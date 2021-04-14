"За півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - "слуга народу" Гетманцев

Нардеп "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев вважає, що рішення РНБО про санкції проти топконтрабандистів має стати відправною точкою, з якої почнеться відлік боротьби з цим ганебним явищем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гетманцев заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, масштаби тіньової економіки є загрозою національній безпеці.

"Безперечно, рішення, які ухвалила РНБО, не є інструментом для протидії контрабанді. Ми маємо бути чесними перед собою – за півтора року боротьби з контрабандою нам як владі немає чим пишатися", - зазначив нардеп.

Водночас він упевнений, що рішення РНБО має стати відправною точкою, з якої почнеться відлік боротьби з цим ганебним явищем.

Гетманцев заявив, що "правоохоронні органи деградували за останні десятиліття".

"Проблема є надто складною і вирішення її потребує неординарних рішень і величезних зусиль. У країні, в якій іде війна, ухилення від оподаткування – це злочин особливої суспільної небезпеки", - додав парламентар.

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