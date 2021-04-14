Півтори тисячі пам'ятників, представлених на розгляд Мінкультури, досі не внесені до Держреєстру, - КМДА

На розгляд Міністерства культури і інформаційної політики з 2018 року по перший квартал 2021 Департамент охорони культурної спадщини подав 1509 пам'ятників і нововиявлених об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що за цей час в міністерстві видали накази тільки щодо 23 з них: 21 - внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, 2 - визнані такими, що не підлягають внесенню.

"Серед поданих до Мінкультури об’єктів орієнтовно 1000-1100 саме історичних будинків та садиб на кшталт нещодавно знесеного будинку Уткіна. Інша частина – пам’ятники, монументи та могили. Цікаво, що частина об’єктів із цього переліку отримала статуси пам’яток у радянські часи за рішеннями місцевої ради, коли вона ще мала відповідні повноваження. Проте Мінкультури досі не внесло ці пам’ятки до Держреєстру", - повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

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За його словами, якщо в 2018 і 2019 роках в Держреєстр потрапив хоча б 21 об'єкт, то протягом 2020 рік у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА так і не побачили жодного відповідного наказу Міністерства культури.

Нагадаємо, в центральній частині Києва забудовник зніс історичну будівлю Уткіна. 120-річний будинок на вулиці Симона Петлюри, 29 в Києві почали зносити 10 квітня. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК "Апарт-готель Times".

У КМДА зазначили, що Будинок Уткіна не мав статусу пам'ятника, але містився в історичному центрі - знесення повинні були узгодити з Мінкультом.