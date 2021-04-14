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Законопроєкт про легалізацію ПВК в Україні на фінальній стадії розробки, - "слуга народу" Мисягін

Законопроєкт про легалізацію ПВК в Україні на фінальній стадії розробки, -

Ситуація з урегулюванням діяльності приватних військових компаній (ПВК) в Україні буде вирішена до кінця 2021 року. Нині розробляється компромісний проєкт закону щодо цього питання.

Про це заявили в комітеті Верховної Ради з нацбезпеки, йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, заступниця голови комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла (СН) заявила, що підтримує легалізацію таких компаній. Нардепка упевнена, що ситуація вирішиться до кінця поточного року.

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"У 2021 році ми прийдемо до стратегічного рішення щодо цього питання", - заявила парламентарка. Серед можливих варіантів вирішення вона назвала ухвалення за основу та доопрацювання проєкту нардепки Василевської-Смаглюк.

Член комітету, який безпосередньо відповідає за питання законодавчої легалізації ПВК, колишній військовий волонтер Юрій Мисягін (СН) повідомив, що в межах робочої групи вже розробляє новий компромісний проєкт закону на цю тему.

"Законопроєкт розробляється. Він на фінальній стадії", - зазначив він, відмовившись повідомити подробиці документа і коли він буде презентований.

Новий проєкт закону, за його словами, лише частково заснований на документі, внесеному рік тому Василевською-Смаглюк.

Автор: 

ВР (15036) легалізація (144) Мисягін Юрій (56) Василевська-Смаглюк Ольга (67) Безугла Мар’яна (299)


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Топ коментарі
+6
Так а зачем тогда был наезд на Насиння и на агента Шевченко?
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14.04.2021 09:40 Відповісти
+6
Мар'яна Безугла......всьояснапанятна
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14.04.2021 09:42 Відповісти
+4
Не знаю, как будет выглядеть ЧВК, которую могут создать "спуги", а вот зажопинцы давно уже создали такую зондер- кАманду из молодых отморозков, которые на данном этапе "тренируются защищать государство", занимаясь рейдерством, рэкетом, гонением на АТОшников и патриотов и прочими мерзостями в своем подлом стиле. То же касается и частной армии бородатой бабушки бЕНИ.
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14.04.2021 09:52 Відповісти
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Так а зачем тогда был наезд на Насиння и на агента Шевченко?
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14.04.2021 09:40 Відповісти
Затем, что то была неправильная ЧВК, с денежным потоком, в неправильный карман
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14.04.2021 10:22 Відповісти
слуги народа мрази клоунские, анал табу друзья кивы
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14.04.2021 09:40 Відповісти
Мар'яна Безугла......всьояснапанятна
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14.04.2021 09:42 Відповісти
Можна відродити УПА?
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14.04.2021 09:51 Відповісти
Не знаю, как будет выглядеть ЧВК, которую могут создать "спуги", а вот зажопинцы давно уже создали такую зондер- кАманду из молодых отморозков, которые на данном этапе "тренируются защищать государство", занимаясь рейдерством, рэкетом, гонением на АТОшников и патриотов и прочими мерзостями в своем подлом стиле. То же касается и частной армии бородатой бабушки бЕНИ.
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14.04.2021 09:52 Відповісти
Ну помнится Коломойский в свое время таки создал ЧВК, за что собственно Порошенко ему крылья и обрезал....Коломойша дико обиделся... собственно тогда и появился сериал СН на Г+Г, как месть Порошенко, но буквально за 1 сезон Коломойша понял, что с сериала удастся вымутить больше
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14.04.2021 10:26 Відповісти
боюсь що є якийсь проект знов поділити Україну як в часи Руїни, де буде два Гетьмани. Сепари також побіжать в ПВА?
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14.04.2021 12:51 Відповісти
Їм нікуди не треба бігти, вони давно вже ТАМ!
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14.04.2021 15:48 Відповісти
В Украине собираются легализовать наемничество? Иностранный легион Кличко всх победит, разграбит и изнасилует.
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14.04.2021 09:53 Відповісти
Каждому олигарху по собственной чвк
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14.04.2021 09:54 Відповісти
Не каждому, а только Коломойскому. У него если помните был свой ЧВК (законодательно он правда относился толи к ВСУ, толи к добровольцам, но финансировался Коломойским), пока Порошенко не испортил всю малину - не отстранил его от власти в Днепре и не расформировали ЧВК
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14.04.2021 10:30 Відповісти
У олигархов будут свои частные армии. Ничо нового. Пролоббировали.
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14.04.2021 10:04 Відповісти
Оружие населению? Мвд и депутаты с олигархами против но чвк для защиты своих интересов всегда за.
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14.04.2021 10:05 Відповісти
Вот этой темы я тоже не понял! По идее ключ к созданию ЧВК, это как раз таки "легализация оружия", когда все население может иметь оружие но с некоторыми ограничениями, а ЧВК как профессионалы соответственно ограничены меньше....
А так получается, что оружие могут иметь только власть имущие, а те у кого денег много вообще могут иметь свою частную армию, в то время как население вообще бесправное!!!
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14.04.2021 10:34 Відповісти
А свободное владение оружием населению нельзя, ЧВК для олигархов можно, феодализм.
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14.04.2021 10:11 Відповісти
Похоже зеленский арестовал Семенченко, чтоб убрать конкурента по ЧВК, а значит использовал служебное положение в собственых интересах.
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14.04.2021 10:49 Відповісти
Що зелені будуть робити з статтею 17 Конституції України, відповідно до якої військовою діяльністю займаються виключно військові формування та правоохоронні органи». ??????????
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14.04.2021 12:27 Відповісти
Нагнут КС раком?
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14.04.2021 12:45 Відповісти
може і нагнуть а може і ні? Якщо не хочеш проблем, поступай по закону. Може судді КСУ порозумнішають?
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14.04.2021 12:53 Відповісти
А у нас по закону оборотней в мантиях не сковырнуть. В Украине 29 лет законы писались для безнаказанного разграбления страны и народа, что по этим законам судьям можно сделать? Ничего.
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16.04.2021 17:27 Відповісти
які приватні армії?
Дійде до того, що кожна срана ОТГ буде мати приватний "батальйон".
Тільки територіальні військові формування під керівництвом ВСУ..

Приватні виконавці є, приватні тюрми будуть, тепер будуть приватні "зондеркоманди"?
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14.04.2021 12:13 Відповісти
Проблема України є те, що в тих хто пройшов війну з росією чешуться руки воювати, і щоб видавити їх з держави, ця ж держава створює умови для їх діяльності. Українці хороші воїни, будуть потрібні всюди. Кількість тих хто пройде війну буде з кожним роком зростати, тому і бажаючих повоюапти також. В нас взагалі не працюють закони щодо найманства.

https://hromadske.ua/posts/privatni-armiyi-yaki-riziki-maye-legalizaciya-vijskovo-konsaltingovoyi-diyalnosti
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14.04.2021 12:24 Відповісти
И сколько же сегодня стоит протолкнуть такой Закон?....А потом мы удивляемся, что эти малолетки без опыта работы, тем более по квалификации, не успев создать серьезный бизес, попадая в ВРУ, на второй уже год обзаводятся дорогими авто и престижным жильем и никто их фактически не контролирует по декларациям. А вот теперь они к готовятся к внедрению "нулевой декларации", которая их касаться почему-то не будет, но протого трудяги, который возможно за всю свою трудовую жизнь заработал более 400 тыс.грн.( примеро 15 тыс. баксов!?) они хотят содрать какой-то не понятый налог. При этом у некоторых во влати сегодня это всего месячная зарплата. Неужели это не гнобизм? Но народ-то молчит и соглашается!?
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14.04.2021 12:43 Відповісти
Зелень йде шляхом Додика.
Штурмові загони , дослівно: Штурмове управління, СА (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Sturmabteilung, SA) - часто за кольором уніформи звані як «коричневосорочечники» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F парамілітарні формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Нацистської партії Німеччини , «військо партії», націлені проти демократичного ладу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Веймарської республіки , призначалися для силового придушення політичних противниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] . Загони СА відіграли істотну роль у захопленні влади в країні.
Були утворені 1921 року і спочатку існували як «спортивне відділення» НСДАП, набиралися із залишків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80 фрайкору та учасників невдалого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82 путчу Каппа . Після приходу до влади НСДАП в 1933 були підпорядковані МВС та були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F «допоміжною поліцією» . Нараховували понад 3 мільйони членів. Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2 ночі довгих ножів 1934 та страти верхівки СА на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%BC Ремом штурмові загони втратили значення та поступилися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС . Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 капітуляції https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 розпущені і заборонені.
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14.04.2021 12:47 Відповісти
Эти недоумки развалят страну. Завтра Коломойский не в суды будет засылать курьеров , а просто входить на заводы через проходную.
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14.04.2021 18:49 Відповісти
Марьяна безмозглая...
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14.04.2021 22:05 Відповісти
 
 