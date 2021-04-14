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Новини Агресія Росії проти України
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Росія підривала можливості українських спецслужб ще задовго до 2014 року, - глава Мінветеранів Лапутіна

Росія підривала можливості українських спецслужб ще задовго до 2014 року, - глава Мінветеранів Лапутіна

Російські спецслужби задовго до окупації півострова Крим підривали можливості Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка з 1994 року проходила службу в антитерористичному центрі "Альфа".

За її словами, особливо активізувалася ця робота після 2008 року. Зокрема, сказала Лапутіна, "однією з негласних умов "Харківських угод" було скорочення підрозділів у структурі української контррозвідки, які протидіяли розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти України, а також звільнення їхніх керівників, переведення особового складу на посади, де вони не мали б можливості ухвалювати ті чи інші рішення".

"Люди, які обіймали керівні посади, почали привозити до нас під егідою співпраці з "братніми" російськими спецслужбами на наради і в інструкторські підрозділи, відповідно, на полігони співробітників ФСБ", - розповіла також міністр, зазначивши, що "серед них був і відомий співробітник російських спецслужб Ігор Єгоров, який проходить у справі генерала СБУ Валерія Шайтанова".

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"Я неодноразово заявляла керівництву спецпідрозділу, що цього не можна робити. До того ж така міжнародна співпраця будь-якої спецслужби регулюється певними процедурами. Оминаючи всі ці процедури, окремі керівники в СБУ лобіювали прихід російських спецслужб", - зазначила Лапутіна.

"Я пам'ятаю одне дуже показове змагання, коли наші снайпери здобули перемогу над росіянами. Голова ФСБ, вручаючи нашому співробітникові нагороду, сказав: "Ви нас багато чого навчили, дякую". А вже в роздягальні російська команда снайперів сказала нашій дослівно: вашого підрозділу невдовзі не буде", - розповіла вона.

За словами міністра, "тоді ніхто не хотів вірити, але нові тенденції не змусили на себе чекати". " Керівництво "Альфи" дійсно почало обмежувати кількість тренувань українських бійців, настріли, боєприпаси. Противнику вже тоді стало очевидно, що через спецпризначенців можна впливати на політику безпеки в структурі української спецслужби", - наголосила міністр у справах ветеранів.

За словами Лапутіної, певною крапкою для неї став жовтень 2013 року, перед Майданом. "Проходячи коридором на Володимирській, 33, зустріла одного з генералів СБУ. У спілкуванні з колегами він промовив: "Я ж казав, що цієї країни ніколи не було й не буде...", - розповіла вона.

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Лапутіна висловила упевненість, що "багато хто з тих, хто у 2000-ні працював за лінією розвідки і протидії російським спецслужбам, може сказати, що тоді хотілося б більшої уваги й реакції з боку керівництва СБУ та держави до цих питань, до всієї аналітики і прогнозувань, які ми надавали, адже ми безпосередньо стикалися з цинічним "обличчям" представників російських спецслужб".

Автор: 

росія (66021) СБУ (12964) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+5
Россия подрывала возможности украинских спецслужб еще задолго до 2014 года, - глава Минветеранов Лапутина - Цензор.НЕТ 9770
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14.04.2021 11:18 Відповісти
+5
"Люди, занимавшие руководящие должности, начали привозить к нам под эгидой сотрудничества с "братскими" российскими спецслужбами на совещания и в инструкторские подразделения, соответственно, на полигоны сотрудников ФСБ"
Недаром говорили , что СБУ стал филиалом ФСБ и его отвлекли от его прямых обязанностей на разборки в бизнесе
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14.04.2021 11:21 Відповісти
+5
Лапутина рассказывает только про маленький процент кацапского воздействия на спецслужбы... такое же воздействие было в армии и обороне, во внутренней политике и внешней, в экономике, когда была приватизация знаковых предприятий работавших на оборону кацапы приватизировали... и резали на метал... чистить "конюшни" от кацапского дерьма еще долго будем...
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14.04.2021 11:59 Відповісти
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Россия подрывала возможности украинских спецслужб еще задолго до 2014 года, - глава Минветеранов Лапутина - Цензор.НЕТ 9770
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14.04.2021 11:18 Відповісти
"Люди, занимавшие руководящие должности, начали привозить к нам под эгидой сотрудничества с "братскими" российскими спецслужбами на совещания и в инструкторские подразделения, соответственно, на полигоны сотрудников ФСБ"
Недаром говорили , что СБУ стал филиалом ФСБ и его отвлекли от его прямых обязанностей на разборки в бизнесе
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14.04.2021 11:21 Відповісти
Да-да, все так; але Крим здав Турчинов, а Донбас - Порошенко.

РS: раптом що - це не моя месага, а зебільна. В т.ч. і цієї Лапочки.
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14.04.2021 11:21 Відповісти
Закрий свого тупого рота. Тут ворогами держави є всі від кравчука до останнього. А турчинов і гетьман петя і ще багато таких клептократів зрадників, постійно сиділи біля державного корита і разом зі своїм кодлом грабували Україну тим самим ослаблювали її і сприяли підривній діяльності. То ж закрий свого поганого тупого рота!
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14.04.2021 11:29 Відповісти
пашла ти накуй зебільна сволота
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14.04.2021 11:57 Відповісти
І це все обсос, на що спромоглася твоя жопа, яку ти носиш на плечах?
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14.04.2021 15:02 Відповісти
задохни, сволота зебільна
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15.04.2021 02:17 Відповісти
Та ти що? А хто цього не знав? Мабуть тільки пеця порошенко, який у інтервю відразу після революції гідності і анексії заявляв, що ВОНИ не думали що рассея себе так поведе..... Все ви виродки знали і активно сприяли цьому, розкрадаючи державу та її народ! А зараз, коли орда полізе по ваших маєтках, що заховані за 4-х метровими парканами і там заселяться братішки буряти з чеченами то і по ділам вашим вам воздасця. А, ви ж вже ВАЛІТЬ зібралися, бо тут вже напанувалися у своїй сторонці над собі подібними. Виродки!
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14.04.2021 11:25 Відповісти
Думаю, они, не то что не думали, им просто покуй было, потому что заняты были дерибаном страны.
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14.04.2021 11:29 Відповісти
Так. В наших виродків дивним чинов вживається в одній особі і хитрожопість і дебілізм. Про розум та мудрість і мови бути не може.
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14.04.2021 11:31 Відповісти
Мабуть сподівались на "авось". Тіпа, каци задовольняться.
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14.04.2021 13:28 Відповісти
І от що дивно: маючи таких проникливих, інтелектуальних, безсторонніх, справедливих і всесильних людей як ви, якісь дебіли змогли зробити скільки гадостей. Давай, наліпи про Порошенка на біс. А ще краще похваліть маладую каманду квартальців.
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14.04.2021 14:55 Відповісти
І от що дивно: маючи таких проникливих, інтелектуальних, безсторонніх, справедливих і всесильних людей як ви. А що таке і хто це такий -безсторонній? І якби дійсно більшість була така як я, то такі б як ви деградовані з ментальною інвалідністю не нищили б державу з середини.
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14.04.2021 15:01 Відповісти
Ти віриш в клонування? Ну так клонуйся, всі будуть такі як ти, і ви ваш, ви новий мір збудуєте. От тільки судячи з баранячої самовпевненості та презирливого хамського відношення до інших, з тебе чогось ліпшого за вівцю Доллі не вийде.
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14.04.2021 18:03 Відповісти
Комуно-бариги ж2 здавали Україну і грабували в унісон і під керівництвом фуйла який теж саме робив в рашці, членіно - сталінські потвори.
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14.04.2021 11:55 Відповісти
Да, зеленчуки уже собирают баулы. Хуторяне нацарювали разом с писюанистом.
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14.04.2021 11:30 Відповісти
Спасибо, Кэп!
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14.04.2021 11:26 Відповісти
Лапутина рассказывает только про маленький процент кацапского воздействия на спецслужбы... такое же воздействие было в армии и обороне, во внутренней политике и внешней, в экономике, когда была приватизация знаковых предприятий работавших на оборону кацапы приватизировали... и резали на метал... чистить "конюшни" от кацапского дерьма еще долго будем...
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14.04.2021 11:59 Відповісти
благодаря Жульке Капительман и Януковичу. а якобы муженек Лукаш был начальником контрразведки СБУ в те годы, а сама Лукаш мечтала сделать своего "муженька" главой СБУ, и править Украиной, и денюжки исправно получала от ФСБ. Писали , что она у
же была офицером ФСБ РФ.
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14.04.2021 12:12 Відповісти
Спитайте про це Едуарда, він про Порошенка все знає.
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14.04.2021 14:58 Відповісти
що це за всезнаючий кадр? він в розумі, чи з палати випустили?
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14.04.2021 18:56 Відповісти
Лапутіній варто звернути увагу на свого підлеглого, це більш актуально.

"Чиновник Міністерства у справах ветеранів Андрій Штефанюк тримає у своєму кабінеті прапор Росії на видному місці. Символіку ворожої держави помітили ветерани під час проведення онлайн-захисту конкурсних пропозицій загальнодержавних програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів для виконання з розгляду яких надається фінансова підтримка у 2021 році.
Про це у себе на себе на сторінці https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1104991893341955&id=100014934649268 повідомляє депутат Харківської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" Ольга Лехан.
Під час відеоконференції хтось з працівників технічного персоналу Міністерства ветеранів випадково кілька разів відкривав фотографію Андрія Штефанюка.
На фотографії було добре видно, що чиновник тримає у своєму кабінеті, на шафі, російський триколор.
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14.04.2021 12:10 Відповісти
У нашої ветеранської спільноти виникає декілька закономірних питань. По-перше, чому Андрій Штефанюк тримає ворожу символіку у себе в кабінеті? По-друге, як до цього ставляться його колеги по роботі, які заходять до нього у кабінет у справах та бачать цей прапор? По-третє, чому керівництво Міністерства ветеранів не звертає уваги на такі дії свого підлеглого? Можливо все міністерство має такі самі прапорці та георгіївські стрічки у себе в кабінетах?
Втім, це не все, що можна розказати про Андрія Штефанюка. З 2018 року він працює у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на посаді Головного спеціаліста відділу забезпечення санаторно-курортним лікуванням та засобами реабілітації. Після створення Міністерства у справах ветеранів Штефанюк перейшов працювати до новоствореного органу на посаду Генерального директора Директорату вшанування пам'яті та формування позитивного образу ветерана.
******** Андрій Штефанюк і іншу ворожу символіку.
Так, у себе на сторінці в Фейсбук, від 9 червня 2014 року, він пише, що пишається тим фактом, що російський військовий діяч Сергій Долотін отримав посаду генерала. Цілком логічно припустити, що Штефанюк не лише пишається досягненнями свого однокурсника, але й підтримує з ним зв'язки. Ну і георгієвська стрічка та радянське "товаріщі" додає характерного нальоту всій цій картині. http://nova.net.ua/chynovnyk-minvetu-ne-soromytsia-rozmishchuvaty-u-sebe-v-kabineti-symvoliku-krainy-ahresora/?fbclid=IwAR0eSwKOs0Dw0Qg-JpxqiDNmSo71wv5Bi_xMtIC11YOeD6mW2DpW4DoU0io
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14.04.2021 12:11 Відповісти
алла новосад, пестань гнать хрень, смотрел на ту фотографию... и видел флаг Словаччины, никакой не кацапии... флаги похожие, сходство цветов есть, в кацапии герб- двухголовй бройлер, в Словакии совсем другое изображение.
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14.04.2021 13:26 Відповісти
панас стець, перестань гнать хрень и почитай всю статью по ссылке.

"******** Андрій Штефанюк і іншу ворожу символіку. Так, у себе на сторінці в Фейсбук, від 9 червня 2014 року, він пише, що пишається тим фактом, що російський військовий діяч Сергій Долотін отримав посаду генерала. Цілком логічно припустити, що Штефанюк не лише пишається досягненнями свого однокурсника, але й підтримує з ним зв'язки.
Ну і георгієвська стрічка та радянське "товаріщі" додає характерного нальоту всій цій картині."

"А ще наш чиновник дуже сильно переймається долею такого собі Вадима Негатурова, який 2 травня 2014 року допомагав антимайданівцям вбивати українців в Одесі.
Згодом сам Негатуров загинув під час пожежі в Одеському будинку профспілок."

http://nova.net.ua/chynovnyk-minvetu-ne-soromytsia-rozmishchuvaty-u-sebe-v-kabineti-symvoliku-krainy-ahresora/?fbclid=IwAR0eSwKOs0Dw0Qg-JpxqiDNmSo71wv5Bi_xMtIC11YOeD6mW2DpW4DoU0io
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14.04.2021 13:53 Відповісти
алла новосад, читать простыни никто не будет, научитсь писать краткие посты, а ту фотографию видел, новость бородатая....
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14.04.2021 14:02 Відповісти
Вот такие, не способные осилить текст из одной, двух страниц, и выбрали киношного преза.
Хотя среди них немало особ немолодого возраста, страдающих за развалившимся совком с "самым читающим населением в мире".
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14.04.2021 14:10 Відповісти
Алла, не смеши про совок и про "читающих с страдающими", ненавижу совок еще больше чем ты... приведу тебе некий пример из еврейскиго сайта, иногда там можно читать интересные вещи и писать посты, суть в постах, они просят и предупреждают. писать посты вкладываясь в определенное количество символов, объясняя это тем, что согласно исследованиям, больше символов мало кто читает... и посты идут в пустоту... пост, это не повесть и не роман, никто время на "простыни" тратить не будет.
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14.04.2021 14:22 Відповісти
Евреї не обирають собі президентів, які на вбивство солдат Ізраїля починають махати білим прапором і забороняють вбивати ворогів.
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14.04.2021 14:51 Відповісти
це так, але це вже інша тема...
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14.04.2021 18:50 Відповісти
Даже если там и есть герб Словакии нафига его ставить так, чтоб видно не было?

Росія підривала можливості українських спецслужб ще задовго до 2014 року, - глава Мінветеранів Лапутіна - Цензор.НЕТ 5035
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14.04.2021 18:02 Відповісти
в умах війни, звичайно, виставляти прапор даже схожий на прапор агресора - неприйнятно. це виглядить непристойно й підозріло... в той же час, верещати, що виставив прапор агресора тоже не є правильним.
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14.04.2021 18:54 Відповісти
Я думал Лапутина - генерал, а она оказалась капитаном-очевидностью.
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14.04.2021 12:15 Відповісти
При чому твоя оригінальність ?
Про це треба постійно широкому загалу розказувати. Щоб розуміли, звідкиля наші проблеми з*явилися.
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14.04.2021 13:31 Відповісти
Так я не понял, порох все таки не виноват или как?))
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14.04.2021 14:47 Відповісти
Командир Донецкой "альфы" Ходаковский - один из сепарскитх командиров.
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14.04.2021 15:08 Відповісти
И таких ходаковских в сбу мвд и всу вагон и еще тлежка. Латентные х.уйлососы только и ждут пришествия своего кремлевского хозяина чтобы присягнуть ему в верности.
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14.04.2021 17:44 Відповісти
Началось это в 2008 году, говорит Лапутина. Это при Наливайченко. жулькином прихвостне?
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14.04.2021 22:01 Відповісти
 
 