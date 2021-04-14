До листа очікування вакцинації записалися майже 450 тис. осіб, - заступник голови МОЗ Кучер

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 449,96 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в середу.

"Станом на 23:00 13 квітня до листа очікування вакцинації записалися 449,96 тис. осіб", - сказав він.

За його словами, найбільше записів здійснюють люди від 21 до 39 років, найменше - категорії 80+.

"Найбільша кількість громадян записалися до листа очікування з Києва - 137,891 тис. осіб", - додав Кучер.

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