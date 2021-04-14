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Новини Боротьба з коронавірусом
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До листа очікування вакцинації записалися майже 450 тис. осіб, - заступник голови МОЗ Кучер

До листа очікування вакцинації записалися майже 450 тис. осіб, - заступник голови МОЗ Кучер

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 449,96 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в середу.

"Станом на 23:00 13 квітня до листа очікування вакцинації записалися 449,96 тис. осіб", - сказав він.

За його словами, найбільше записів здійснюють люди від 21 до 39 років, найменше - категорії 80+.

"Найбільша кількість громадян записалися до листа очікування з Києва - 137,891 тис. осіб", - додав Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу 15 152 особи. На Черкащині та Київщині не зробили жодного щеплення, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Кучер Ярослав (28)


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Але судячи з її темпами більше шансів захворіти ніж вакцинуватися
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14.04.2021 10:13 Відповісти
Все через сраку. Сімейні лікарі мають списки своїх пацієнтів, телефони. Знають хто якого віку, який стан здоров"я і т.п. При наявності вакцини можуть розсилати СМС запрошення на вакцинацію. ЗЕнедоумки, тримайте безкоштовну пораду.
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14.04.2021 10:19 Відповісти
Певно, неправильна назва у листа.
Якби його назвали якимось листом першо- або позачерговиків...
Може, коло кандидатів було би більшим.
А це - і справді пшик.
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14.04.2021 11:08 Відповісти
и что толку, когда их очередь пятая?!
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14.04.2021 11:08 Відповісти
 
 