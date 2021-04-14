Посла РФ у Швеції викликали до МЗС через кібератаки на Федерацію спорту

Російського посла у Швеції викликали до Міністерства закордонних справ королівства у зв'язку з кібератаками на Федерацію спорту Швеції, здійсненими РФ у 2017-2018 роках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 13 квітня повідомила глава відомства Анн Лінде на своїй сторінці у Twitter.

"Неприйнятні серйозні порушення конфіденційності даних щодо Федерації спорту Швеції, що порушують існуючі норми. Посла Росії викликали в МЗС для пояснень", - написала шведська міністерка.

"Розслідування демонструє, що російська військова розвідка, ГРУ, яка через свій 85-й центр, також відомий як підрозділ 26165, планувала і здійснювала серйозні порушення секретності даних проти Шведської конфедерації спорту.

Далі ми можемо констатувати, що порушення були частиною російської кампанії, спрямованої проти національних і міжнародних антидопінгових організацій, таких як WADA і USADA. Кампанія також була спрямована проти ФІФА", - повідомив прокурор Матс Люнгквіст, передає УП.

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Нагадаємо, в період з грудня 2017-го по травень 2018 року Шведська федерація спорту була об'єктом неодноразових і всебічних порушень кібератак на систему. Злочин кваліфікується як серйозне порушення таємниці даних.

Шведська служба безпеки розслідувала, хто і як "зламував" систему і з якою метою.

Втручання в базу даних призвело до того, що ГРУ отримувала доступ до особистих даних шведських спортсменів, наприклад, до медичних карток.

Зі свого боку в Москві неодноразово заперечували свою причетність до хакерських зломів шведського відомства.

13 квітня стало відомо, що Національна служба безпеки США у своїй доповіді назвала Росію провідною загрозою для кібербезпеки країни.