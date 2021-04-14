Росія підривала можливості українських спецслужб ще задовго до 2014 року, - глава Мінветеранів Лапутіна

Російські спецслужби задовго до окупації півострова Крим підривали можливості Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка з 1994 року проходила службу в антитерористичному центрі "Альфа".

За її словами, особливо активізувалася ця робота після 2008 року. Зокрема, сказала Лапутіна, "однією з негласних умов "Харківських угод" було скорочення підрозділів у структурі української контррозвідки, які протидіяли розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти України, а також звільнення їхніх керівників, переведення особового складу на посади, де вони не мали б можливості ухвалювати ті чи інші рішення".

"Люди, які обіймали керівні посади, почали привозити до нас під егідою співпраці з "братніми" російськими спецслужбами на наради і в інструкторські підрозділи, відповідно, на полігони співробітників ФСБ", - розповіла також міністр, зазначивши, що "серед них був і відомий співробітник російських спецслужб Ігор Єгоров, який проходить у справі генерала СБУ Валерія Шайтанова".

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"Я неодноразово заявляла керівництву спецпідрозділу, що цього не можна робити. До того ж така міжнародна співпраця будь-якої спецслужби регулюється певними процедурами. Оминаючи всі ці процедури, окремі керівники в СБУ лобіювали прихід російських спецслужб", - зазначила Лапутіна.

"Я пам'ятаю одне дуже показове змагання, коли наші снайпери здобули перемогу над росіянами. Голова ФСБ, вручаючи нашому співробітникові нагороду, сказав: "Ви нас багато чого навчили, дякую". А вже в роздягальні російська команда снайперів сказала нашій дослівно: вашого підрозділу невдовзі не буде", - розповіла вона.

За словами міністра, "тоді ніхто не хотів вірити, але нові тенденції не змусили на себе чекати". " Керівництво "Альфи" дійсно почало обмежувати кількість тренувань українських бійців, настріли, боєприпаси. Противнику вже тоді стало очевидно, що через спецпризначенців можна впливати на політику безпеки в структурі української спецслужби", - наголосила міністр у справах ветеранів.

За словами Лапутіної, певною крапкою для неї став жовтень 2013 року, перед Майданом. "Проходячи коридором на Володимирській, 33, зустріла одного з генералів СБУ. У спілкуванні з колегами він промовив: "Я ж казав, що цієї країни ніколи не було й не буде...", - розповіла вона.

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Лапутіна висловила упевненість, що "багато хто з тих, хто у 2000-ні працював за лінією розвідки і протидії російським спецслужбам, може сказати, що тоді хотілося б більшої уваги й реакції з боку керівництва СБУ та держави до цих питань, до всієї аналітики і прогнозувань, які ми надавали, адже ми безпосередньо стикалися з цинічним "обличчям" представників російських спецслужб".