординарних рішень і величезних зусиль. У країні, в якій іде війна, ухилення від оподаткування – це злочин особливої суспільної небезпеки", - додав парламентар.
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ЗеБыдло, это ваше счастье.
1,5 года НИЧЕГО не могли родить. Даже не удивлен
В это же время какие-то чмошники с зализницы тупо промотали 7 лямов на "побухать". Это как и куда. Для "образованых". Это НЕ частная компания.
Тоесть мы работаем, а какие-то МРАЗИ покпуают бухлишко по 45000 грн за бутылку. Это КАК и КУДА? Скажите зебилоды, эти скоты сидят в СИЗО? Их имущество аретовано? Пусть вернут ВСЕ деньги и гнать тряпкой от унитаза их с работ.
А сколько их таких по ВСЕЙ стране? Сколько в ваших рядах "новых лиц" ? Эти новые лица - члены партии регионов, комуняки и т.д. Это как и куда? Про ваших дЭпутан от КАЛОмойского и говорить нечего. КАЛОмойский кстати не сидит.
Ваш "цирк" уже поддостал.
Не уголовные дела в рамках закона и основных функций правоохранительных органов, не предупреждение нарушений, а сиутацтивные "а давайте у...бем бухгалтера".
Т.е. у ЗЕ и СН не Закон является отправной точкой, а хотелки и имитация.
Вопрос: А нахрена нам тогда ГБР, ГПУ, МВД, СБУ, Суды нескольких уровней?
Хай СНБО санкции за все вводит.
1. Это попирание Закона.
2. Это узурпация и по сути нивелирование одной из "независимых" ветвей власти.
3. Это дебилизм ЗЕ и СН.
Так тримати Данило!!!Піднімай своїми безглуздими відповідями рейтинг"опзж","єс" і навіть "голосу". Сподіваюсь тобі ці партєйки щедро заплатять.
Личное обогащение не в счет.