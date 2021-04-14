Законопроєкт про легалізацію ПВК в Україні на фінальній стадії розробки, - "слуга народу" Мисягін

Ситуація з урегулюванням діяльності приватних військових компаній (ПВК) в Україні буде вирішена до кінця 2021 року. Нині розробляється компромісний проєкт закону щодо цього питання.

Про це заявили в комітеті Верховної Ради з нацбезпеки, йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, заступниця голови комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла (СН) заявила, що підтримує легалізацію таких компаній. Нардепка упевнена, що ситуація вирішиться до кінця поточного року.

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"У 2021 році ми прийдемо до стратегічного рішення щодо цього питання", - заявила парламентарка. Серед можливих варіантів вирішення вона назвала ухвалення за основу та доопрацювання проєкту нардепки Василевської-Смаглюк.

Член комітету, який безпосередньо відповідає за питання законодавчої легалізації ПВК, колишній військовий волонтер Юрій Мисягін (СН) повідомив, що в межах робочої групи вже розробляє новий компромісний проєкт закону на цю тему.

"Законопроєкт розробляється. Він на фінальній стадії", - зазначив він, відмовившись повідомити подробиці документа і коли він буде презентований.

Новий проєкт закону, за його словами, лише частково заснований на документі, внесеному рік тому Василевською-Смаглюк.