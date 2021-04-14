"Олігархи працюють, а чим ФОП гірші?": Підприємці пікетують КМДА з вимогою не продовжувати локдаун для малого бізнесу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві підприємці вийшли на пікет проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 14 квітня, підприємці пікетують Київську міську державну адміністрацію (КМДА). Вони вимагають не продовжувати локдаун для ринків, ярмарків на свіжому повітрі і торгових центрів.

Мітингувальники тримають прапори з символікою руху "SaveФОП", а також банери та плакати зі своїми вимогами.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ