Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися
Російська сторона вважає, нібито НАТО підбурює владу України до продовження конфлікту на Донбасі.
У подібному намагається запевнити офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Дотримуючись головної лінії російської пропаганди щодо України, Захарова звинуватила Україну у вбивстві мирних жителів на Донбасі і переклала на нашу країну всю відповідальність за загострення ситуації.
"НАТО - військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж всіляко заграє з Києвом, - сказала вона. - При цьому перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом, альянс не висловлює занепокоєння щодо того, що там (на Донбасі) відбувається, а навпаки ще більше нацьковує київських політиків, ці гарячі голови на так звані звершення", - стверджує вона.
За словами Захарової Євросоюз, спостерігаючи за тим, що відбувається в Донбасі, нібито "всіляко надихає київський режим".
"ЄС, який являє собою об'єднання європейських держав з потужною економікою і озброєними силами, спецслужбами, спостерігає за тим, що відбувається в самому серці Європи, і не просто спостерігає, але всіляко надихає київський режим. Йдеться вже не про права людини, а про первинну безпеку", - запевняє вона.
У властивій РФ манері Захарова ні слова не сказала про стягування російських військ і агресію з боку РФ щодо України. Однак вона раптом вирішила, що ЄС нібито повинен був, за її словами, "висловити стурбованість і вимоги до офіційного Києва покаятися не просто в передислокації військ, а у вбивстві мирного населення". Природно, ніяких фактів, що підтверджують подібні звинувачення, Захарова і не думала надавати, однак дії України вона чомусь назвала "політичним неподобством" і обурилася тим, що Євросоюз, навпаки, посилив риторику не стосовно київського режиму, а щодо РФ.
Більш того, Захарова стверджує, нібито РФ свою частину роботи з реалізації Мінських домовленостей виконала.
"Мінські домовленості, публічну дипломатію, інформаційну політику, підтримку і, в тому числі, надання відповідного впливу на сторони щодо реалізації мінських домовленостей, - ми свою частину роботи зробили", - запевняє вона.
Як повідомлялося, вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
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российские воины передали привет Украмhttps://www.youtube.com/watch?v=l5eSrv2R3pE
потім лугандонія вжахне по ростовщині з градів - і пішло-поїхало
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https://twitter.com/Nicolasniconof2 Lt Nixxön
Я правильно понимаю, чем хуже живут граждане РФ, тем сильнее внешние угрозы?
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
После того, как Байден позвонил Путину, у пропаганды дичайший взрыв восторга: нашему лидеру позвонил сам президент США!!! У путинистов комплекс неполноценности. И такой же комплекс они стараются привить всей стране.
Шойгу заявил о стягивании войск США и НАТО к границам России.
Красным на карте выделены места где Россия граничит с НАТО, если что
Но там ссыкотно с Америкой воевать. Вот в Украине в самый раз.
- Чувак, у тя есть чё шурнуцца. Ломает миня..
- Чё такое? Хто буховый?
Точно грошей більш заробите ніж ***** вам платить...Бо на такий ансабль вся єліта в усьому світі буде бабки платить великі ..)))))Щоб по ржать
А если завтра Путин (чисто гипотетически) прикажет, Маруся первая побежит на Софийскую площадь Киева бронзовую жопу коня Богдана Хмельницкого вылизывать. Понимать надо...
Скоро земля скажет открывай ворота встречай братишек...
Каждый день потери(
_Чушь собачачья! Она не "решила", она это всего лишь сказала. Она не думает что это так, более того: она точно знает что это не так. Мразь просто нагло киздит, вот всё!