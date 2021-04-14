Виділені в Держбюджеті на закупівлю COVID-вакцин 4 млрд грн закінчилися, на оплату наступних партій потрібні 6,5 млрд грн, - Степанов. ВIДЕО

Виділені в Держбюджеті 4 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу закінчилися. На оплату наступних законтрактованих партій потрібні 6,5 млрд грн. Їх тимчасово візьмуть із коштів Програми медичних гарантій на 4 квартал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ще пів року тому, під час формуванні Держбюджету, ми наполягали закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті нам виділили лише 4 млрд грн, за які ми вже придбали препарати. Сьогодні, щоб оплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібні 6,5 млрд грн. Щоб не вносити зміни до Держбюджету і не втрачати час, ми вирішили ТИМЧАСОВО перевести цю суму з четвертого кварталу програми медичних гарантій (у межах цієї програми фінансується медобслуговування громадян України. - Ред.) на закупівлю вакцин. Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом 3 місяців зобов'язане повернути відповідну суму. Не варто розводити паніку і піддаватися на політичні провокації", - розповів Степанов.

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