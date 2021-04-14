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Новини
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Президент Фінляндії Нііністе обговорив з Путіним напружену ситуацію на кордоні з Україною і висловив стурбованість стягуванням російських військ

Президент Фінляндії Нііністе обговорив з Путіним напружену ситуацію на кордоні з Україною і висловив стурбованість стягуванням російських військ

Увечері 13 квітня 2021 року відбулася телефонна розмова президент Фінляндії Саулі Нііністе з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Фінляндії.

"Президенти говорили про напружену ситуацію на Кримському півострові і на російсько-українському кордоні. Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації з перекиданням військ і наголосив на необхідності обговорення заходів щодо зниження напруженості", - випливає з повідомлення.

Також наголошується, що Путін проінформував співрозмовника про свою розмову з президентом США Байденом, а також про заплановану зустріч президентів.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

путін володимир (24103) Фінляндія (1328) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+3
ну не с дурной головы люди придумали что больше двух сроков правитель (в нормальной стране) быть не может, потом он просто теряет берега...бункерный уже возомнил себя императором галактики...
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14.04.2021 09:40 Відповісти
+2
финны знают что они могут быть на очереди..
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14.04.2021 09:41 Відповісти
+1
"Я так обеспокоен,так обеспокоен кЮшать не могу".
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14.04.2021 09:42 Відповісти
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ну не с дурной головы люди придумали что больше двух сроков правитель (в нормальной стране) быть не может, потом он просто теряет берега...бункерный уже возомнил себя императором галактики...
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14.04.2021 09:40 Відповісти
тем временем Членограй курит айкосы и БАБАДА, БАБАДА
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14.04.2021 09:38 Відповісти
Чего это скандинавы стали проявлять такой интерес? Ещё норвеги и будет полный комплект.
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14.04.2021 09:40 Відповісти
финны знают что они могут быть на очереди..
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14.04.2021 09:41 Відповісти
ниинисте - это, какой-то секретный научно-исследовательский институт
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14.04.2021 09:59 Відповісти
"Я так обеспокоен,так обеспокоен кЮшать не могу".
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14.04.2021 09:42 Відповісти
Финлядия под шумок может Карелию вернуть, Германия - Кенинсберг, Грузия - Осетию, Китай - дальний васток, Казахстан тоже что-то может вернуть, а мы крысм и домбас с кубанью. Так что война выгодна всем соседям мацквы
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14.04.2021 09:42 Відповісти
Дайте оружие атакуемой Украине и оставьте обеспокоенность себе.
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14.04.2021 09:43 Відповісти
а завтра 73% изберут очередного украинского русского(зека, клоуна) и он всё вернет взад?
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14.04.2021 09:56 Відповісти
Про причину и ход войны 1939-1940 г. кацапам напомнил !?
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14.04.2021 09:44 Відповісти
Слава Финляндии !!! Маленькая Финляндия в 1939 году дала такой писты кацапам 1 погибший финн на 12 здохших кацапских карателей, что кацапы до сих пор после Сралина очухаться не могут от такого соотношения среди погибших финнов и здохших военных кацапов, что даже сейчас от страха спокойно высраться в Ленинграде и в оккупированном финском Выборге не могут.
Финны, к сожалению, потеряли СВОЮ Карелию но за то зашитили свою Финляндию от кацапских завоевателей. Финнам Героям Слава !!!
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14.04.2021 10:10 Відповісти
Ага, - "обеспокоен". До 2014 г. РФ была главным экономическим партнером Финляндии. Сейчас 2-е или 3-е место. Оборот - более 15 млрд$/год.
Ну и накуя этот цирк?
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14.04.2021 10:52 Відповісти
Фінляндія і РФ - кардинально протилежні країни !

Доречі ... нагадало ....
Президент Фінляндії Нііністе обговорив з Путіним напружену ситуацію на кордоні з Україною і висловив стурбованість стягуванням російських військ - Цензор.НЕТ 98
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14.04.2021 12:58 Відповісти
Ці європейські країни були стурбовані в 1939 році вони були стурбовані коли москалі напали на Фінляндію і були стурбовані коли москалі напали на Грузію і окупацію частини України а тепер вони теж стурбовані коли московія готується до повномаштабної війни проти України. Я думаю що вони будуть стурбовані коли московія вже буде захоплювати східну Європу а далі вже не будуть стурбовані бо вже саму будуть окупованими москалями.
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14.04.2021 15:06 Відповісти
 
 