Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 138 млн, кількість жертв досягла 2,9 млн. Тільки за останню добу померли 12,8 тис. осіб
Станом на ранок 13 квітня у світі зареєстрували 735 486 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 12 848 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 138 044 204 випадки інфікування, з них 735 486 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 972 576 осіб, з них 12 848 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 111 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4, за летальними випадками - 6-ту і 3-тю позиції відповідно.
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