Росія підривала можливості українських спецслужб ще задовго до 2014 року, - глава Мінветеранів Лапутіна
Російські спецслужби задовго до окупації півострова Крим підривали можливості Служби безпеки України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка з 1994 року проходила службу в антитерористичному центрі "Альфа".
За її словами, особливо активізувалася ця робота після 2008 року. Зокрема, сказала Лапутіна, "однією з негласних умов "Харківських угод" було скорочення підрозділів у структурі української контррозвідки, які протидіяли розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти України, а також звільнення їхніх керівників, переведення особового складу на посади, де вони не мали б можливості ухвалювати ті чи інші рішення".
"Люди, які обіймали керівні посади, почали привозити до нас під егідою співпраці з "братніми" російськими спецслужбами на наради і в інструкторські підрозділи, відповідно, на полігони співробітників ФСБ", - розповіла також міністр, зазначивши, що "серед них був і відомий співробітник російських спецслужб Ігор Єгоров, який проходить у справі генерала СБУ Валерія Шайтанова".
"Я неодноразово заявляла керівництву спецпідрозділу, що цього не можна робити. До того ж така міжнародна співпраця будь-якої спецслужби регулюється певними процедурами. Оминаючи всі ці процедури, окремі керівники в СБУ лобіювали прихід російських спецслужб", - зазначила Лапутіна.
"Я пам'ятаю одне дуже показове змагання, коли наші снайпери здобули перемогу над росіянами. Голова ФСБ, вручаючи нашому співробітникові нагороду, сказав: "Ви нас багато чого навчили, дякую". А вже в роздягальні російська команда снайперів сказала нашій дослівно: вашого підрозділу невдовзі не буде", - розповіла вона.
За словами міністра, "тоді ніхто не хотів вірити, але нові тенденції не змусили на себе чекати". " Керівництво "Альфи" дійсно почало обмежувати кількість тренувань українських бійців, настріли, боєприпаси. Противнику вже тоді стало очевидно, що через спецпризначенців можна впливати на політику безпеки в структурі української спецслужби", - наголосила міністр у справах ветеранів.
За словами Лапутіної, певною крапкою для неї став жовтень 2013 року, перед Майданом. "Проходячи коридором на Володимирській, 33, зустріла одного з генералів СБУ. У спілкуванні з колегами він промовив: "Я ж казав, що цієї країни ніколи не було й не буде...", - розповіла вона.
Лапутіна висловила упевненість, що "багато хто з тих, хто у 2000-ні працював за лінією розвідки і протидії російським спецслужбам, може сказати, що тоді хотілося б більшої уваги й реакції з боку керівництва СБУ та держави до цих питань, до всієї аналітики і прогнозувань, які ми надавали, адже ми безпосередньо стикалися з цинічним "обличчям" представників російських спецслужб".
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Недаром говорили , что СБУ стал филиалом ФСБ и его отвлекли от его прямых обязанностей на разборки в бизнесе
РS: раптом що - це не моя месага, а зебільна. В т.ч. і цієї Лапочки.
же была офицером ФСБ РФ.
"Чиновник Міністерства у справах ветеранів Андрій Штефанюк тримає у своєму кабінеті прапор Росії на видному місці. Символіку ворожої держави помітили ветерани під час проведення онлайн-захисту конкурсних пропозицій загальнодержавних програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів для виконання з розгляду яких надається фінансова підтримка у 2021 році.
Про це у себе на себе на сторінці https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1104991893341955&id=100014934649268 повідомляє депутат Харківської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" Ольга Лехан.
Під час відеоконференції хтось з працівників технічного персоналу Міністерства ветеранів випадково кілька разів відкривав фотографію Андрія Штефанюка.
На фотографії було добре видно, що чиновник тримає у своєму кабінеті, на шафі, російський триколор.
Втім, це не все, що можна розказати про Андрія Штефанюка. З 2018 року він працює у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на посаді Головного спеціаліста відділу забезпечення санаторно-курортним лікуванням та засобами реабілітації. Після створення Міністерства у справах ветеранів Штефанюк перейшов працювати до новоствореного органу на посаду Генерального директора Директорату вшанування пам'яті та формування позитивного образу ветерана.
******** Андрій Штефанюк і іншу ворожу символіку.
Так, у себе на сторінці в Фейсбук, від 9 червня 2014 року, він пише, що пишається тим фактом, що російський військовий діяч Сергій Долотін отримав посаду генерала. Цілком логічно припустити, що Штефанюк не лише пишається досягненнями свого однокурсника, але й підтримує з ним зв'язки. Ну і георгієвська стрічка та радянське "товаріщі" додає характерного нальоту всій цій картині. http://nova.net.ua/chynovnyk-minvetu-ne-soromytsia-rozmishchuvaty-u-sebe-v-kabineti-symvoliku-krainy-ahresora/?fbclid=IwAR0eSwKOs0Dw0Qg-JpxqiDNmSo71wv5Bi_xMtIC11YOeD6mW2DpW4DoU0io
"******** Андрій Штефанюк і іншу ворожу символіку. Так, у себе на сторінці в Фейсбук, від 9 червня 2014 року, він пише, що пишається тим фактом, що російський військовий діяч Сергій Долотін отримав посаду генерала. Цілком логічно припустити, що Штефанюк не лише пишається досягненнями свого однокурсника, але й підтримує з ним зв'язки.
Ну і георгієвська стрічка та радянське "товаріщі" додає характерного нальоту всій цій картині."
"А ще наш чиновник дуже сильно переймається долею такого собі Вадима Негатурова, який 2 травня 2014 року допомагав антимайданівцям вбивати українців в Одесі.
Згодом сам Негатуров загинув під час пожежі в Одеському будинку профспілок."
http://nova.net.ua/chynovnyk-minvetu-ne-soromytsia-rozmishchuvaty-u-sebe-v-kabineti-symvoliku-krainy-ahresora/?fbclid=IwAR0eSwKOs0Dw0Qg-JpxqiDNmSo71wv5Bi_xMtIC11YOeD6mW2DpW4DoU0io
Хотя среди них немало особ немолодого возраста, страдающих за развалившимся совком с "самым читающим населением в мире".
Про це треба постійно широкому загалу розказувати. Щоб розуміли, звідкиля наші проблеми з*явилися.