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Новини Агресія Росії проти України
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Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер

Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер

Нині президент РФ Володимир Путін має поставити собі запитання: наскільки популярною буде серед росіян відкрита війна проти України, коли звідти до них поїдуть мішки з трупами російських військових. Експосол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що такому повороту справ виборці Путіна будуть не раді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Politico Europe.

Брюссельська філія американського видання оцінює результати зустрічей міністра закордонних справ України з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Politico Europe пише: хоч обидва і "використовували різкі вирази, щоб описати свою відданість Україні", ніхто з них "не підтримав конкретні заклики Дмитра Кулеби до санкцій або додаткової військової підтримки", і той "не отримав усіх твердих зобов'язань, які хотів".

"Блінкен лише сказав, що "буде консультуватися з нашими найближчими союзниками і партнерами по НАТО найближчими днями з приводу ситуації", - зазначає видання.

Ці заяви від керівництва США і НАТО, однак, можуть стати "цеглинками до дії", наводиться далі думка Пайфера.

Він зазначив, що заяви із Заходу йдуть паралельно з активізацією розвідки НАТО навколо України, а також із просуванням бойових кораблів США в Чорне море.

"Кремль має запитати себе: захоплення Криму в ході однотижневої безкровної кампанії було дуже популярним (у РФ. - Ред.), але значно триваліша і більш кривава війна, коли російські солдати повертаються в мішках для трупів? Не впевнений, що це буде дуже популярно серед путінської публіки", - сказав Пайфер, нині старший науковий співробітник аналітичного центру Брукінгський інститут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова раптом вирішила, що НАТО підбурює Україну до загострення конфлікту на Донбасі і злоститься, що ЄС не вимагає від Києва покаятися

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

армія рф (17816) НАТО (6537) Пайфер Стівен (49) путін володимир (24111) росія (66021)


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Топ коментарі
+29
Насрать -- это когда не твой сын в цинковом макинтоше вернулся. Правда виноват в этом у них будет все-равно не *****, а злобные укры. Страна моральных уродов.
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14.04.2021 11:17 Відповісти
+28
Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 4935
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14.04.2021 11:11 Відповісти
+28
Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8059
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14.04.2021 11:16 Відповісти
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Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 4935
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14.04.2021 11:11 Відповісти
Це той джавелін який не зміг вистрелити?
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14.04.2021 11:15 Відповісти
Главное бубочку на передок не пускать, при нем ничто не стреляет. Ходячая катастрофа.
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14.04.2021 11:19 Відповісти
Борис Немцов - путлер Е…ТЫЙ, этим сказано все !
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14.04.2021 11:36 Відповісти
О а кто это меня заспамил? Что, стыдно слышать правду?
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14.04.2021 11:53 Відповісти
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 3432
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14.04.2021 12:16 Відповісти
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 2697
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14.04.2021 12:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484688, кацапсина,тебе Кадырка разрешил слазить с бутылки и гавкать? а ну брысь под лавку в спам!
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14.04.2021 12:24 Відповісти
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14.04.2021 13:01 Відповісти
Путинской публике глубоко насрать. Наивный дедушка...
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14.04.2021 11:11 Відповісти
Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 8059
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14.04.2021 11:16 Відповісти
так там жены отказываются от мужей, родители от детей. Зато ж ипотечку можно прикрыть. Хотя, думаю, что и откупные ништяки в скрепостане заканчиваются, придется им так, "за бесплатно", рты закрыть
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14.04.2021 11:23 Відповісти
Насрать -- это когда не твой сын в цинковом макинтоше вернулся. Правда виноват в этом у них будет все-равно не *****, а злобные укры. Страна моральных уродов.
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14.04.2021 11:17 Відповісти
А даже если кто-то из ихней родни вернётся в пакете, это что-то изменит в той стране? В лучшем случае на кухне за пляшкой будут шёпотом (чтобы соседи не услышали, а то сдать могут) ругать пуцена.
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14.04.2021 11:32 Відповісти
Во времена Афгана именно так и было.
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14.04.2021 11:51 Відповісти
Ще й не дозволяли писати де загинув, і радили "сільно нє крічать" на похоронах.
Звичайно, усі знали де і чому, але на зборах одноголосно підтримували "мудрую міралюбівую внєшнюю палітіку партіі".
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14.04.2021 11:57 Відповісти
Было такое. Это захватило мое поколение.
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14.04.2021 15:39 Відповісти
как говорил товарищ Жуков "бабы ещё нарожают" всё там будет нормально... на рейтинг Пуйла не повлияет
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14.04.2021 11:11 Відповісти
Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 4620
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14.04.2021 11:13 Відповісти
Бабы уже давно не рожают как во время второй мировой, когда в семьях было нормальным иметь по 5-6 детей. Тем более в РФ.
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14.04.2021 11:27 Відповісти
Зєлєбоби, то це ваш вибір?

Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов, - Пайфер - Цензор.НЕТ 1340
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14.04.2021 11:12 Відповісти
какие отвратительные рожи...
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14.04.2021 11:14 Відповісти
Где уж рожи, тут целое е*а*о.
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14.04.2021 11:15 Відповісти
Типично украинские, таки да...
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14.04.2021 11:31 Відповісти
и, заметьте, все, как один, представители "богоизбранного народа", живущего очень далеко от "земли обетованной".
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14.04.2021 11:42 Відповісти
Тихо шєфіром шурша
Їде в ОПУ анаша..
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14.04.2021 11:45 Відповісти
Нефик нас успокаивать. Байден уже сложил себе цену. Позор!!!
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14.04.2021 11:13 Відповісти
С какой радости мы дохлых срусов будем отдавать? Удобрения самим нужны. Или пустим на собачий корм.
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14.04.2021 11:13 Відповісти
Собак не жалко?
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14.04.2021 11:24 Відповісти
корм собаням?! вы знаете % бояры в тих тушках?
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14.04.2021 11:26 Відповісти
Та дома начнет подрывать ,Пайфер немного наивен.
Куйло в Ичкерии устраивал ковровые бомбардировки женщин и детей , чтоб деморализовать врага ,а тут какие-то недовольные
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14.04.2021 11:14 Відповісти
Деморализовать врага можно когда роися начнет взрываться. Когда росиянские вояки будут домой бояться идти что их зарежут или задушат в подъезде.
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14.04.2021 11:21 Відповісти
Конечно не оценит, мало того, она не поймет что такое мешок для трупа.
Русские привыкли к черным, синим и желтеньким пакетам. Без молнии.
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14.04.2021 11:15 Відповісти
ани будат гардится патамушта могат павтарить
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14.04.2021 11:17 Відповісти
тем более у них, если потерять сына войне это как джекпот, сразу можно рассчитаться по кредитам или за ипотеку
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14.04.2021 11:20 Відповісти
Мясо его мало волнует
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14.04.2021 11:18 Відповісти
В мешках - это не так эффективно, как в виде "самоваров". Вот массовое поступление ампутантов будет иметь отличный и психологический, и экономический эффект!
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14.04.2021 11:20 Відповісти
в совку після війни їх всіх відловили і винищили, зараз можуть запросто павтаріть
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14.04.2021 11:40 Відповісти
В эпоху камерофонов и интернета это будет ещё фееричней!
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14.04.2021 11:41 Відповісти
в совецком союзе с этим тоже было налажено - например взять Остров Валаам, куда в послевоенное время забирали инвалидов с 1945 по 1984 год - чтобы общество не видело боли и страданий "дидов" и упивалось победой, не видя, какой ценой она досталась.
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 9985
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14.04.2021 11:44 Відповісти
панику и зраду розгонять не хочется, но с каждым днем есть стойкое чувство, что когда начнется война, а то количество вояк которых путен стягивает к границам говорит о максимальной ее вероятности, то наши западные партнеры кроме никуда не девшейся озабоченности и уверений в предерживании принципов нерушимости украинских границ и территориальной целостности, помощи никакой нам больше не предоставят. ну может против какого-то генерала персональные санкции введут. и будем мы один на один с сошедшим с катушек судя по всему плешивым лидером "братского" нам народишки и его больными планами на наше государство. а те учения на границе с Крымом наших резервов из пяти танков и одной рапиры, держа в голове то количество десантных кораблей что гонят с балтики и каспия мокшане к тем что есть в черноморском флоте не только ни успокаивают, но еще больше заставляют волноваться. хочется верить что в головах наших генералов есть адекватный план действия на все эти угрозы, но неприятный осадок к сожалению только нарастает
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14.04.2021 11:31 Відповісти
Вообще-то американские транспортники снуют в Украину как маршрутки - что-то возят и возят... А еще по ЖД что-то едет и едет... Наверное, "озабоченность"...
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14.04.2021 11:36 Відповісти
не имею ничего против если это так и у нас есть что в загашнике для ответа плешивому, но на уровне баек кажется мне все эти полеты и передвижения, да для личного успокоения. Америка бюрократическая машина и чтоб нам дать оружие и помощь рода разного, необходимо согласие комитетов, сената, подпись их президента и тогда только начнутся передвижения в нашу сторону. а в авральном режиме получим вещевое обеспечение, хамеры еще быть может со складов и тому подобное, что не остановит десант на черноморском направлении с сотнями танков, против нашего резерва из пяти, что показали на видео, и воздушные средства поражения, которым даже в наше пространство входить не надо будет, чтоб бомбить склады с боеприпасами и ГСМ, которые у нас сами по себе регулярно рвутся не говоря уже если по ним прилетит крылатая ракета с искандера... ну и тому подобное, это лишь один пример вызывающий беспокойство
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14.04.2021 12:02 Відповісти
На уровне баек может и для самоуспокоения, а на уровне логистики кацапам сюрприз будет.
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14.04.2021 12:19 Відповісти
Может они просто вывозят майно США и Великобритании.
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14.04.2021 12:47 Відповісти
Да-да, все так и будет. Будут сотни телеграмм со словами поддержки, звонки лидеров государств Зеленскому с "пониманием и возмущением действий агрессора". А когда войска РФ продвинутся километров на 150 от госграниц Украины вглубь нашей территории, тогда, наконец, соберется Совет Безопасности ООН, где постоянный представитель США скажет примерно следующее: "Мир только что выкарабкался из тяжелого кризиса. Он продолжался всего два дня. Но это, как короткое замыкание в сплетении проводов,- от него мог вспыхнуть всеуничтожающий пожар. К счастью, на этот раз не вспыхнул. Но мир серьезно озабочен действиями тех сил в России, которые за спиной народа считают возможным идти на такие опасные, преступные международные авантюры. Наш мир - очень плотное сообщество. В нем давно уже нет чужих стран, на которых можно поиграть с огнем без риска вызвать мировой пожар. В мире нет чужих государств, нет чужих войн, как нет и не бывает чужого горя... Мы призываем стороны конфликта сесть за стол переговоров и прекратить эту бессмысленную братоубийственную войну.. Спасибо за внимание."
И на этом - всё. Всё останется как и прежде в 2014 году: Украина - одна против страшной, чудовищной, безжалостной силы негодяев и подонков из "братского народа", бесчисленной орды танков, Искандеров и угрозами применить ядерное оружие.
И лицемерным Западом, не понимающим, что они - следующие.
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14.04.2021 11:39 Відповісти
Ніхто замість тебе не потратить москалів.
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14.04.2021 11:58 Відповісти
Нужно просить у США HIMARS и если остались сухопутные томагавки то и их тоже
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14.04.2021 11:34 Відповісти
Пфайфер не правильно задает вопрос. Если Украина станет частью Рфии, то Рфия и КНР скажут Штатам :"Деточка, а авам не кажется, что ваше место у параши?!" И тогда Штаты окажуться в полной заднице по всем фронтам. Амеры самоуверенные донельзя.
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14.04.2021 11:34 Відповісти
баби ще кацапів нарожають...від китайозів
будуть тобі нові русскіє
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14.04.2021 11:59 Відповісти
"когда оттуда к ним поедут мешки с трупами российских военных" - господин Пайфера не учитывает реалий расеи, там, возможно, будут даже очень рады мешкам: банки спишут кредиты, не надо делится наследством, да мало ли... А вот если мешков будут тысячи и тысячи, тогда будут обвинят "укро-фашиздов" и "биндер" в кровожадности.
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14.04.2021 11:36 Відповісти
Войны сейчас не проходят так как прежде.
сначала массированные бомбардировки (воздушные, наземные, морские) и только затем ввод сил.

Хотя США и в таком варианте много потерь понесла в Ираке и Афгане. (ЧВК там не учитываются кстати, как потери)
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14.04.2021 11:40 Відповісти
На початку окупації Криму татари просили у держави зброю, стрілкову. Їм не дали нічого. Зараз в час коли нас кинули союзники, біля кордонів 2,5 армії, які за словами усіх представлять значну загрозу, єдиний шанс це дати можливість всім цивільним озброїтись. Тоді в місто заходило б 20тис. окупантів, а виходило в кращому випадку 15тис. І де закон про вільний обіг зброї?
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14.04.2021 11:45 Відповісти
Представники влади скоріше здадуть країну ворогу з надією зайняти місця в окупаційній адміністрації, ніж роздадуть зброю народу.
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14.04.2021 11:52 Відповісти
Да хватит уже пугать Путлера мешками с трупами. Байден уже моргнул и Путлер понял, что все будет как и прошлый раз - то есть будет дежурная сильная озабоченность.
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14.04.2021 11:56 Відповісти
пукінська публіка буде думати, як скаже сремль, говорит, як скаже сремль і робити, що скаже сремль! пукінська публіка - це зеки і лисий чекіст - їх наглядач!
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14.04.2021 11:56 Відповісти
Цей пан не в теме,кацап не має мозоку,тому їм пох.
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14.04.2021 11:58 Відповісти
А кто вам сказал, что трупы будут в мешках в рашку возвращаться? Не отдадим, они нам самим нужны для улучшения чернозема!
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14.04.2021 11:59 Відповісти
Вопрос количестве, которое может перейти в качество.
Я считаю, что меньше 30 тысяч убитых они "не заметят"...
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14.04.2021 12:04 Відповісти
он очень ошибается. путинской публике плевать на россиян и друг на друга.
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14.04.2021 12:14 Відповісти
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 1811
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14.04.2021 12:21 Відповісти
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 5967
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14.04.2021 12:23 Відповісти
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 9662
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14.04.2021 12:24 Відповісти
Наивный, путлера меньше всего волнует мнение терпил!
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14.04.2021 12:48 Відповісти
Мистер Пайфер и представить себе не может, что солдат сжигают в переносных краматориях,
как будто их никогда и небыло.
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14.04.2021 12:51 Відповісти
Путінська публіка навряд чи оцінить повернення російських солдатів з України в мішках для трупів, - Пайфер - Цензор.НЕТ 5138
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14.04.2021 13:05 Відповісти
"Путинская публика вряд ли оценит возвращение российских солдат из Украины в мешках для трупов"
Погано, пане Стівен, ви знаете ватноголових.
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14.04.2021 15:17 Відповісти
Гарний к@цап - мертвий к@цап. Інших варіантів не існує.
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14.04.2021 16:19 Відповісти
 
 