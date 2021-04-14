Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися

Російська сторона вважає, нібито НАТО підбурює владу України до продовження конфлікту на Донбасі.

У подібному намагається запевнити офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Дотримуючись головної лінії російської пропаганди щодо України, Захарова звинуватила Україну у вбивстві мирних жителів на Донбасі і переклала на нашу країну всю відповідальність за загострення ситуації.

"НАТО - військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж всіляко заграє з Києвом, - сказала вона. - При цьому перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом, альянс не висловлює занепокоєння щодо того, що там (на Донбасі) відбувається, а навпаки ще більше нацьковує київських політиків, ці гарячі голови на так звані звершення", - стверджує вона.

За словами Захарової Євросоюз, спостерігаючи за тим, що відбувається в Донбасі, нібито "всіляко надихає київський режим".

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"ЄС, який являє собою об'єднання європейських держав з потужною економікою і озброєними силами, спецслужбами, спостерігає за тим, що відбувається в самому серці Європи, і не просто спостерігає, але всіляко надихає київський режим. Йдеться вже не про права людини, а про первинну безпеку", - запевняє вона.

У властивій РФ манері Захарова ні слова не сказала про стягування російських військ і агресію з боку РФ щодо України. Однак вона раптом вирішила, що ЄС нібито повинен був, за її словами, "висловити стурбованість і вимоги до офіційного Києва покаятися не просто в передислокації військ, а у вбивстві мирного населення". Природно, ніяких фактів, що підтверджують подібні звинувачення, Захарова і не думала надавати, однак дії України вона чомусь назвала "політичним неподобством" і обурилася тим, що Євросоюз, навпаки, посилив риторику не стосовно київського режиму, а щодо РФ.

Більш того, Захарова стверджує, нібито РФ свою частину роботи з реалізації Мінських домовленостей виконала.

"Мінські домовленості, публічну дипломатію, інформаційну політику, підтримку і, в тому числі, надання відповідного впливу на сторони щодо реалізації мінських домовленостей, - ми свою частину роботи зробили", - запевняє вона.

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Як повідомлялося, вчора міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.