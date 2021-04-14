УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13954 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 991 100

Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися

Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися

Російська сторона вважає, нібито НАТО підбурює владу України до продовження конфлікту на Донбасі.

У подібному намагається запевнити офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Дотримуючись головної лінії російської пропаганди щодо України, Захарова звинуватила Україну у вбивстві мирних жителів на Донбасі і переклала на нашу країну всю відповідальність за загострення ситуації.

"НАТО - військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж всіляко заграє з Києвом, - сказала вона. - При цьому перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом, альянс не висловлює занепокоєння щодо того, що там (на Донбасі) відбувається, а навпаки ще більше нацьковує київських політиків, ці гарячі голови на так звані звершення", - стверджує вона.

За словами Захарової Євросоюз, спостерігаючи за тим, що відбувається в Донбасі, нібито "всіляко надихає київський режим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна зацікавлена, щоб США контактували з Росією", - Кислиця

"ЄС, який являє собою об'єднання європейських держав з потужною економікою і озброєними силами, спецслужбами, спостерігає за тим, що відбувається в самому серці Європи, і не просто спостерігає, але всіляко надихає київський режим. Йдеться вже не про права людини, а про первинну безпеку", - запевняє вона.

У властивій РФ манері Захарова ні слова не сказала про стягування російських військ і агресію з боку РФ щодо України. Однак вона раптом вирішила, що ЄС нібито повинен був, за її словами, "висловити стурбованість і вимоги до офіційного Києва покаятися не просто в передислокації військ, а у вбивстві мирного населення". Природно, ніяких фактів, що підтверджують подібні звинувачення, Захарова і не думала надавати, однак дії України вона чомусь назвала "політичним неподобством" і обурилася тим, що Євросоюз, навпаки, посилив риторику не стосовно київського режиму, а щодо РФ.

Більш того, Захарова стверджує, нібито РФ свою частину роботи з реалізації Мінських домовленостей виконала.

"Мінські домовленості, публічну дипломатію, інформаційну політику, підтримку і, в тому числі, надання відповідного впливу на сторони щодо реалізації мінських домовленостей, - ми свою частину роботи зробили", - запевняє вона.

Також читайте: Росія може планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року, - глава Міноборони Таран

Як повідомлялося, вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17801) Шойгу Сергій (628) Захарова Марія (360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
всі ми грішні
Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 4108
показати весь коментар
14.04.2021 10:53 Відповісти
+30
Она не только пьет, а еще и нюхает?
показати весь коментар
14.04.2021 10:48 Відповісти
+30
Пресс...алкаше настигла белочка?)
показати весь коментар
14.04.2021 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.04.2021 10:47 Відповісти
"грешно смеяться над больными людьми" (с) КП
показати весь коментар
14.04.2021 10:52 Відповісти
всі ми грішні
Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 4108
показати весь коментар
14.04.2021 10:53 Відповісти
Це того джавеліну який не навіть не вистрелив?
показати весь коментар
14.04.2021 11:27 Відповісти
Для тебя другой приготовили.
показати весь коментар
14.04.2021 11:39 Відповісти
Все правильно, але ці танки не руські, а рускіє, бо Русь - це Україна. І руські танки - це танки українські.
показати весь коментар
14.04.2021 11:37 Відповісти
они не больные, они наглые
показати весь коментар
14.04.2021 11:01 Відповісти
шавка подзаборная, что с неё возьмешь
показати весь коментар
14.04.2021 11:13 Відповісти
Якщо проаналізувати зміст сказаного, абстрагуючись від манери, то стає очевидним, що кремляді обрабені на ЄС за підтримку України. Сильно обрабені. Чому?. Бо зрозуміли, що грузинського сцерарію не буде. А отже нефакт, що вторгнення хоч щось дасть. Тому очевидно його не буде. Хоча ескалація на Донбасі буде. Щоб не тягнути залізяччя назад у центральний Мордор. Так буде дешевше.
показати весь коментар
14.04.2021 11:00 Відповісти
Шойгу уже включил заднюю- через пару недель уберуться восвояси.
показати весь коментар
14.04.2021 11:17 Відповісти
https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/

российские воины передали привет Украмhttps://www.youtube.com/watch?v=l5eSrv2R3pE
показати весь коментар
14.04.2021 14:20 Відповісти
Она не только пьет, а еще и нюхает?
показати весь коментар
14.04.2021 10:48 Відповісти
Нюхает. Труселя и носки печального мерина Лаврушки.
показати весь коментар
14.04.2021 11:15 Відповісти
Пресс...алкаше настигла белочка?)
показати весь коментар
14.04.2021 10:48 Відповісти
так! Машке Захаровой больше не наливать! -допилась до белочки и обкакалась прямо на брифинге
показати весь коментар
14.04.2021 12:31 Відповісти
рашманьська фашня продовжує нагнітати напругу
потім лугандонія вжахне по ростовщині з градів - і пішло-поїхало
показати весь коментар
14.04.2021 10:49 Відповісти
не подсказывай. с них станется.
показати весь коментар
14.04.2021 10:53 Відповісти
Это уже белочка или ещё острое похмелье?
показати весь коментар
14.04.2021 10:49 Відповісти
клімакс яєць. або простіше- рососіянська фєдєрастка.
показати весь коментар
14.04.2021 10:51 Відповісти
https://twitter.com/Nicolasniconof2
https://twitter.com/Nicolasniconof2

https://twitter.com/Nicolasniconof2 Lt Nixxön



Я правильно понимаю, чем хуже живут граждане РФ, тем сильнее внешние угрозы?
показати весь коментар
14.04.2021 10:54 Відповісти
фригидность мозга Машки это сурьезно....
показати весь коментар
14.04.2021 10:50 Відповісти
Фригидную бабу зимой не целуй. Замёрзнут и пальцы и руки и йух!
показати весь коментар
14.04.2021 10:54 Відповісти
Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 7414
показати весь коментар
14.04.2021 10:50 Відповісти
там значно довший перелік "пабєд"
показати весь коментар
14.04.2021 11:31 Відповісти
"Раствор коварен!" (с)

Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 4573
показати весь коментар
14.04.2021 10:51 Відповісти
«Не смотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка». 😂
показати весь коментар
14.04.2021 11:03 Відповісти
С первым тезисом могу отчаянно спорить, с остальными двумя согласен.
показати весь коментар
14.04.2021 11:15 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2021 11:24 Відповісти
Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 7660
показати весь коментар
14.04.2021 12:34 Відповісти
В случае войны должен быть удар или взорвать здание МИД московитов,в первую очередь.
показати весь коментар
14.04.2021 10:51 Відповісти
Удар в куда?
показати весь коментар
14.04.2021 10:54 Відповісти
Тебе именно туда, ну давай домысливай, туда, где у тебя вертикаль власти торчит....
показати весь коментар
14.04.2021 12:24 Відповісти
Что и где у тебя торчит это твоя проблема.
показати весь коментар
14.04.2021 12:29 Відповісти
машка засідає не в будинку мід а в якомусь кабаку неподалік
показати весь коментар
14.04.2021 11:32 Відповісти
Не в Машке дело, а чтобы было понятно любому мАасквичу что они тоже уязвимы , особенно те кто много п...здит
показати весь коментар
14.04.2021 11:40 Відповісти
я ж і кажу, краще лупити в налівайку або мусорний бак - там можна буде застати максимальну кількість москалєй
показати весь коментар
14.04.2021 11:42 Відповісти
Кокой ужос!
показати весь коментар
14.04.2021 10:51 Відповісти
Новости из рашистской реальности, параллельные миры существуют ! Но однако после того как злой гном ху.ло добился разговора с Байденом, она как то вяло критикует цивилизованный мир !
показати весь коментар
14.04.2021 10:51 Відповісти
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский



После того, как Байден позвонил Путину, у пропаганды дичайший взрыв восторга: нашему лидеру позвонил сам президент США!!! У путинистов комплекс неполноценности. И такой же комплекс они стараются привить всей стране.
показати весь коментар
14.04.2021 10:53 Відповісти
Первое публичное появление патриарха Гундяева в маске. Он всячески намекал, что носить ее не будет и на Мерседесе объезжал Москву, "убивая" иконами микробов. Но все-таки пришлось... И выглядит так, что не зря ждали!


Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 4633
показати весь коментар
14.04.2021 10:52 Відповісти
Може в нього ніс відвалився.
показати весь коментар
14.04.2021 10:53 Відповісти
Типа, корону победил, а сифилис не смог?...
показати весь коментар
14.04.2021 10:54 Відповісти
Сифиліс мозку ніякі ліки не беруть.
показати весь коментар
15.04.2021 00:58 Відповісти
Хотелось бы, но это гундяевское говно даже чертям на том свете не нужен.
показати весь коментар
14.04.2021 10:55 Відповісти
Комментировать словесный понос Захаровой это как обсуждать исполнение ею же "Калинки-малинки", т.е. бред.
показати весь коментар
14.04.2021 10:53 Відповісти
А нафига вообще постить этот кацапскй бред?!! Пусть свинособаки там себе гавкают в мордоре, а нам свое делать!!
показати весь коментар
14.04.2021 10:53 Відповісти
Їх би всіх в дурку відправити. На трепанацію і видалення зайвої вати з черепної коробки.
показати весь коментар
14.04.2021 10:54 Відповісти
В поликлинику сдать, на опыты. (с)
показати весь коментар
14.04.2021 10:55 Відповісти
вот она горячая голова которую НАТО науськивает на " так называемые свершения " как глянешь на него так сразу видно " ястреб " за таким нужен глаз да глаз . чуть не уследил и все ринется в наступление
Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться - Цензор.НЕТ 8801
показати весь коментар
14.04.2021 10:55 Відповісти
Это нет...тот в голубой рубашке по передовой в полный рост ходил....
показати весь коментар
14.04.2021 10:56 Відповісти
В одном и том же поле пчелы ищут мед, ну а мухи...
показати весь коментар
14.04.2021 10:56 Відповісти
мимо этой кучи говна в каске и бронепамперсе ни одна муха не пролетит
показати весь коментар
14.04.2021 10:59 Відповісти
Ну ты же летаешь.
показати весь коментар
14.04.2021 11:02 Відповісти
не знаю . тебе с низу . из кучи . виднее
показати весь коментар
14.04.2021 11:18 Відповісти
Картина "Бубочка в ожидании бронежилета с дырой для игры на пианино." Холст, масло, говно. В основном - говно.
показати весь коментар
14.04.2021 12:00 Відповісти
Пнх со своим режимом, похмелись сходи лучше, а то этот бред анацефала несёшь
показати весь коментар
14.04.2021 10:55 Відповісти
Машка немита башка
показати весь коментар
14.04.2021 10:55 Відповісти
Какая-то зига у неё кривоватая. Опять бухая штоль?
показати весь коментар
14.04.2021 10:59 Відповісти
Это она падать начала, и хотела за трибуну удержаться.
показати весь коментар
14.04.2021 11:05 Відповісти
Этот террариум до краев переполнен не только ядом, но и безумием! Спасение от них - только в тотальном уничтожении в каждом месте, где они проявят агрессию. Никакой коррекции они не поддадутся.
показати весь коментар
14.04.2021 11:02 Відповісти
Бешенство ватки
показати весь коментар
14.04.2021 11:02 Відповісти
Манька фєдєрація відпрацьовує свою пайку. Як і всі інші ********** пропагандони, їм за це дуже добре платять.
показати весь коментар
14.04.2021 11:06 Відповісти
Опохмелись.
показати весь коментар
14.04.2021 11:08 Відповісти
хрен вам слонячий ,идиоты рашистские ,почему вы такие упоротые в своей тупости? Это вам не 14й ,получите такой физды ,как армашки в Карабахе ...
показати весь коментар
14.04.2021 12:45 Відповісти
Типичная российская хабалка.
показати весь коментар
14.04.2021 11:07 Відповісти
https://twitter.com/Belaruka1 Belaruka1917

Шойгу заявил о стягивании войск США и НАТО к границам России.
Красным на карте выделены места где Россия граничит с НАТО, если что

Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 4660
показати весь коментар
14.04.2021 11:08 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
14.04.2021 11:09 Відповісти
А в Беринговом проливе вообще до самих США пару километров.
Но там ссыкотно с Америкой воевать. Вот в Украине в самый раз.
показати весь коментар
14.04.2021 11:12 Відповісти
Так и ждут кремляди, что Мир откажется от поддержки Украины, чтобы потом обвинив Украину в мнимом наступлении, вторгнуться за плечами ордло.
показати весь коментар
14.04.2021 11:15 Відповісти
Ну шо вы к Маньке пристали? У Лаврухи закончилась аргентинская мука, вот и плющит бабу.
показати весь коментар
14.04.2021 11:19 Відповісти
Ну это,из области шизофрении и подмены смыслов.Вот например один на вскидку.Как москали заявляют?"Мы Донбасс не сдадим никогда этим укрофашистам и нацистам".И следом"Почему Украина не хочет забрать Донбасс?!" возмущаются москали
показати весь коментар
14.04.2021 11:21 Відповісти
"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности от таких ублюдков, как раша.
показати весь коментар
14.04.2021 11:25 Відповісти
Это мировозрение кремлядей во всей красе. Их кругом окружают, вот вот нападут и золотишко отберут. Философия столетней давности.
показати весь коментар
14.04.2021 11:26 Відповісти
Золотишко и жижу с хазом у них давно отобрали Тупин с Михельсонами и Вротенберхами
показати весь коментар
14.04.2021 12:52 Відповісти
...так "говорящая лошадь" Калантаров/типа шефа МИД "раша"-лавров"/ выдал..." ДЕБИЛЫ ***,,,."Определение-100% для "Ху*лостана"...
показати весь коментар
14.04.2021 11:27 Відповісти
о, машку - пресс-алкаше похмелили. что-то многовато ее стало
показати весь коментар
14.04.2021 11:32 Відповісти
Можно не среагировать на машу-полстакана, но нашим тупым политикам надо учиться у них дискутировать, они не обвиняют Украмну, только Киев, а наши недоумки постоянно обвиняют не кремль, или москву, а россию, и тем самым делают своими врагами не кремлевскую хунту, а все население, неужели не понятны такие простые вещи, видимо это родовая травма меншовартости.
показати весь коментар
14.04.2021 11:32 Відповісти
панове, на фиг возбуждаться на этих людей? кукловод один и тот же, и мы его знаем, а все эти письковы/лавровы просто отыгрывают свои роли. скажет пуйло устроить перфоманс - маша в совбезе оон своим говном на стенах антивоенные лозунги будет рисовать, 72-м шрифтом. потом помоет руки и посмотрит сериальчик.
показати весь коментар
14.04.2021 11:35 Відповісти
Макарони в башке злиплись
показати весь коментар
14.04.2021 11:42 Відповісти
заХЄРова знову бахнула бояришника?
показати весь коментар
14.04.2021 11:53 Відповісти
Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 4523
- Чувак, у тя есть чё шурнуцца. Ломает миня..
показати весь коментар
14.04.2021 11:55 Відповісти
опохмелите её уже, ей совсем плохо
показати весь коментар
14.04.2021 11:55 Відповісти
Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 8598
показати весь коментар
14.04.2021 11:56 Відповісти
Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися - Цензор.НЕТ 6547
- Чё такое? Хто буховый?
показати весь коментар
14.04.2021 11:57 Відповісти
Гебельсовская шмара подала голос.Вообще какой смысл публиковать словесный понос этиой рашонацистки?Каждый раз одно и то же.
показати весь коментар
14.04.2021 12:15 Відповісти
Краще танцюй Зашмарова...Кидай закордонні справи та формуй "ансамбль песни и плски" Лавров буде солістом а ти підтанцовкой)))) Перший хіт назовіт "Дебіли" Слова для Лаврова прості Ой дебили, ой дебіли ... а ти зашмарова .. підтанцовка у стилі калінки малінки "

Точно грошей більш заробите ніж ***** вам платить...Бо на такий ансабль вся єліта в усьому світі буде бабки платить великі ..)))))Щоб по ржать
показати весь коментар
14.04.2021 12:24 Відповісти
И не вдруг, и ничего Захарова сама не решила. По сути-то, конечно, - бред. Но харч-то надо как-то отрабатывать, а то ж с довольствия снимут. Я бы и за половину её пайки бредил бы ещё забористее - обвинял бы хоть Россию, хоть Украину, да хоть Гваделупу (на кого указал бы пайкодаватель), например, в падении Карфагена или в образовании пятен на Солнце, да мало ли? Была бы пайка.
А если завтра Путин (чисто гипотетически) прикажет, Маруся первая побежит на Софийскую площадь Киева бронзовую жопу коня Богдана Хмельницкого вылизывать. Понимать надо...
показати весь коментар
14.04.2021 12:28 Відповісти
Страшная как моя жизнь.
показати весь коментар
14.04.2021 12:52 Відповісти
Деменція, чи що?
показати весь коментар
14.04.2021 12:59 Відповісти
Зачетная истерика и московитов, знатно пердаки полыхают.
показати весь коментар
14.04.2021 13:12 Відповісти
Они и пьют и нюхают и вообще охренели благодаря самому величественному и его политике, также его почитателей,чтоб их всех пидняло та кануло..
Скоро земля скажет открывай ворота встречай братишек...
Каждый день потери(
показати весь коментар
14.04.2021 13:20 Відповісти
Обидно кремлевцам. Сколько миллиардов вкинуто на корумпирование еврочиновников. А они все равно про демократию и права человека. Как говорил сдохший классик "ну туупыые!!!". Не понимают, что граждане это биомусор под ногами властимущих, как у них на расеи.
показати весь коментар
14.04.2021 13:27 Відповісти
Пьянь и зарыгань.
показати весь коментар
14.04.2021 13:49 Відповісти
Каяться это вам придется, минимум 100 лет, за то, что вы натворили.
показати весь коментар
14.04.2021 15:10 Відповісти
"Захарова вдруг решила, что НАТО подстрекает Украину к обострению конфликта на Донбассе и возмутилась, что ЕС не требует от Киева покаяться"
_Чушь собачачья! Она не "решила", она это всего лишь сказала. Она не думает что это так, более того: она точно знает что это не так. Мразь просто нагло киздит, вот всё!
показати весь коментар
14.04.2021 18:47 Відповісти
 
 