Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер

Нині президент РФ Володимир Путін має поставити собі запитання: наскільки популярною буде серед росіян відкрита війна проти України, коли звідти до них поїдуть мішки з трупами російських військових. Експосол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що такому повороту справ виборці Путіна будуть не раді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Politico Europe.

Брюссельська філія американського видання оцінює результати зустрічей міністра закордонних справ України з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Politico Europe пише: хоч обидва і "використовували різкі вирази, щоб описати свою відданість Україні", ніхто з них "не підтримав конкретні заклики Дмитра Кулеби до санкцій або додаткової військової підтримки", і той "не отримав усіх твердих зобов'язань, які хотів".

"Блінкен лише сказав, що "буде консультуватися з нашими найближчими союзниками і партнерами по НАТО найближчими днями з приводу ситуації", - зазначає видання.

Ці заяви від керівництва США і НАТО, однак, можуть стати "цеглинками до дії", наводиться далі думка Пайфера.

Він зазначив, що заяви із Заходу йдуть паралельно з активізацією розвідки НАТО навколо України, а також із просуванням бойових кораблів США в Чорне море.

"Кремль має запитати себе: захоплення Криму в ході однотижневої безкровної кампанії було дуже популярним (у РФ. - Ред.), але значно триваліша і більш кривава війна, коли російські солдати повертаються в мішках для трупів? Не впевнений, що це буде дуже популярно серед путінської публіки", - сказав Пайфер, нині старший науковий співробітник аналітичного центру Брукінгський інститут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.