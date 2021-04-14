Терористи обстрілюють безпілотники місії ОБСЄ для приховування фактів численних порушень, - СЦКК

Терористи продовжують перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі, роблячи спроби заглушити сигнал безпілотників місії.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у звіті СММ ОБСЄ №83/2021 від 12 квітня повідомляється про численні випадки перешкоджання діяльності місії ОБСЄ, системне глушіння сигналу БПЛА місії.

"Днями, безпілотний літальний апарат СММ малого радіусу дії, понад 10 разів зазнавав впливу перешкод сигналу GPS неподалік Донецька в районі населених пунктів Спартак, Веселе, Бетманове, Михайлівка, Озерянівка, Федорівка та Пантелеймонівка, а над тимчасово окупованими районами Луганської області - поблизу населених пунктів Шимшинівка та Мирне", - випливає з повідомлення.

Крім того, поблизу Спартака та Веселого місією зафіксовано випадки обстрілу БПЛА з тимчасово окупованої території. Подібними методами окупанти намагаються приховати факти численних порушень режиму припинення вогню.

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Водночас наголошується, що українська сторона неухильно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо виконання Мінських домовленостей.

"Протиправні дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ", - підкреслює українська сторона СЦКК.