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До листа очікування вакцинації записалися майже 450 тис. осіб, - заступник голови МОЗ Кучер
До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 449,96 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в середу.
"Станом на 23:00 13 квітня до листа очікування вакцинації записалися 449,96 тис. осіб", - сказав він.
За його словами, найбільше записів здійснюють люди від 21 до 39 років, найменше - категорії 80+.
"Найбільша кількість громадян записалися до листа очікування з Києва - 137,891 тис. осіб", - додав Кучер.
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Якби його назвали якимось листом першо- або позачерговиків...
Може, коло кандидатів було би більшим.
А це - і справді пшик.