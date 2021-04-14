Легалізацію ПВК в Україні блокують західні країни: бояться конкуренції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

До Верховної Ради ще в лютому внесли законопроєкт про легалізацію приватних військових компаній (ПВК). Станом на квітень цей документ "завис" у комітеті з нацбезпеки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк, яка й внесла цей законопроєкт в парламент, оцінює шанси на ухвалення документа як малоймовірні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про легалізацію ПВК в Україні на фінальній стадії розробки, - "слуга народу" Мисягін

Вона впевнена, що основну протидію легалізації українських ПВК чинять західні країни, що лідирують на ринку цих послуг.

"У ньому (законі. - Ред.) точно не зацікавлені країни, які бояться конкуренції на цьому ринку. Це Канада, США й Велика Британія. На мене виходили представники різних посольств, які висловлювали свою стурбованість появою мого законопроєкту", - сказала вона в коментарі виданню.