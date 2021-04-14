Повідомлено про підозру ексчиновнику Міноборони, який завдав державі понад 15 млн грн збитку під час передачі майнових прав на житло, - Офіс генпрокурора

Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлений про підозру ексчиновник Міністерства оборони України за фактом заволодіння державним майном за попередньою змовою з групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, заступник начальника Установи "28 управління начальника робіт", виконуючи обов'язки її начальника, в грудні 2016 року, зловживаючи службовим становищем, уклав та підписав Додаткову угоду до Договору інвестування будівництва на земельній ділянці військового призначення, для сприяння підконтрольному підприємству в отриманні прибутків, шляхом заниження вартості проінвестованої житлової площі.

"Достовірно знаючи, що вартість житла у будинках, розташованих в м. Києві, значно вища від вартості 1 кв м житла, зазначеного в актах приймання-передачі житлових та вбудовано-прибудованих приміщень, посадовець Міноборони безпідставно занизив вартість квартир та передав у власність підконтрольному товариству майнові права на ці квартири та приміщення загальною площею понад 1471 кв м. При цьому, в порушення вимог чинного на той час законодавства щодо обов’язкової передачі частини житла Міністерству оборони України, жодної квартири чи приміщення відомству передано не було", - підкреслюється в повідомленні.

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Згідно з висновком судово-економічної експертизи, державі завдано збитків в розмірі понад 15 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР.