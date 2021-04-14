Законопроєкт про легалізацію ПВК в Україні на фінальній стадії розробки, - "слуга народу" Мисягін
Ситуація з урегулюванням діяльності приватних військових компаній (ПВК) в Україні буде вирішена до кінця 2021 року. Нині розробляється компромісний проєкт закону щодо цього питання.
Про це заявили в комітеті Верховної Ради з нацбезпеки, йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, заступниця голови комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла (СН) заявила, що підтримує легалізацію таких компаній. Нардепка упевнена, що ситуація вирішиться до кінця поточного року.
"У 2021 році ми прийдемо до стратегічного рішення щодо цього питання", - заявила парламентарка. Серед можливих варіантів вирішення вона назвала ухвалення за основу та доопрацювання проєкту нардепки Василевської-Смаглюк.
Член комітету, який безпосередньо відповідає за питання законодавчої легалізації ПВК, колишній військовий волонтер Юрій Мисягін (СН) повідомив, що в межах робочої групи вже розробляє новий компромісний проєкт закону на цю тему.
"Законопроєкт розробляється. Він на фінальній стадії", - зазначив він, відмовившись повідомити подробиці документа і коли він буде презентований.
Новий проєкт закону, за його словами, лише частково заснований на документі, внесеному рік тому Василевською-Смаглюк.
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А так получается, что оружие могут иметь только власть имущие, а те у кого денег много вообще могут иметь свою частную армию, в то время как население вообще бесправное!!!
Дійде до того, що кожна срана ОТГ буде мати приватний "батальйон".
Тільки територіальні військові формування під керівництвом ВСУ..
Приватні виконавці є, приватні тюрми будуть, тепер будуть приватні "зондеркоманди"?
https://hromadske.ua/posts/privatni-armiyi-yaki-riziki-maye-legalizaciya-vijskovo-konsaltingovoyi-diyalnosti
Штурмові загони , дослівно: Штурмове управління, СА (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Sturmabteilung, SA) - часто за кольором уніформи звані як «коричневосорочечники» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F парамілітарні формування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Нацистської партії Німеччини , «військо партії», націлені проти демократичного ладу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Веймарської республіки , призначалися для силового придушення політичних противниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] . Загони СА відіграли істотну роль у захопленні влади в країні.
Були утворені 1921 року і спочатку існували як «спортивне відділення» НСДАП, набиралися із залишків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80 фрайкору та учасників невдалого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82 путчу Каппа . Після приходу до влади НСДАП в 1933 були підпорядковані МВС та були https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F «допоміжною поліцією» . Нараховували понад 3 мільйони членів. Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%B2 ночі довгих ножів 1934 та страти верхівки СА на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%BC Ремом штурмові загони втратили значення та поступилися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС . Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 капітуляції https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 розпущені і заборонені.