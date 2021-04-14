Виділені в Держбюджеті на закупівлю COVID-вакцин 4 млрд грн закінчилися, на оплату наступних партій потрібні 6,5 млрд грн, - Степанов. ВIДЕО
Виділені в Держбюджеті 4 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу закінчилися. На оплату наступних законтрактованих партій потрібні 6,5 млрд грн. Їх тимчасово візьмуть із коштів Програми медичних гарантій на 4 квартал.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ще пів року тому, під час формуванні Держбюджету, ми наполягали закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті нам виділили лише 4 млрд грн, за які ми вже придбали препарати. Сьогодні, щоб оплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібні 6,5 млрд грн. Щоб не вносити зміни до Держбюджету і не втрачати час, ми вирішили ТИМЧАСОВО перевести цю суму з четвертого кварталу програми медичних гарантій (у межах цієї програми фінансується медобслуговування громадян України. - Ред.) на закупівлю вакцин. Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом 3 місяців зобов'язане повернути відповідну суму. Не варто розводити паніку і піддаватися на політичні провокації", - розповів Степанов.
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п.с. 4 млрд.грн за 500 тыс вакцин. Но помнится, китайскую за 800-900 млн.грн покупали, а индусы тогда продали 200 тыс вакцин за 3 млрд.грн.. или за 15 000 грн одну вакцину..
еще раз: цена ОДНОЙ вакцины от индусов равна ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН
Китайцам заплатили 964 млн гривен, поставка по контракту -1,9 млн доз. Это 507 грн за дозу.
а сколько реально заложили, и есть ли реально на это деньги?Источник: https://censor.net/ru/n3259586
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk ·
Жизнь при Голобородько
Когда необходимо 15 млрд, а выделяют 4, это как называется? Не хочет Степанов рассказать о судьбе антиковидного фонда в 60 млрд?
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда....- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
Какая, всё-таки, приятная вещь вот это всё. Это круче, чем нефтью торговать.
Чи просто було насрати, коли вам за це казали???
Тут и старого асфальта не хватит((
Тепер перекладають відповідальність один на одного.
Обрали маніпуляторів? Жрі.Те
Приблизно 13.000 грн. на одного або $ 460...
А ковідного фонду немає. Й не було.
Пара-пара-пам ! Піу !
Кароче, Степашка должен выглядеть как вся ОПа и кабмин, у них-же закончилась эпоха бедности.
Не поддаться на шантаж МВФ и вернуть украденный Гонтаревой и Порошенко "Приватбанк" законному владельцу Коломойскому!
хоча якби все було так просто вже давно б повернули, ну або чекають кінця каденції зелоха, і пофіг що далі з країною буде.
Ну шо сметуни, як там Свинарчуки поживають ))
Когда умные люди вакцинировались и открывают рестораны, парихпакерские, офисы, Степанов рассказыват нам, что через три месяца только получат от министерства финансов деньги на предоплату. Может быть.
Сколько купил, по какой цене..... Сколько укололи, списали из-за ошибок логистики и организации....
Не то этот урод может купил 2 вакцины по 1 000 000 каждая и просит еще....
всегда надо называть вещи своими именами