Легалізацію ПВК в Україні блокують західні країни: бояться конкуренції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк
До Верховної Ради ще в лютому внесли законопроєкт про легалізацію приватних військових компаній (ПВК). Станом на квітень цей документ "завис" у комітеті з нацбезпеки.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк, яка й внесла цей законопроєкт в парламент, оцінює шанси на ухвалення документа як малоймовірні.
Вона впевнена, що основну протидію легалізації українських ПВК чинять західні країни, що лідирують на ринку цих послуг.
"У ньому (законі. - Ред.) точно не зацікавлені країни, які бояться конкуренції на цьому ринку. Це Канада, США й Велика Британія. На мене виходили представники різних посольств, які висловлювали свою стурбованість появою мого законопроєкту", - сказала вона в коментарі виданню.
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она понятия не имеет что такое ЧПК...
Просто Коломойша, Пинчук и Ахметов
хотят иметь в Украине свои собственные армии...
Як і армії медведчука, ківи.
впєрьод к расісюшкє!