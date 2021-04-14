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Новини Агресія Росії проти України
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Легалізацію ПВК в Україні блокують західні країни: бояться конкуренції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Легалізацію ПВК в Україні блокують західні країни: бояться конкуренції, -

До Верховної Ради ще в лютому внесли законопроєкт про легалізацію приватних військових компаній (ПВК). Станом на квітень цей документ "завис" у комітеті з нацбезпеки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк, яка й внесла цей законопроєкт в парламент, оцінює шанси на ухвалення документа як малоймовірні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про легалізацію ПВК в Україні на фінальній стадії розробки, - "слуга народу" Мисягін

Вона впевнена, що основну протидію легалізації українських ПВК чинять західні країни, що лідирують на ринку цих послуг.

"У ньому (законі. - Ред.) точно не зацікавлені країни, які бояться конкуренції на цьому ринку. Це Канада, США й Велика Британія. На мене виходили представники різних посольств, які висловлювали свою стурбованість появою мого законопроєкту", - сказала вона в коментарі виданню.

Автор: 

ВР (15036) легалізація (144) Василевська-Смаглюк Ольга (67)


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Топ коментарі
+20
Якщо на Заході і проти, то тому, що твій сутенер Бєня, Василевська, буде використовувати такі армії в своїх мафіозних цілях, проти держави Україна.
Як і армії медведчука, ківи.
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14.04.2021 10:11 Відповісти
+14
Частные ЧВК в украинских реалиях это те же преступные группировки только в законе. В стране где нет судов, мусора прикрывают бандитов а СБУ торгует закрытой инфой и прослушкой? Тут такое начтенся мало не покажется! ))
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14.04.2021 10:19 Відповісти
+13
Забей на на эту продажную говорящую голову,
она понятия не имеет что такое ЧПК...
Просто Коломойша, Пинчук и Ахметов
хотят иметь в Украине свои собственные армии...
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14.04.2021 10:29 Відповісти
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че, серьезно? Так это западные страны сидят в Раде и блокируют нам все?)
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14.04.2021 10:07 Відповісти
Забей на на эту продажную говорящую голову,
она понятия не имеет что такое ЧПК...
Просто Коломойша, Пинчук и Ахметов
хотят иметь в Украине свои собственные армии...
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14.04.2021 10:29 Відповісти
Така ЧВК яка викрала Чауса, і нафг не потрібна. Зелень і тут обісралась.
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14.04.2021 10:08 Відповісти
А паравалітьсетойстрани хто блокує?
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14.04.2021 10:08 Відповісти
Якщо на Заході і проти, то тому, що твій сутенер Бєня, Василевська, буде використовувати такі армії в своїх мафіозних цілях, проти держави Україна.
Як і армії медведчука, ківи.
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14.04.2021 10:11 Відповісти
тут нужно понимать, что она из группы депутатов от Коломойского ... и после расследования , про работу чвк Семенченко на Коломойского ее слова уже имеют двойной смысл ..
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14.04.2021 10:11 Відповісти
Почему вагнеру можно чвк, а семенченко - нет?
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14.04.2021 10:16 Відповісти
Частные ЧВК в украинских реалиях это те же преступные группировки только в законе. В стране где нет судов, мусора прикрывают бандитов а СБУ торгует закрытой инфой и прослушкой? Тут такое начтенся мало не покажется! ))
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14.04.2021 10:19 Відповісти
давайте полное разоблачение
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14.04.2021 10:21 Відповісти
прочь ат каварнага Запада!
впєрьод к расісюшкє!
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14.04.2021 10:21 Відповісти
У нас мусара ЧВК Авакова))
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14.04.2021 10:26 Відповісти
Западные страны просто знают, что любой процесс в Украине автоматически становится коррупционным и не управляемым. Бояться ли они? Ну, когда на трассе тебе навстречу несется неуправляемая фура ... С т.з. якобы журналистки это "водители просто бояться конкуренции"
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14.04.2021 10:41 Відповісти
Західні країни блокують, а Семена посадив Зєля. Зєля - президент західних країн?
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14.04.2021 10:42 Відповісти
Ага. Blackwater боїться конкурентів з шайок Грішина й Бєлєцкого .
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14.04.2021 10:50 Відповісти
По факту, За в ступоре, ждет очередного пинка Байдена, за саботаж по коломойши, давно пора убрать всю его воровскую шайку.
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14.04.2021 11:03 Відповісти
Необхідно займатися реальними та нагальними проблемами, а саме необхідно терміново профінансувати виробництво новітніх українських артилерійських систем "Вільха-М", "Бар'єр-С" та ОТРК "Сапсан/Грім 2", а також закупити в країнах НАТО, які оновлюють військовий авіаційний парк, МІГи та СУ.
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14.04.2021 11:09 Відповісти
Пока у власти Коломойский, ничего подобного в стране создавать нельзя.
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14.04.2021 11:52 Відповісти
Какая зеленая дура. Еще западные страны, боясь конкуренции, советуют запретить должность тамады, фотографа и там разных подстилок.
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14.04.2021 14:05 Відповісти
Смаглюк -Коломойская -еще одна говорящая голова дяди Бени. Беня сильно хочут личную армию, даже пирожных обещал купить этой даме.
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14.04.2021 18:42 Відповісти
 
 