Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 138 млн, кількість жертв досягла 2,9 млн. Тільки за останню добу померли 12,8 тис. осіб

Станом на ранок 13 квітня у світі зареєстрували 735 486 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 12 848 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 138 044 204 випадки інфікування, з них 735 486 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 972 576 осіб, з них 12 848 за минулу добу.







Побороли хворобу і вилікувалися 111 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 467 осіб, зафіксовано 14 553 нові випадки зараження, 12 384 особи - одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.







Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4, за летальними випадками - 6-ту і 3-тю позиції відповідно.